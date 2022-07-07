快訊

又多2個孩子！馬斯克據報跟旗下女高管生下一對雙胞胎

林智堅論文疑涉抄襲 藍委曝合約：侵犯智財權竹科應提告

出門前快篩陽性 林右昌：輕微發燒、咳嗽應該是確診了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃嘉千婚變…主持人點出兩道婚姻致命傷 第一點久了真的失去自信

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為昔日黃嘉千與夫婿夏克立盛裝出席金鐘獎情形。記者陳瑞源／攝影
圖為昔日黃嘉千與夫婿夏克立盛裝出席金鐘獎情形。記者陳瑞源／攝影

黃嘉千夏克立一直是螢光幕前讓人稱羡的異國明星夫妻檔，卻在昨(6)日傳出準備暑假後打離婚官司、對簿公堂。主持人楊月娥針對黃嘉千與夏克立的中年離婚，在臉書提出自己的經驗談，並點出兩道婚姻的致命傷。

外傳夏克立一直不滿被叫「黃嘉千的老公」，楊月娥則指出第一點婚姻的致命傷。她問先生若別人一直介紹你是「楊月娥的老公」，是否會讓你失去自信，感覺不舒服？先生則回：「不會呀！」她則大曬恩愛地表示：「別人介紹我是盧代表的太太、盧老師的老婆，我都很開心」。

媒體報導夏克立一度也受不了黃嘉千的脾氣，甚至在一次吵架時回嗆：「我不是妳的助理！」楊月娥則表示，與先生是「同理相待的夫妻情侶，我們是彼此的特別助理」。

至於疫情期間不少異國夫妻因為分隔兩地終究走上離婚一途，楊月娥則點出第二道婚姻的致命傷說，夫妻真的不宜分隔兩地，「身心都要在一起，生活一起、睡覺一起，26年的日夜間部同學，有聊不完的話，有共同的興趣，我們形影不離」。認為黃嘉千和夏克立之間是敵不過感情「淡了」，維持愛情的濃度並不容易。

有網友認為，婚姻裡的男人「要更有氣度，自信是來自實力」、「不棄不離，哪怕夫貴還妻貴？」也有網友認同楊月娥，婚姻真的不能聚少離多，但有人認為，黃嘉千和夏克立之間，恐怕不是一句「淡了」這麼簡單。該文也釣出作家蔡詩萍親自回應：「阿娥的老公您很幸福啊，太座這樣曬恩愛」，楊月娥也親回一個愛心字樣。

黃嘉千 夏克立 離婚 婚姻

延伸閱讀

雙子女黃嘉千vs.水瓶男夏克立 愛情的盡頭不是甜蜜

被指婚姻裡強勢大女人 黃嘉千這句話卻讓人超心疼

黃嘉千發聲明證實離婚 「做這樣的決定很不得已」

夏克立就算出軌也能忍 黃嘉千為婚姻放棄底線

相關新聞

黃嘉千婚變…主持人點出兩道婚姻致命傷 第一點久了真的失去自信

黃嘉千、夏克立一直是螢光幕前讓人稱羡的異國明星夫妻檔，卻在昨(6)日傳出準備暑假後打離婚官司、對簿公堂。主持人楊月娥針對黃嘉千與夏克立的中年離婚，提出自己的經驗談，並點出兩道婚姻的致命傷。

雙子女黃嘉千vs.水瓶男夏克立 愛情的盡頭不是甜蜜

黃嘉千是雙子座。雙子女天生就是活潑大方的女孩兒，別看她有趣、腦袋動得快，如果一個家需要她承擔，她就會變成女漢子、大女人的樣子，為的是盡自己的全力維護好一個家。

奧運金牌選手退休當骨科醫師！為什麼在瑞士非幻夢

不論2021年日本東京奧運或2022年北京冬季奧運，瑞士的表現都使許多大國望塵莫及，人口數僅台灣三分之一，奪牌名次卻高達第20（台灣第22名）與第12名。 瑞士出了許多全球知名運動家，包括網球名

南美館地獄展爆紅 占星學：嚮往黑暗 是因自身光亮

當鬼怪被搬進展覽館，不只是藝術上的呈現，對於當代心靈來說，竟然也是種提升的展現！人們對於地獄、鬼怪、黑暗，都是「既期待又怕受傷害」，我們喜歡聽鬼故事，聽完又不敢一個人去上廁所；喜歡看鬼片，但是過程中忍不住用雙手遮住眼睛。

心理師籲「新聞別再鼓吹凍齡」 意外釣出曾寶儀親自回應

以前我從來沒有喜歡過曾寶儀（當然也不討厭），但這兩年我越來越喜歡中年的她，她對於自己的年齡（自稱是「半百老嫗」）很接納、很自在，不用遮遮掩掩，這樣的曾寶儀很讓人舒服。

心靈研習被說「假掰」返家又聞惡耗 她跟兒女躺地上放聲大哭

學期結束前，參加了一場心靈研習，活動過程卻發生意想不到之事，一名參與者當眾說我「假掰」，還有種種令我訝異的說詞。我哭得好慘，心情跌落谷底。回到家前還試圖平靜安撫自己，在電梯裡補妝，對鏡擠出笑容，跟自己說：一切都好，雖然研習結束後我不自覺顫抖，即使到家門前仍無法控制。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。