「我打你是為你好！」看著兒子憤恨眼神 發現什麼都說不出口

在這裡，我想要用一個典型的家庭故事做例子，讓大家了解羞辱創傷是怎麼運作、影響我們的：阿強小時候是被爸爸打大的。前面有兄姊、後面又有弟妹的阿強，因為課業表現不如哥哥姊姊，爸爸常羞辱他怎麼那麼笨，「連這個都不會，幹麼不去死一死」。因為大家都怕被爸爸打，所以哥哥姊姊也不敢替他講話。被爸爸打完之後，媽媽會到房間來幫阿強擦藥，一邊安慰阿強：「爸爸也是愛你。他是愛之深，責之切。」

阿強的內心其實極為混亂。他看到爸爸，就覺得好害怕，爸爸會因為他的害怕而更生氣，打得更凶；媽媽說，爸爸會這樣打他是為他好；可是爸爸也會打媽媽。一邊哭著的媽媽，一邊對他說著：「爸爸是愛你的。」他看著媽媽的傷口和眼淚，覺得一切都很諷刺。

但他沒有再說什麼，因為某方面他知道，他說什麼也沒有用，不會改變這一切。要不他就是努力避開爸爸，或是像兄姊一樣做到爸爸的標準，讓自己不會被打、被羞辱；要不就是安慰自己：「爸爸也是為我好」，然後努力去爭取爸爸的愛。但此時阿強感受到的是：「家裡是不安全的，父母是不可靠的，沒有人會理解我、保護我，可能還會傷害我。」

然後，阿強選擇忍耐，不說出自己的想法與感受，讓自己沒有感覺地面對父母的要求與傷害，盡可能讓自己有用、獨立、靠自己，也盡量不要讓他們注意到自己，這樣自己就安全了；不要太期待他們的溫情，否則只有失望而已。對他而言，他只期待趕快長大，可以離開這個家，得到自由。

上大學後，他自己打工、賺錢，希望自己可以趕快獨立，不用依靠家裡。開始工作後，他遇到了一個女孩，溫順、好說話，他覺得對方是個適合結婚的對象，然後就結婚了。

結婚之後沒有多久，他們生了一個孩子。阿強很努力地賺錢，因為他認為，表現出有用，應該是維繫關係最好的方式。畢竟他從與父母的關係中學會，只要他把自己的事情做好，就不會有人來煩他、不會有人對他失望或覺得他不好。

這樣，他就安全了。

但久了之後，妻子對他的抱怨愈來愈深，阿強不知道該怎麼辦。他只好更努力工作，讓自己回家的時間愈來愈晚。他覺得，只要自己做好自己該做的、減少出現在妻子面前的機會，對方就愈不會對我失望或抱怨。只要讓自己不被注意到就好了。當阿強因為爸爸羞辱他的聲音響起，讓他感覺自己什麼都做不好、做什麼都會失敗時，他就更投入工作，彷彿工作是他的一切。

後來，阿強的兒子漸漸長大。阿強曾隱約聽妻子說，兒子在小學就會打架、欺負同學，妻子不知道該怎麼辦。阿強偶爾會想管教孩子，但很少跟兒子相處的他，不知道該說些什麼，只能說些大道理。兒子沒說話，但一臉不耐煩。阿強很不安，不知道該怎麼辦。

就這樣，到了國中，兒子和人打了群架，被學校勒令留校察看，請家長領回。到了學校，老師對著阿強數落了他兒子一頓，且有意無意地暗示兒子會這樣，是因為家長教導不善。那個當下，一種熟悉、非常難忍的負面感受升起。阿強氣急敗壞地把兒子帶回家，然後毒打了兒子一頓。「我的臉都被你丟光了！」然後，打著兒子的阿強，突然發現，自己好像以前的爸爸。「我打你是為你好！」想說出這句話的阿強，看著兒子憤恨的眼神，發現自己什麼都說不出口。

圖為《羞辱創傷》書封，寶瓶出版社提供 阿強的確是羞辱創傷的倖存者。而他內心升起的那些難忍的感受，還有時常表現出的情緒隔絕、退縮與麻木感，都是羞辱創傷的症狀之一。

（本文出自《羞辱創傷》，寶瓶出版社出版，未經同意禁止轉載。）

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