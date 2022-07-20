快訊

遭行刑式槍擊！賴敏男熬過最關鍵一周 眼球可自主轉動

七都高薪公司名單全出爐 「科技新貴」沒在叫假的

要靠比較才知道夠好？換得一輩子無法療癒的羞辱創傷

寶瓶文化／ 文．周慕姿
這個「比較」所知道的「好」，是真的嗎？不是的，這個「比較」能夠帶來的好，只是暫時的安心。此為示意圖。圖片來源：Ingimage
這個「比較」所知道的「好」，是真的嗎？不是的，這個「比較」能夠帶來的好，只是暫時的安心。此為示意圖。圖片來源：Ingimage

在我們的文化上，還有一種時常出現，且因而帶給孩子，甚至大人羞恥感的文化習慣：比較。

「你看那個隔壁的小明，人家家裡環境都沒有我們好，也沒什麼錢補習，還要去打工，結果人家成績比你還好，你真是人在福中不知福。」

「人家弟弟多乖，你身為哥哥，居然還不聽話，丟不丟臉？」

「為什麼別人可以考一百分，你不行？」

諸如此類的比較，充斥在父母與小孩教養的過程中。甚至大人們自己也會互相比較：比薪水、比工作、比誰的小孩優秀、誰比較美……我們習慣於比較，習慣在比較中讓自己感受到優越與羞恥，然後，我們努力。因為，我們是靠「比較」，才能知道自己是「好」的社會。

但是，這個「比較」所知道的「好」，是真的嗎？不是的，這個「比較」能夠帶來的好，只是暫時的安心。簡單地說，這是在我們不能肯定自己，又得面對他人的羞辱時，發展出來讓自己暫時安心，覺得安全的防衛習慣：當我不停去跟別人比較，確定自己落在哪裡，我才知道我該怎麼因應，或是我需不需要再努力。

「比較」是羞辱創傷的來源

這樣的文化長久下來，父母難以因為純粹孩子做到了什麼，而好好地鼓勵孩子；孩子也在這當中，學到了「我需要比別人好，這樣才叫『好』」。可是，這樣的「好」，是沒有方向，也沒有極限的：總有比你更好的人；而出社會之後，「好」的標準不僅僅是成績，方向更為全面，於是有許多人開始迷惘於自己該往哪邊走。

賺很多錢就是好的嗎？有名就是好的嗎？讓大家崇拜就是好的嗎？屬於我的「好」，到底是什麼？

但是，因為父母與其他大人，沒有機會協助孩子建立屬於自己「好」的標準時，孩子即使長大之後，一邊迷惘於屬於自己的標準，一邊仍會抓著關於他人的標準、主流的價值，讓自己追求著別人的評價、眼光與看法。即使想掙脫，卻不知道掙脫後的自己，還剩下什麼。

當孩子從父母、師長那裡，承繼了「比別人好，才會被肯定、被愛，才不會被羞辱」的這個習慣時，如果沒有意識並擺脫，要靠自己掙脫這個多年的習慣，談何容易。

更何況，這個「比較」，很多時候，正是羞辱創傷的來源：「你不比別人好，所以我羞辱你，希望你知道羞恥，才會努力進步。」

圖為《羞辱創傷》書封，寶瓶出版社提供
圖為《羞辱創傷》書封，寶瓶出版社提供
這種刻在我們骨血的文化習慣，是多麼地深刻又傷人啊！這種用羞辱得來、比較式的好，換得一輩子無法療癒的羞辱創傷與自卑、自我懷疑，真的值得嗎？

（本文出自《羞辱創傷》，寶瓶出版社出版，未經同意禁止轉載。）

相關新聞

要靠比較才知道夠好？換得一輩子無法療癒的羞辱創傷

這個「比較」所知道的「好」，是真的嗎？不是的，這個「比較」能夠帶來的好，只是暫時的安心。簡單地說，這是在我們不能肯定自己，又得面對他人的羞辱時，發展出來讓自己暫時安心，覺得安全的防衛習慣：當我不停去跟別人比較，確定自己落在哪裡，我才知道我該怎麼因應，或是我需不需要再努力。

被媽媽用「情緒」來管理...長大後變「都是我的錯」

「後來我才發現，這個罪惡感，一直以來根深柢固在我跟媽媽之間。我媽媽是很擅長用『情緒』管理我的。如果我有做錯什麼事，她會一直不跟我說話，也不會讓我知道我做錯什麼，我得一直猜……後來我養成一個習慣，就是不管如何，只要我媽一不開心，我就是先說『對不起』就對了，即使我根本不知道我做錯什麼。

琴譜摔到身上他一滴眼淚也沒掉 抬頭一看他的臉驚呆了

答不出來的他總被老師「修理」：用尺打、把琴譜摔到他身上、推打他、辱罵他……那過程對於還是小學生的我來說，是非常可怕的，即使我只是一個旁觀者。如果連我都覺得那麼可怕，那對於承受的他來說，是多麽令他恐懼的經驗？但是，父母並不清楚這個過程。當他的父母來接他時，總是謝謝老師認真的教導；希望老師可以對他再嚴格一點，因為父母希望他未來可以出國學音樂。

「我打你是為你好！」看著兒子憤恨眼神 發現什麼都說不出口

阿強的內心其實極為混亂。他看到爸爸，就覺得好害怕，爸爸會因為他的害怕而更生氣，打得更凶；媽媽說，爸爸會這樣打他是為他好；可是爸爸也會打媽媽。一邊哭著的媽媽，一邊對他說著：「爸爸是愛你的。」他看著媽媽的傷口和眼淚，覺得一切都很諷刺。

16種性愛人格：是什麼性格 就會喜歡什麼樣的床上關係

總是對特定的親密接觸心動，也有你特別不喜歡的床上行為嗎？在床上，你感覺到自己總有一些特別喜歡，或特別沒安全感的互動嗎？這也許也和你本身的性格有關。

黃嘉千婚變…主持人點出兩道婚姻致命傷 第一點久了真的失去自信

黃嘉千、夏克立一直是螢光幕前讓人稱羡的異國明星夫妻檔，卻在昨(6)日傳出準備暑假後打離婚官司、對簿公堂。主持人楊月娥針對黃嘉千與夏克立的中年離婚，提出自己的經驗談，並點出兩道婚姻的致命傷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。