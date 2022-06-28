酒精心理學：從八種酒後反應 看出一個人的真實個性！

喝酒後的八種人格，你是哪一種？

朋友聚會，少不了酒精作伴。但在黃湯下肚以後，你是否曾遇過有些朋友就像變了個人一樣呢？心理學期刊〈Clinical Psychological Science〉上，一項由心理科學家 Rachel Winograd 所做的研究表示，喝醉後的性格，其實正是我們真實的個性。

在 Youtube 上擁有 55 萬用戶訂閱的「好葉」也曾整理心理學家的分析，推出「關於酒後的八種人格」影片，你是以下哪一種呢？

1. 酒後失憶型（Memory Loss after Drunk）

有一種人，平常的個性極為兩極，有時候很安靜，有時候卻是玩得最瘋的人。他們通常工作認真且富有自信，對待朋友也很講義氣，在感情上是比較理智的一方。看似沒有缺點的他們，其實極度缺愛，也容易感到寂寞。他們在喝醉以後很愛說話，也容易胡言亂語，但是態度極為誠懇與真實。

就算醒來後什麼也不記得，但他說的話句句屬實，屬於酒後吐真言的類型。

2. 酒後交際型（Socialize After Drunk）

有些人平常個性內向，只有在特定時間與特定人面前才會展現能力。酒後他們判若兩人，變得善於社交，侃侃而談。圖片來源：Ingimage

有些人平常個性內向，很少表達自己真正的想法與見解，只有在特定時間與特定人面前才會展現能力。但在酒後他們卻判若兩人，變得善於社交，侃侃而談，思維敏捷反應快速。如果是工作酒局，那則能在使命必達的同時，也能體恤下屬。這樣的人其實有強烈的進取心，與遠大的抱負。

平常安靜，酒後健談，對他們來說，酒精是釋放壓力的一種方式。

3. 酒後甜睡型（Sleep after Drunk）

有一種人容易在酒後就直接睡著，沒有太多其餘的對談與行為。圖片來源：Ingimage

有一種人容易在酒後就直接睡著，沒有太多其餘的對談與行為。這樣的人個性隨和，且心胸開闊，比較不會因為小事與他人斤斤計較。他們看似能和很多人好好相處，但實則多與人沒有交流。他們通常容易滿足，也對生活現狀感到安逸，對未來沒有過多要求與追求，把日子過的順利就是他們最大的心願。

酒精對他們來說，就像放鬆劑一樣，喝完就能安心睡覺。

4. 酒後愉悅型（Happy after Drunk）

喝完酒後，有些人會變得亢奮，由心而發的高興與快樂讓他們可以笑不停、唱不停，甚至跳舞跳不停。圖片來源：Ingimage

喝完酒後，有些人會變得亢奮，由心而發的高興與快樂讓他們可以笑不停、唱不停，甚至跳舞跳不停。這樣的人個性開朗，正向積極，有義氣但也有溫柔的一面。他們喜歡與人溝通，透過認識新朋友拓展自己的視野。他們熱愛生活，也對未來充滿信心與期待。

酒精對他們來說，是放大感官的輔助。

5. 酒後鬱悶型（Depress after Drunk）

有一種人平常看起好好的，但在喝完酒後變的鬱鬱寡歡，見到什麼事都傷心，想起什麼事都流淚。圖片來源：Ingimage

有一種人平常看起好好的，但在喝完酒後變的鬱鬱寡歡，見到什麼事都傷心，想起什麼事都流淚。也容易陷入自己的悲傷情緒裡，越想越委屈，越想越難過。這類型的人，其實心思細膩、善於察言觀色、很會關心他人。但是因為在乎他人，所以容易因為小事悶悶不樂。他們也會因為怕被別人恥笑，而不敢跟別人坦白情緒。

他們習慣借酒澆愁，唯有如此才能把委屈和不滿藉由淚水釋放。

6. 酒後傾訴型（Pour Out after Drunk）

酒後傾訴型的人，在酒後習慣找一個自己能夠信賴的人，傾訴平常壓抑在內心的心事。圖片來源：Ingimage

與社交型人格不同，酒後傾訴型的人，在酒後習慣找一個自己能夠信賴的人，傾訴平常壓抑在內心的心事。他們平時比較內向，雖然有主見、有見解，但平時不太喜歡表現，只有在酒精下肚後，才能展現自己的觀點。這樣的人在意他人眼光，好奇他人對自己的評價。

酒精對他們來說，是讓真實自我出來透氣的最好工具。

7. 酒後狂燥型（Rage after Drunk）

有些人在酒精下肚後，容易變得脾氣暴躁，怒火中燒，看誰都不順眼，看誰都想生氣。圖片來源：Ingimage

有些人在酒精下肚後，容易變得脾氣暴躁，怒火中燒，此時的他們看誰都不順眼，看誰都想生氣。看似狂放不羈的他們，平常個性內向且很少說話，他們的自尊心很強，容易怕別人看不起自己。於是在喝酒後，不滿的情緒就一次爆發。這樣的人，生活始終不如意，感覺自己窮途末路，也對未來沒有信心。

酒精對他們來說，是忘記生活煩惱的百憂解。

8. 酒後騷擾型（Harass after Drunk）

「騷擾」一詞在此其實未必全然負面，這樣的人在酒後喜歡開玩笑，平常性格開朗、熱愛生活，是典型的現實主義者。他們喜歡散播歡樂，也樂於分享喜悅，雖然他們平時就喜歡開玩笑，但在酒後更誇張。這樣的人，在面對不平坦的人生道路時，依然能夠保持樂觀並且一心向上。

酒精對他們來說，是幫助自己把快樂散播出去的工具。

佳節時分，和親戚朋友喝點小酒暢談人生，是件極其享受的事。但不論你是以上哪種人格，都要提醒你酒精喝多是傷身的，在把握快樂的同時也要記得酌量取用。讓我們開心喝酒，開心享受生活。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文由女人迷授權，原文連結請點酒精心理學：從八種酒後反應，看出一個人的真實個性！