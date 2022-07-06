奧運金牌選手退休當骨科醫師！為什麼在瑞士非幻夢

不論2021年日本東京奧運或2022年北京冬季奧運，瑞士的表現都使許多大國望塵莫及，人口數僅台灣三分之一，奪牌名次卻高達第20（台灣第22名）與第12名。

瑞士出了許多全球知名運動家，包括網球名將費德勒（Roger Federer）、瓦林卡（Stanislas Wawrinka）、辛吉絲（Martina Hingis），與三鐵女將斯比瑞格（Nicola Spirig Hug）等人。2021年的日本東京奧運，瑞士網球女將班西琪（Belinda Bencic）奪得金牌，而女子越野單車比賽，更由三位瑞士選手包辦了金、銀、銅獎牌。

網球名將費德勒。美聯社

然而，瑞士並非以高額獎金來鼓勵選手奪牌，金牌得主可獲得四萬瑞郎獎金（約台幣1,200萬元），排名第八名（第一名為新加坡，第二名是台灣）。

這絕非偶然，顯然獎金背後還有更多支持運動員的因素，關鍵就在於全民運動風氣——它不僅帶動了運動產業，也使運動員退役後仍能發展第二專長，繼續在人生舞台上發揮。

全國近兩萬運動俱樂部 5到74歲都在運動

圖為7月1日，在瑞士維拉爾河畔奧隆舉行的國際攀岩聯合會，世界杯女子速度決賽期間的圍牆全景。美聯社

瑞士的運動風氣怎麼來？

據瑞士聯邦政府統計，850萬瑞士人口，竟組成了1.9萬個大大小小的運動俱樂部；直接促進瑞士國際賽事表現的全國性俱樂部，也高達86個。30%的瑞士人相當熱衷於運動賽事，閒暇時間積極投入運動的人們，也超過200萬，年齡從五到74歲不等。

小國無弱夫，運動，可說是瑞士堅強的國力基礎。

以羽球為例，由每個地區畫為一個小單位成立協會（如瑞士蘇黎世州附近的地區成立一個協會），協會之下有數十個俱樂部；俱樂部之間會定期舉辦聯誼賽，小孩與成年人皆可參加，賽事按程度分級，讓選手熟悉比賽規則、比賽臨場感，也培養選手心理素質。

不論熱門或冷門運動，都有相關協會，例如足球、冰上曲棍球、游泳、籃球、羽球、手球、桌球、排球、體操、溜冰、自行車、鐵人三項，甚至在歐洲較冷門的棒球等，都有社團培養新秀。

這些俱樂部也為少數有運動天份的人，從小提供適當的訓練機會及場地，是培養一流運動員的最大基礎，無意中也提升了國民健康。

對於想加入俱樂部的孩子，都有一年的嘗試期，可免費練習，確定加入再繳年費；年費幾十瑞郎（新台幣300多元）到200瑞郎（新台幣6,000多元）不等，屬於親民價格。

俱樂部多數會員都是業餘，將運動做為休閒，維持身體健康。不只比賽，俱樂部也有許多團體活動，如園遊會、營隊或募款活動。這些活動的會計、網路維護、廚房幫手及文書處理等，都靠義工同心協力；年紀較長會員，也樂於在俱樂部當中貢獻時間與專長，不僅增加社交活動範圍，也獲得「被需要」的成就感。

人們參與當地體育社團，有很大的人際連結作用，在地情感與社區連結也自然產生。

培養國家選手 是全民的責任

冬奧滑雪大迴轉項目奪金的瑞士選手奧德瑪特（見圖），就是典型以民間協會模式培養出的國家選手。他兩歲多站上滑雪場，五、六歲時即開始參加俱樂部的各種訓練。圖為Marco Odermatt今年3月在法國梅里貝爾高山滑雪男子世界杯中，得到總冠軍獎杯情景。美聯社

此次冬奧滑雪大迴轉項目奪金的瑞士選手奧德瑪特（Marco Odermatt），就是典型以民間協會模式培養出的國家選手。他兩歲多站上滑雪場，五、六歲時即開始參加俱樂部的各種訓練。

瑞士的父母鼓勵孩子鍛鍊體魄，「職業運動員」也是常見的職涯選擇，不會造成家庭革命。發展孩子對運動的喜好，培養國家級的選手，在瑞士是全民的任務。

瑞士的人民結社法只要三個人即可成立合法社團，運動社團的成立和民主思潮是相輔相成的人民力量，透過運動集結人們關心土地與地方發展，人民組織的數量是沒有城鄉差距的。

瑞士各級政府有35萬個機關，協助人們建立與補助社團；公部門在經濟上與組織管理上的支持，是民間運動風潮興盛的最大原因，也促成了運動職業化，亦即專業運動員的養成與運動管理學門的發展。

民間企業贊助也是運動風氣的推手，大型超市Migros、醫院或保險公司等，都積極舉辦小朋友的賽事，夏天辦跑步比賽，冬天辦滑雪比賽。

運動員學歷高於平均 金牌劍擊選手轉行當醫師

滑冰運動員梅爾在退役後，也從事記者工作。歐新社

瑞士社會對於頂級運動球員的規畫與支持，就是讓他們在運動之餘，仍可兼顧學業與職業生涯。雖然運動員的職涯壽命短，但平時就培養了轉行的可能；無論是否奪牌，人生的路途依舊光明寬廣。

瑞士最知名的例子，是前奧運擊劍金牌選手費舍爾（Marcel Fischer）。在當職業運動員期間，他就讀巴塞爾大學醫學系，退役後成為一名骨科醫生。奧運柔道銅牌選手阿史萬登（Sergei Aschwanden）也擁有體育管理碩士學位，在退役後參政，成為一名州議員。另外，滑冰運動員梅爾（Sarah Meier）在退役後，也從事記者工作。

伯恩大學的一項針對退役奧運選手研究結果顯示，瑞士職業運動員中，近半（45.9%）擁有大學或科技大學學位，比一般人的平均學歷更高。這些技能讓他們退役之後，不致於變成失業人口。

此一趨勢在歐洲其他國家也常見。德國與西班牙的退役運動員，教育程度及工作職位也高於一般人，失業率也低。 顯然，成為頂尖運動球員，跟完成學業或發展其他專長並不衝突；運動訓練過程對中心性發展的增進，人生無處不受用。

不論得牌與否，最重要的全民共創的運動風氣，不僅帶動運動經濟市場，也能促進國民的健康，一舉數得。台灣在奧運的歡呼後，應持續思考如何健全體育選手的選拔制度與創造平日賽事的活動，讓人人參與運動，健康的國民才是強國的基礎。

「全文轉載自未來城市(金牌選手退役後當骨科醫生！在瑞士當職業運動員，為何不會變家庭革命？)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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