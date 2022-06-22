比結果更重要！居家工作更在乎生活的「過程」

新型冠狀病毒在全球擴散，一夕之間改變了我們所處的環境。在工作上，人們必須減少外出，無法到公司上班，只能臨時以在家上班、遠距工作的模式應付這種突發狀況。

日本從二○一九年逐漸開始實施工作改革相關法案，在新冠疫情的推波助瀾之下，輿論越來越關注加班時長的上限規定等職場改革議題，遠距上班和在宅工作這些新的辦公型態也逐漸普及，成為了改善工作環境的方法之一。

對於在家上班這種現象的反應，大致可以分為支持與反對兩派。反對派的人抱怨，先前出外上班不在家的家人現在整天待在家裡，「我失去獨處的時間，在家覺得壓力越來越大。」、「每天替家人煮飯的次數變多了，連休息的時間都沒有，如果未來這種生活一直持續下去，我真的受不了。」

除了這些不滿和不安的聲音之外，也有人反映：「光是感受到對方的存在，我就覺得自己一直受到監視，簡直喘不過氣來。」也有不少人表示「家人更常吵架了」，由於家人之間各持己見，每個人都要求對方配合自己的要求，因此整個家庭一直處於戰爭狀態。

另一方面，雖然新冠疫情仍在持續當中，但那些樂見在家上班的人卻說：「我開始有時間跟家人好好相處，和家人培養感情。」、「現在不用通勤了，我都拿這些時間來陪伴家人。」、「早上不再那麼忙碌，壓力也減輕了。」、「我開始懂得跟家人一起共度的時間有多重要」。

除此之外，更有人表示：「遠距工作在一夕之間改變了我的價值觀和人生觀。」可見這種新的工作型態，也大幅影響了他們未來對生活方式的選擇。

在家工作的支持派和反對派之間，為什麼會產生這麼大的差別呢？在工作上，讓我們受人肯定的是「結果」。因此比起過程，在過去經驗中一向只重視成果的人，往往更容易把焦點放在結果上，以成果為目標不斷努力，也因成果好壞而患得患失。其中甚至有人會放話說：「只要工作本身做得出成果就好，過程是怎麼樣都無所謂，我會不擇手段取得理想的成果。」

對於這類「結果主義」的人來說，要他們重視「過程」度過每一天並不會帶來喜悅或滿足感，只會覺得痛苦而已。然而，經營一個家庭重要的不是結果，而是過程。

「跟孩子一起相處很快樂，我也很高興能和妻子一起過生活。我想珍惜跟家人相處的時間，跟家人在一起讓我更有前進的動力。」能這麼想的人，是因為把焦點放在「過程」上，在這段時間當中找到滿足感，因為有辦法「積極正面地感受」和家人一起相處的時間，所以才有辦法感覺到幸福。遠距工作贊成派和反對派在這方面的差異，簡單來說也就是「重視結果」和「重視過程」的差異。然而這小小的差異，卻導致了這兩種人獲得的「幸福感」也天差地遠。

想過得「快樂」，你應該用不會引起摩擦的方法拒絕

建立重視過程的家庭關係，有些人聽了會覺得：「什麼嘛，原來這麼簡單呀。」但當然也有人覺得：「雖然我也懂得這個道理，但實行起來非常困難。」

舉個例子，假如媽媽對孩子說：「沒看到媽媽現在這麼忙嗎？不要再玩遊戲了，快點來幫忙收拾！」假如你是這個孩子，這時你會採取什麼樣的態度、如何回答呢？如果選擇默默服從媽媽的命令，那你幫忙的時候心裡一定不太服氣。

那麼，如果要拒絕，你會怎麼拒絕呢？受到母親「命令式」的說話方式刺激，你一定也會用情緒化的方式回話吧。即使媽媽用情緒化的方式跟你說話，你是否也有辦法不受到這種語氣影響，心平氣和地「拒絕」媽媽的要求？

再舉個例子，假如你是在家遠距工作的丈夫，而太太跟你說：「你也稍微照顧一下小孩吧，為什麼小孩每次都丟給我顧啊！」你會怎麼回應呢？

雖然妻子的語氣讓你生氣，但你不想跟她吵架，所以你會忍下來，臭著一張臉照著妻子的話去做嗎？又或者，你會受到妻子的語氣刺激，也用情緒化的方式反擊回去呢？

如果要拒絕，你會怎麼拒絕？你知道該怎麼拒絕，才不會引起爭端嗎？

過程比結果更重要！重視「自身感受」的「自身中心心理學」

說到這裡，我們先來聊聊另一個話題。透過長年對心理治療的摸索，我建立了獨創的心理學系統，並將它命名為「自身中心心理學」。

自身中心心理學，以「自身中心」和「他人中心」這兩個相異的概念為基礎。這兩者決定性的差別就如同字面所示，一個是以「自己」為中心，一個是以「別人」為中心的生活方式。

「自身中心」的生活方式，永遠以「自己」為基準。這裡說的「以自己為基準」，和一般所說的「自私」並不相同，指的是盡可能跟隨著「自己的心情、需求、感受、意志」來生活。

聽到我這樣說，一定有很多人會產生疑問：「這種事情，真的有可能嗎？」其實，這就是重視結果和重視過程的差別而已。想法越偏向「他人中心」的人，越容易產生上述的疑問。

採行「自身中心心理學」的人，不會把「我一定要獲得某項成果」當作目標。這裡說的自身中心，並不像「自私」那樣，不惜傷害別人、奪走別人擁有的東西，也要堅持自己的主張，或是達成自己的目的。而是一種比起結果更重視「過程」，溫柔對待自己、愛護自己的生活方式。

圖為《拒絕吧，沒什麼好怕！》書封，皇冠出版提供 換句話說，「自身中心心理學」的目標是達成這樣的狀態：「不傷害自己，溫柔對待自己，無論自己是什麼模樣，『我都愛著我自己』。」自身中心是，你越珍惜自己，就越能造就更圓融的人際關係，做什麼事情都會更加順利。其實，以「自身中心」的方式生活，即使不去拚死拚活地追求結果，這樣的心態也會保障事情順利發展。因此，實踐了自身中心的思考方式之後，成果自然而然也會隨之而來。

（本文出自《拒絕吧，沒什麼好怕！》，皇冠出版，未經同意禁止轉載。）