心靈研習被說「假掰」返家又聞惡耗 她跟兒女躺地上放聲大哭

不要躺地上。

我說，不要躺地上。

不．要．躺．地．上。

要講幾遍：不要躺地上。

兒子仍躺地上，似乎要你給他一個答案。此刻，對情緒高漲的他來說，所有答案都顯得太過單薄，沒說服力：地板很髒，晚上有蟑螂爬，地板怎樣怎樣。事後，若我意識到又端出「母親」的臉孔；過分流露「母親」的擔憂和煩躁時，就來練習換位思考，猜猜孩子的思路：地板怎樣怎樣會怎樣？

地板髒又怎樣？我的內心不也正烏糟糟？

髒垢之地不正好能接納傷心又漆黑的我的心？

到底是地板髒重要，還是此刻被世俗塵埃層層裹住的我的受損心重要？

艱難的問題。更難的是總要在幾秒鐘內作抉擇，給答案。於是乾脆什麼都不討論，直接說「不要躺地上」，本能的解決方法。

躺地上之前，也有正在變黑變硬的心。對母親和孩子都是，情緒快崩盤的時刻。

地板髒容易看見，心的汙垢不可見。再說地上真的髒？玩具賣場潔亮的地磚恐怕比我家馬桶乾淨，青青草地的泥土是否較化學洗潔劑更乾淨？即使那些有形物確實髒，卻也容易清洗，心的汙垢反能藏得更深，也更久。潔與不潔，相對的命題，可見不可見，也被障蔽的心與眼層層遮蓋。

賣場的地板不時躺著大哭又踢腿的孩子，身旁直立的女人不耐大吼：「就算你躺地上大哭我也不買給你好嗎？」有的女人乾脆走掉，狀似疾行，實則等待躺地上的小獸緩緩爬起，跌跌撞撞追上刻意放慢行走速度的女人。那些問題，抉擇，難點同時浮現眼前。我坦承無法回答。

外面的地板可能不潔。

如果在家，為何不能躺地上？哭泣不能躺地上？生氣不能躺地上？何時適合躺地上？用孩子的角度自問。

躺地上提供了不同的視角，有別於站立與安坐的水平視線。

疫情期間，我每日在家，跟著Mady Morrison 線上運動、伸展、瑜伽，最愛的還是幾個躺地板的動作。平躺，曲右膝，將之緩緩倒放於左側，貼地，盡量維持上半身不隨之偏移。除了感受身體，我也從這個角度看天花板，前屋主在那兒留下浮雕般的裝飾，海浪、花葉還是幾何圖案，在天花板的頂端凝結，看著那一方規律的浮動，有時也莫名平靜下來。

躺著看到書櫃上方堆積著文件，一旁的狹小空間也塞了紙張若干，那是什麼呢？環視靜止的家，很少被專注凝視的家屋細節，此刻如同被欣賞的靜物，以美好的收斂回望著自己。彷彿為了報答我獻出獸類最脆弱的肚腩，靜物們緩緩改變姿態，從靜物幻成動物，從固態流成液體，即便小塵埃圍繞，都覺得那灰階與濃黑好像懷藏了一個說話的慾望，接著便悄悄一張、一縮其孔竅，擺動細小纖毛，向我敞開。

長久注視著吃了好多灰的燈罩，層架上蒙了幾許塵的飾品，心想：哪來這麼多細細塵土？時間、歲月、歷史在可見之物上累積厚厚塵埃，於是終得時時勤拂拭？直立、跪下、彎腰、側身，諸多勞動的目的是清潔和擦拭，要活就要動，不動惹塵埃。因為躺地上，才知道不該恆常躺地上的哲理？再來是趴伏，瞥見桌椅腳，所有物件的根基處，最不起眼也不曾仔細留意的地方，看到我們的鞋底形狀，推敲大家走路的姿態。

躺地上觀察習以為常之物，卻迎來莫名的天開地闊，乍然的清明時刻。真是本然無一物，何處惹塵埃。

不做瑜伽的時候，我其實也有幾次躺地上。

印象最深刻的是某年六月。學期結束前，參加了一場心靈研習，活動過程卻發生意想不到之事，一名參與者當眾說我「假掰」，還有種種令我訝異的說詞。我哭得好慘，心情跌落谷底。回到家前還試圖平靜安撫自己，在電梯裡補妝，對鏡擠出笑容，跟自己說：一切都好，雖然研習結束後我不自覺顫抖，即使到家門前仍無法控制。但我得停止顫抖。記住，微笑，說服自己：一切都好。（也許那名男子說得沒錯，我真的很假掰。）

結果進門又得知噩耗。

丈夫出國，我將兩個孩子臨時託人照顧，也說好隔天我上課時幫我帶兒子，但臨時發生插曲，那人直說得趕回家。我焦急問：我明天上課，怎麼辦？兒子託給誰？對方說：「我們也想幫忙，但愛莫能助，妳問問看還有誰可以幫忙。」說完就彷彿腳踩風火輪疾馳而去，留下一臉錯愕又不禁發抖的我。當時已超過晚間九點，我應該立刻搜尋手機聯絡簿，硬著頭皮傳訊息或打電話找人協助。或應該打起精神，先帶兩個孩子洗澡，讓他們睡著再說。還是應該請人臨時代課？應該收妥情緒。應該深呼吸。應該默唸觀世音。應該應該應該。

但當天彷彿被剝了一層皮的我無力想到諸多合理的應該。沮喪和無助在體內撞擊，我努力在假掰和袒露間衝撞，努力克制不要對自己出拳或抓頭髮。兩個幼齡孩子在旁，假掰才能撐持起一個母親「應該」有的狀態。掙扎的結果尚屬溫和，我跟孩子說媽媽真的好累好累，於是我在淚眼和意識皆模糊的狀態下倒地，躺地上。

沒吃飯，沒卸妝，沒洗澡，沒換衣服，我就這麼躺地上。

沒多久，女兒拿來整包衛生紙，抽一張幫我擦眼淚。過了一會兒，兒子則突然將燈切成一盞小燈泡，彷彿小夜燈，然後他也躺在我身邊，一手抱著我說媽媽別哭。

媽媽別哭。我先是放聲大哭，過了一會兒，竟笑了出來。

不知所以然的孩子也笑了出來。那段時間，兒子最常對我說：媽媽笑笑。他還畫了一本小繪本，書名是月亮笑笑。他唸給我聽，他說月亮笑笑，媽媽也要笑笑，聽完我卻哭了。

女兒隨即躺在我的另一側。

六月晚風從落地窗間歇吹來，母子三人就躺地上，我一手環抱一個，撫摸他們細軟的髮，酸酸甜甜從內心擴散。直到覺得涼，孩子幾乎睡著，我才起身將他們抱上床，心想：大不了送女兒去幼兒園後，帶兒子去上這學期最後一堂課，應該可以。（隔天兒子狀似乖巧坐在我身邊，忍到最後，終於拿麥克風學我講話，隨意宣布下課，台下同學笑成一團，歡樂結束這堂「生活美學」的通識課。）

躺地上，給了我直立與前行的勇氣，無論烈日，無論暴雨。

（本文出自《原來你什麼都不想要》，木馬文化出版，未經同意禁止轉載。）