南美館地獄展爆紅 占星學：嚮往黑暗 是因自身光亮

台南美術館爆紅的「地獄展」，你看了嗎？當鬼怪被搬進展覽館，不只是藝術上的呈現，對於當代心靈來說，竟然也是種提升的展現！

台南市美術館《亞洲的地獄與幽魂展》爆紅，開展第一天就湧進將近7千多位觀眾，大家笑說根本是：「人比鬼還多」、「陽氣過重，殭屍都嚇死了」！

這樣的現象我覺得很有趣，特別是展覽開始前，曾有宗教與家長團體批評此展「污穢國土，玷污人民」。但爭議越大反而引起大眾關注，顯然這是一個對於黑暗與鬼怪，更有接受度與好奇的世代。

其實一直以來，人們對於地獄、鬼怪、黑暗，都是「既期待又怕受傷害」，我們喜歡聽鬼故事，聽完又不敢一個人去上廁所；喜歡看鬼片，但是過程中忍不住用雙手遮住眼睛。

投進暗夜的目光，都是想知道那當中到底有什麼？即使是科學至上的年代，我們依然猜想有什麼看不見，大於我們之外的世界存在。

乘載了黑暗的冥王星，在你我身上都有

剛入門初階占星學的我，覺得或許可從占星學角度來看。

近期學到了「冥王星」，這顆聽起來暗黑神秘的星，就代表了摧毀、重生、慾望、死亡、極端、無意識等力量。

它是占星學中，離地球最遙遠的一顆世代星，每 10 到 30 年流轉一個星座。雖然平時感受不到，但它幽幽地蟄伏於生命底層，彷彿一顆地雷，踩到就會爆發出極大力量，不是粉身碎骨，就是毀滅之後浴火重生。

如我這一代1983到1995年之間出生的人，是冥王天蠍世代，冥王星本來就是天蠍的守護星，進到自己的守護星座，代表將加乘更強大的力量，使天蠍座掌管的性、金融、人性黑暗面、翻轉命運等議題，引爆劇變。

從當時的歷史事件來看，愛滋病的盛行、柏林圍牆倒塌、蘇聯解體、台灣解嚴、亞洲金融風暴，都對應著冥王天蠍的主題。

出生於這個狂浪世代的80、90 後，骨子裡就有股濃烈的情感，對於事物有著強烈的控制欲。長大後我們對於性別流動、改革體制都很有感，所以在同婚公投、太陽花學運等議題裡，都是主要投身推動的群體。

我們常常在聊的星座，多是「太陽星座」，也就是我們的外顯人格，但除此之外，每個人的星盤裡還有各種看不見的動力，如代表滋養與安全感的月亮星座、掌管心智與溝通的水星星座。

而冥王星就是黑暗面，每個世代都有屬於自己的執迷與瘋狂，這些極端力量可能讓人害怕，但也蘊藏著從底層而起的劇變力道。人因為本身有著對於慾望、性、金錢、權力等等的追逐，生命力才得以迸發展現。

所以從占星角度看，黑暗一直在我們生命之中，就寫在你的靈魂裡。與其壓抑或假裝不存在，直視黑暗，才能看見其中的光亮。

對鬼怪感到好奇，其實是渴望了解自己

台南美術館的地獄展吸引許多民眾參觀。 記者邵心杰攝影／聯合報系資料照片

回到這場爆紅的地獄展，過去一直被打壓隱藏的黑暗，竟也能夠成為展品，拿到大眾的目光下展示，我覺得這在心靈上的意義是很樂觀的，代表我們越來越能與心中的黑暗相處，不再屏棄黑夜。

正如本次策展人，來自法國凱布朗利博物館的朱利安．盧梭（Julien Rousseau），他在策展敘事裡說：「鬼魂和山精水怪是人們對未知恐懼的具象，彷彿創造出一個可以歸納這些負面情感的載具，就可以找出消滅或規避它的方法。」

「人類無法避免面臨生死，因此鬼怪是對亡者的追憶也是對生者的安慰。鬼怪的傳說，也顯露出曾經的生活樣貌與可貴的文化發展價值。」

黑暗一直以來都是我們文化的一部分，各國的傳說故事、鄉野傳奇，都少不了神秘的鬼怪存在。

心理師鍾穎曾在其著作《傳說裡的心理學》分析：「厲鬼」是黑暗中最黑暗的部分，指涉人們所怖懼的情感，涵蓋死亡衝動、復仇心、破壞與凌虐，牽涉整個社群的情結，復原往往有賴於整體社會的進化。

正因為這些鬼怪，就是我們心靈的投影，吸納了我們不願面對的特質，所以我們更加好奇又著迷。看著鬼的時候，我們其實是在看著自己，渴望知道那黑暗部分的自己，唯有當黑暗與光明加在一起，我們才是一個完整的人。

想起前陣子流行過的「社交負面人格測試」，我認為也是社會更加接受黑暗的展現，能大大方方地承認，我們的身上就是有負面特質。

我們女人迷編輯夥伴，就有好幾位的「偏執」分數都接近爆表，看到結果我們笑著說：「果然要當好一個編輯，就是要有自己的偏執啊！」「我負面我驕傲！」

能夠接納被社會認為「黑暗」的一面，其實很舒坦。因為知道有著執迷、支配欲，偶爾有些虛榮，有時又只想自私的自己，並不是十惡不赦的大壞人，這些特質也在某些程度上，幫助我們達到了一些成就，挑戰了自己的極限。

真正成熟的大人，並不是完全驅趕了心中的黑暗，而是懂得與黑暗並存、同行，在暗夜裡深知自己的光亮，不會因此熄滅。

所以黑暗、鬼怪其實不可怕，可怕的是你不願看見它的存在，並把黑暗的焦慮強加到別人身上，強迫他人不能展現出人性天然的黑暗，用道德的枷鎖，逼迫他只能裝成聖人。

黑暗裡是可以看見許多真實的，願我們以黑暗為鏡，不再避諱，走過一遭地獄，或許能發現更多自己。

本文由女人迷授權，原文連結請點台南美術館「地獄展」為何爆紅？從占星學角度看：如果嚮往黑暗，是因自身也有光亮