林蒼生：欲望使我們離不開地球 忘了我們只是地球的過客

我們是地球的過客

欲望使我們離不開地球，輪迴再輪迴無法解脫，忘了我們只是地球的過客。

宇宙是活生生有靈性的大生命，那靈性是不是科學家取名為「上帝的粒子」的暗能量，未有定論。我們人類也是深具靈性的小生命，我們的覺知是與宇宙靈性相接的天線，在小生命與大生命之間互通，可以說小生命的靈性是大生命的分靈。

所以覺知非常重要，我們的生命一瞬也不能與覺知分離，用現代的話來說，覺知要時時在「ing」的當下，才不會與宇宙心靈斷線。如果有「ed」或未來式思想出現，就會變成妄念，阻隔了天線的暢通。覺知與宇宙心靈通暢無阻，才是天人合一的開始。

天人合一是古來思想的終極理念。拜現代科學之賜，我們才知道其背後真相。原來天地之間有個舒曼波，其波長剛好是地球的圓周，所以天地以相同頻率共振，當人的修為也達到相同頻率時，天地人就合而為一，這是佛陀悟道時的狀態，也是儒釋道各家想臻致的目標。

所以天人合一不是一個虛幻名詞。我們可以試試，坐下來，放鬆，看向無限遠的虛空。也深入無限深的內心深處。我們的覺知會感覺到在這兩個無限的地方，似乎完全一樣。這時我們自己也已很接近天人合一了。我們可以學習在兩個無限之間悠遊，放大自己的胸懷與心量，在這天人合一的感覺，真的很棒。

而眼睛是這兩個無限出入的門戶。有人說「上帝」為了了解他所創造的世界有多美，同時也創造了人類的眼睛。我們只要把「上帝」的宗教觀念，轉移為廣泛存在的宇宙心靈，那麼這說法就很正確了。古人說「機在目」，一個人目光炯炯，他也一定精神奕奕。可見眼睛不只是靈魂之窗。南懷瑾老師教導我們，如何看山。我們要把山引進來看，不要用眼睛出去看。眼睛要像呼吸，吸進世界的好能量。放出不好能量。時刻如此，眼睛就會清明，精神就會飽滿。

不只眼睛要像呼吸，五官都應如此。讓自己的五官、五臟、甚至細胞都能自己呼吸。我們的肉身，幾乎都是空隙，讓體內空隙與體外空間自在交流，像呼吸那樣，不用刻意。久了，身體將會輕飄飄的，非常舒服。莊子說，呼吸及踵，他想說的就是這一件事。

不要忘記，五官之外尚有一個「意」，意識很不容易管理，意識產生的妄念容易使人執著，妄念與執著阻撓了天線，使人的心靈不能與宇宙心靈相接。與宇宙斷線是人要輪迴重新學習的主因。佛法又將妄念與執著的輕重程度，分成欲界、色界與無色界，各有其不同的障礙要淨化。淨化了一層一層障礙，才使人一層一層往更高的能量世界進化。

有趣的是，這三界的分別不只是人心靈淨化程度的區別，在宇宙中也各有其不同的星球，代表著不同的能量，讓人們在離開地球之後，轉生到適合他心靈能量的星球去。這是為什麼持誦「阿彌陀佛」佛號，就能往生西方極樂世界的原因。因為持誦佛號會與佛號較高頻率相共振，這是很科學的道理，不是宗教。

阿含經說，人類來自光音天，光音天是色界之第三禪天，光音天的人以光代音互通訊息。這似乎是特異功能第六感的源頭。我因此相信人的潛力無窮，那潛力是我們本來就有的能力。所以我們要記得我們只是地球的過客，我們是在地球學會了放縱欲望的小孩。地球很美，物質與情的誘惑更美。欲望使我們離不開地球，輪迴再輪迴無法解脫，忘了我們只是地球的過客。

解脫的方法在單純的覺知。覺知是回到宇宙心靈老家的唯一路徑。但覺知很容易被分別心、妄念的意識所掩蓋。我們也不必害怕修行的功課有多複雜，只要一心保持覺知的單純方向就對了。這單純的覺知是「當下」、是「一行三昧」、是「大手印」和「大圓滿」的核心。由核心進去，條條大路通羅馬，宇宙心靈的老家就在那裡了。

圖為《隨便想想2.0》書封，和平國際出版提供 宇宙啊宇宙！原來我們的心是一體的，我也完全放心了。內心充滿感恩與自信的喜悅。我們那麼小，我們也那麼大。不管如何，我們一直都在宇宙的懷抱，與母親同在。

（本文出自《隨便想想2.0》，和平國際出版，未經同意禁止轉載。）