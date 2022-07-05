心理師籲「新聞別再鼓吹凍齡」 意外釣出曾寶儀親自回應

以前我從來沒有喜歡過曾寶儀（當然也不討厭），但這兩年我越來越喜歡中年的她，她對於自己的年齡（自稱是「半百老嫗」）很接納、很自在，不用遮遮掩掩，這樣的曾寶儀很讓人舒服。

人到中年、回歸自己、做真實的自己、你讓自己舒服、別人也感覺舒服、自然就喜歡你。

很討厭看到一種八卦新聞，一天到晚在告訴我們：某女星很凍齡、駐顏有術（只要你肯花大錢不難），或毒舌「某女星崩壞、老態畢露」等酸言酸語。這些語言背後所給出的訊息其實就是：「女人，你不能老，你老了就沒有用，別人就不喜歡你。」

一旦女人接受了這樣的「恐嚇」，你就整日惶惶不安，每天恐老、怕老、懼老、拒老。

一個人如果無法接受自己會變老，無法接受自己現在這個樣子，你想要活得輕鬆自在、比登天還難。

一個人不可能永遠20歲，不要羨慕 #王心凌，請你學學 ＃曾寶儀，接受自己、「是怎樣、就怎樣」，而且「＃我是怎樣都與你無關」。

如果一直「妄想、執著」自己要有20歲的青春容貌，你就沒有辦法好好去享受、40歲、50歲的自己。中年其實是一個人的黃金歲月。什麼時候、你可以接納自己、認同自己時，你的好日子才會到來。

所謂的「成長、開悟」，不過就是「打破妄念」罷了。

PS：當然，我的意思不是要女人放任自己、恣意妄為、大吃大喝、不管身材健康，不，這是「自暴自棄」、不愛自己。

請照顧自己的健康，尤其到了中年，該運動就運動、該戒口就戒口，不要亂吃、暴飲暴食，你這樣做，是為了健康、為了愛自己、不是為了讓自己永保年輕、好去討人喜歡，這是兩碼事。動機不一樣，結果就不一樣。

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其實我想說的是，自信的女人最美麗。所謂的自信，就是如實接納自己是誰的人。

曾寶儀臉書回應：

先謝謝 周志建心理師＠best創傷療癒法 把我寫得這麼好（我都有點心虛了）也謝謝大家在文章下面的留言（嘿！其實我不孤單耶！）這篇實在太多人轉給我害我都有點不好意思，我當然還是會怕老啊！但我更怕這一生我都沒有活出自己真正喜歡的樣子。

我喜歡的，不是別人教會我的，而且我也不喜歡一直活在恐懼裡，好累。認真往恐懼裡面看，那些害怕一點都不真實，還有一個就是：因為我很懶啦！人生功課什麼的要快點做完接下來才能好好玩！周醫師說『什麼時候，你可以接納自己、認同自己時，你的好日子才會到來。』嘿嘿，我也是這麼想的，太想過好日子了，所以我要把它活出來啊！

這樣我才能理直氣壯跟別人說：你看！我很安全！你也可以啊！愛自己。

（本文出自《周志建心理師臉書》，未經同意禁止轉載）