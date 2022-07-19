被媽媽用「情緒」來管理...長大後變「都是我的錯」

都是我的錯

「不知道為什麼，如果身邊的人有情緒，常常會影響我的心情。一旦有人心情不好，我就會覺得有罪惡感，好像是我做錯了什麼。在工作上，這樣的性格讓我很辛苦，因為身為主管，當我訂定目標，希望其他人達到，或是有些人在工作上表現得不好，甚至犯錯，當我需要指出問題時，我會非常猶豫。因為我會擔心他是否會因為我的指出而受傷難過。

「因此，即使我腦子很清楚，我做的是對的事情，我仍然會因為別人的情緒而非常自責。這種個性，會讓我負擔太多責任。我會寧願我自己去做，因為我實在無法承受別人的情緒。以至於到最後，每個人的『心情不好』，不管與我有沒有關，好像都變成我的責任、我得解決的事，而我快要被這個責任壓垮。

「後來我才發現，這個罪惡感，一直以來根深柢固在我跟媽媽之間。我媽媽是很擅長用『情緒』管理我的。如果我有做錯什麼事，她會一直不跟我說話，也不會讓我知道我做錯什麼，我得一直猜……後來我養成一個習慣，就是不管如何，只要我媽一不開心，我就是先說『對不起』就對了，即使我根本不知道我做錯什麼」。

「我一直以為這是一個很小的事情，雖然不停地出現在我和我媽的互動中。但現在想來才發現，我會一直拚命做、拚命做，就是因為我一直覺得自己『對不起別人』。我做那麼多，只是想讓別人開心起來，而這個互動感受，就跟我和我媽的狀況是一樣的……」

在「心理控制」那一個段落中，我討論到父母用一些方法來心理控制孩子，讓孩子可以按照自己的方式去做。這種「引發你的罪惡感」，正是一種最常見的「心理控制」，也是「情緒勒索」最常被應用的方式之一。

不過，孩子原本就會有把家庭的問題歸責在自己身上的傾向，當遭受羞辱創傷的孩子又必須承擔過多的罪惡感時，那種「不管發生什麼，都是我的錯」的自我歸責、自我貶抑的習慣，就會不停地鞭笞孩子的內心、打擊孩子的自尊。

這樣的孩子長大之後，會很容易在與他人的相處關係中焦慮，拚命地留意每個人的情緒與神情是否有何不妥，以此來調整自己的表現與行為。「焦慮」就成為這個人與他人相處的主奏，而麻煩的是，這個焦慮可能沒有辦法這麼快被辨識。

因為，它已成習慣。

另外，遭受過霸凌的孩子，也很容易會出現「都是我的錯」的感受。因為當一群人都對你不理不睬，或是做出欺負、冷淡、輕蔑、嘲笑批評，甚至行動上的攻擊行為時，你會誤以為自己真的是做錯了什麼，才會遭受這樣的對待。

特別是「檢討被害人」的習慣，會讓整個團體誤以為：「你會被這樣對待是有道理的」、「不然怎麼會這麼多人這樣對待你呢」，而無視於這個團體本身需要負的責任。

特別是有些情況下，老師或家長在面對霸凌事件時，會出現這種說法：「別人不應該欺負你，但是大概你也有什麼問題吧？不然別人為什麼會欺負你？」這種說法會在孩子心中，加強「就是因為我有問題，所以才會被欺負」的印象，而產生這種「都是我的錯」的內在負面標籤。

許多孩子就在成人之後，就像是當初那個辛苦生存的孩子一般，繼續努力地想要彌補一切：解決著別人的問題、負著別人的責任。而關於自己的人生，就在這樣的消耗中，消失在為眾人的奉獻中。

我很糟糕

在這些內在負面標籤下，最後得到的結論，都跟「我很糟糕」有關。

圖為《羞辱創傷》書封，寶瓶出版社提供 我很糟糕所以不值得被愛、我很糟糕所以做不到別人期待、我很糟糕所以沒辦法被接納都是我的錯……這種如影隨形「我好糟」的感覺，就像背後靈一樣，一直跟著我們。

這些帶著「我很糟糕」與羞恥感的內在負面標籤，會讓我們在關係中產生各種樣子，影響傷害關係。當然，也傷害自己。

（本文出自《羞辱創傷》，寶瓶出版社出版，未經同意禁止轉載。）