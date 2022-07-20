要靠比較才知道夠好？換得一輩子無法療癒的羞辱創傷

在我們的文化上，還有一種時常出現，且因而帶給孩子，甚至大人羞恥感的文化習慣：比較。

「你看那個隔壁的小明，人家家裡環境都沒有我們好，也沒什麼錢補習，還要去打工，結果人家成績比你還好，你真是人在福中不知福。」

「人家弟弟多乖，你身為哥哥，居然還不聽話，丟不丟臉？」

「為什麼別人可以考一百分，你不行？」

諸如此類的比較，充斥在父母與小孩教養的過程中。甚至大人們自己也會互相比較：比薪水、比工作、比誰的小孩優秀、誰比較美……我們習慣於比較，習慣在比較中讓自己感受到優越與羞恥，然後，我們努力。因為，我們是靠「比較」，才能知道自己是「好」的社會。

但是，這個「比較」所知道的「好」，是真的嗎？不是的，這個「比較」能夠帶來的好，只是暫時的安心。簡單地說，這是在我們不能肯定自己，又得面對他人的羞辱時，發展出來讓自己暫時安心，覺得安全的防衛習慣：當我不停去跟別人比較，確定自己落在哪裡，我才知道我該怎麼因應，或是我需不需要再努力。

「比較」是羞辱創傷的來源

這樣的文化長久下來，父母難以因為純粹孩子做到了什麼，而好好地鼓勵孩子；孩子也在這當中，學到了「我需要比別人好，這樣才叫『好』」。可是，這樣的「好」，是沒有方向，也沒有極限的：總有比你更好的人；而出社會之後，「好」的標準不僅僅是成績，方向更為全面，於是有許多人開始迷惘於自己該往哪邊走。

賺很多錢就是好的嗎？有名就是好的嗎？讓大家崇拜就是好的嗎？屬於我的「好」，到底是什麼？

但是，因為父母與其他大人，沒有機會協助孩子建立屬於自己「好」的標準時，孩子即使長大之後，一邊迷惘於屬於自己的標準，一邊仍會抓著關於他人的標準、主流的價值，讓自己追求著別人的評價、眼光與看法。即使想掙脫，卻不知道掙脫後的自己，還剩下什麼。

當孩子從父母、師長那裡，承繼了「比別人好，才會被肯定、被愛，才不會被羞辱」的這個習慣時，如果沒有意識並擺脫，要靠自己掙脫這個多年的習慣，談何容易。

更何況，這個「比較」，很多時候，正是羞辱創傷的來源：「你不比別人好，所以我羞辱你，希望你知道羞恥，才會努力進步。」

圖為《羞辱創傷》書封，寶瓶出版社提供 這種刻在我們骨血的文化習慣，是多麼地深刻又傷人啊！這種用羞辱得來、比較式的好，換得一輩子無法療癒的羞辱創傷與自卑、自我懷疑，真的值得嗎？

（本文出自《羞辱創傷》，寶瓶出版社出版，未經同意禁止轉載。）