當孩子心裡裝的是父母的感受與需求 最後恐變成恨

當孩子心裡，裝的是父母的感受與需求……

最悲哀的是，在採取「心理控制」教養方式的家庭當中，常見出現：只有父母的情緒是情緒、父母的感覺是感覺，孩子是沒有被允許能有情緒自主性的。於是，當因為一點小事，父母情緒爆發，或是讓孩子感覺「自己不夠好，就會失去照顧與關愛」的這些事情，都是「日常」的時候，孩子就帶著這樣的創傷長大。

「心」這個容器，裝的就不會是自己的感受與需求，而是能主宰他的生活的父母，他們的情緒與要求。於是，長大之後的孩子，無法辨識、知道自己的喜好，因為能夠指引他們的情緒已經癱瘓；即使情緒升起，他們還是會習慣性地以別人的情緒與感受為主，讓自己處在「自我需求」與「他人期待」的兩難當中。而最後，「他人的期待」幾乎都會獲勝，因為這就是他們成長的生存法則。

有些孩子，在經歷許多創傷之後，願意回過頭去看自己在這過程真的受傷了，接受父母有其限制的可能性；但是在理解自己的創傷時，仍然不習慣先照顧好自己的感受，而會逼迫自己：「既然我已經知道他們有困難，也很難改，那我有能力，我應該多做一點。」但卻在這「多做」中，尚未照顧好自己過往的創傷，而會在歷經與父母關係中再一次的挫敗時，出現更大的情緒重現，而憂鬱、憤怒、羞恥感等會一湧而上。

最後變成恨，甚至造成彼此關係的直接斷裂與疏離。而這，是最令人傷心的結果。

並非要責備父母

我了解討論這些互動並非易事，甚至有些父母會感受到被責備，因此會有許多情緒。但我仍強調，談論這些並非要討論誰對誰錯。因為若這是一個文化習慣，我們沒有意識到這些框架，就無法跳脫這樣的教養方式。

而若我們沒有意識，有時因為父母的焦慮與不安，使得孩子必須以父母的情緒為情緒、以父母的目標為目標時，會讓孩子限縮自己的人格發展；或是，當我們使用一些否定人格、否定情緒的語言教養孩子時，會影響孩子對自我的看法、自我價值與自尊，這些傷害就會約定俗成地繼續延續下去。

我們要做的，不是討論對錯，而是彌補、改善與預防。若有機會了解，怎麼做能讓孩子得到愛與支持、怎麼做能讓孩子不受傷害、怎麼做能讓孩子的人格健全發展……了解孩子與大人一樣，都是一個獨立的個體、是平等的人，需要被平等的對待與尊重，對整個社會都是一件很重要的事。

圖為《羞辱創傷》書封，寶瓶出版社提供 若當我們在說著這些孩子的痛楚時，卻為了父母的感受，以至於必須壓制孩子說出自己的傷痛，這又是再一次的情緒壓制與忽略。對於創傷的療癒與關係的修復，幾乎沒有幫助。而愛，也會在這之中消失殆盡，只剩下責任與義務。那對於父母與孩子來說，不是很可惜嗎？

（本文出自《羞辱創傷》，寶瓶出版社出版，未經同意禁止轉載。）