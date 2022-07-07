黃嘉千婚變…主持人點出兩道婚姻致命傷 第一點久了真的失去自信

黃嘉千、夏克立一直是螢光幕前讓人稱羡的異國明星夫妻檔，卻在昨(6)日傳出準備暑假後打離婚官司、對簿公堂。主持人楊月娥針對黃嘉千與夏克立的中年離婚，在臉書提出自己的經驗談，並點出兩道婚姻的致命傷。

外傳夏克立一直不滿被叫「黃嘉千的老公」，楊月娥則指出第一點婚姻的致命傷。她問先生若別人一直介紹你是「楊月娥的老公」，是否會讓你失去自信，感覺不舒服？先生則回：「不會呀！」她則大曬恩愛地表示：「別人介紹我是盧代表的太太、盧老師的老婆，我都很開心」。

媒體報導夏克立一度也受不了黃嘉千的脾氣，甚至在一次吵架時回嗆：「我不是妳的助理！」楊月娥則表示，與先生是「同理相待的夫妻情侶，我們是彼此的特別助理」。

至於疫情期間不少異國夫妻因為分隔兩地終究走上離婚一途，楊月娥則點出第二道婚姻的致命傷說，夫妻真的不宜分隔兩地，「身心都要在一起，生活一起、睡覺一起，26年的日夜間部同學，有聊不完的話，有共同的興趣，我們形影不離」。認為黃嘉千和夏克立之間是敵不過感情「淡了」，維持愛情的濃度並不容易。

有網友認為，婚姻裡的男人「要更有氣度，自信是來自實力」、「不棄不離，哪怕夫貴還妻貴？」也有網友認同楊月娥，婚姻真的不能聚少離多，但有人認為，黃嘉千和夏克立之間，恐怕不是一句「淡了」這麼簡單。該文也釣出作家蔡詩萍親自回應：「阿娥的老公您很幸福啊，太座這樣曬恩愛」，楊月娥也親回一個愛心字樣。