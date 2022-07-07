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雙子女黃嘉千vs.水瓶男夏克立 愛情的盡頭不是甜蜜

時報出版／ 文．白瑜(人生策略師&星座專家)
黃嘉千是雙子座。雙子女天生就是活潑大方的女孩兒，別看她有趣、腦袋動得快，如果一個家需要她承擔，她就會變成女漢子、大女人的樣子，為的是盡自己的全力維護好一個家。報系資料照
黃嘉千是雙子座。雙子女天生就是活潑大方的女孩兒，別看她有趣、腦袋動得快，如果一個家需要她承擔，她就會變成女漢子、大女人的樣子，為的是盡自己的全力維護好一個家。報系資料照

愛是看見自己、探索自己最直接的途徑。人生策略師&星座專家白瑜出版《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》（時報出版）指出，透過我們愛的本能，想要追尋別人的愛和認可的這個過程，來了解和反芻我想要什麼？什麼是真正適合我的？什麼對我來說是幸福？

黃嘉千是雙子座。雙子女天生就是活潑大方的女孩兒，別看她有趣、腦袋動得快，如果一個家需要她承擔，她就會變成女漢子、大女人的樣子，為的是盡自己的全力維護好一個家。所以，大部分的雙子女人前活潑可愛又有自信，人後卻孤獨焦慮還沒安全感。按部就班、穩定沈靜的個性特性，是雙子女迫切需要而暫時缺乏的。一方面，雙子女需要盡情釋放小女孩的一面，很有想法，努力去做自己想做的事，不希望家人阻攔。另一方面，雙子女也知道自己也有收不住的時候，如果過於工作狂、過於焦慮擔憂，她也希望身邊的人可以給她穩定的支持，和她一起罩住這個家。

白瑜進一步強調，雙子女需要安定感，這部分她給不了自己，如果另一半可以給她提供溫柔的呵護，雙子女願意放下自己的某些渴望，為家庭犧牲奉獻，維持整個家的寧靜和幸福。和雙子女在一起鬥嘴是少不了的，這都是因為她更想要一份可以心心相惜、互相陪伴尊重的關係。

夏克立是水瓶座。水瓶男喜歡活潑、可愛的女生。因為水瓶男不喜歡在一份關係中只有責任和壓力。他喜歡一個家是互相尊重的、公平的、氛圍輕鬆的。但很多女生也知道，在感情裡，要瞭解水瓶男，需要花一點時間。不過，水瓶男雖然看似不容易被瞭解，但他想要的很簡單水瓶男只需另一半能聽得懂他在想什麼，做一個好的傾聽者就夠了。如果這個傾聽者還能是知音，水瓶男就會認定這個人。

白瑜補充：不用互相猜測、可以輕鬆相處，這樣的人是水瓶男喜歡的。他害怕挑戰的被動、需要一直猜對方在想什麼的女生。但偏偏，水瓶男又喜歡挑戰，越獨立、越知道要什麼的女生，他越有挑戰慾望。最後，讓水瓶男心悅誠服、想要定下來的女生，通常就會是氣場強大的女生。

16年的婚姻其間一定有甜蜜也有摩擦。雙子想為水瓶帶來歡樂。水瓶想給雙子穩定的支持。可是，如果雙子需要穩定呵護的時候，而水瓶卻想要改變和挑戰，兩個人會很難調整彼此的價值觀，找到心理平衡點；如果水瓶缺乏自我認同，需要獨處時間來消化、解決內心的不安全感的時候，雙子也不容易理解獨處的意義和背後的緊迫性。

再怎麼好的婚姻，也是兩個單獨的個體組成的。經營婚姻，看家庭共同利益的同時，需要智慧來尊重雙方的個體需求。這樣的道理，說起來容易，做起來很難。

祝福黃嘉千姊和夏克立哥，可以在這次「人生魔考」中，獲得屬於自己的智慧，在迷茫慌亂中找到讓自己安心的方式。

圖為《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》書封，時報出版社提供
圖為《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》書封，時報出版社提供
那些愛過的、恨過的、遺忘的、留戀的，都是幫助我們了解自己的契機和動力。好好的照顧自己、愛自己，這是愛的根本，也是可以好好去愛別人的力量源頭。不管你正在經歷愛情的挫折與困惑，還是已經找到可以舒服愛人的方式。

（本文出自《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》，時報出版，未經同意禁止轉載。）

黃嘉千 夏克立 離婚 愛情 婚姻

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