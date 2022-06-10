會考之後眼光放遠！一名老師給準高一生的一封信

To這屆準高一的學生與家長們，今天收到幾家歡樂幾家愁的會考成績結果了! 在此先預祝各位考生都能得到自己滿意的會考成績來報喜，當然今年會考成績競爭激烈，勢必更膠著，所以萬一不小心失常的，務必也逐步調適，所以我也從高中端的角度，分享部分後來我教到的各校學生，如何在高中逆勢成長，克服當初會考的不如意的，例如今年考上北醫跟長庚醫科的榜首—Jay--成功高中繁星校排1；還有，錯過北一女，學測也劃錯卡，但後來考上台大國企(指考英文96)的中山女高學生Lynn；以前念中崙高中目前升高三的學生，如何失常還能保持每次段考英文都超過90。順便也藉此提醒大家一些該注意的事項。

For成績理想的考生們—

1. 感激爸媽:

大家都知道，包括你也知道自己很努力，但別忘了這些年來，養育你的父母親也是一路陪你走過來的超級大功臣，就算沒陪著你(妳)，至少應該也是供 妳吃穿玩樂補習的大金主，如果想要他們繼續養你，甚至暑假近期應該每天都在家裡會遇到，最好嘴巴還是甜一點啊！

不過重點還是要知恩圖報多孝順的，畢竟國九這年壓力大，又是疫情，取消了畢典，暑假可能也泡湯，所以家裡應該都很忍讓你，也很順著你，不就是為了等這一個光榮的時刻與你分享嗎？而且升上高中，也是快要轉大人了，所以更該有成熟的表現，體貼的行為，爸媽才會更放心放手讓你自主去做決定的，否則當你想交男女朋友時，想玩社團時，想辦活動時，想買手機時，爸媽怎會不提心吊膽、處處限制妳呢？所以別只是急著跟朋友慶功，家裡的爸媽還在等著你的好消息呢。

2. 感激老師:

不管學校還是補習班老師，都別忘了謝謝他們從旁助你一臂之力。

3. 專注再專注、跟自己比:

國中表現好，到了高中絕對又是另一個全新階段，比方進入第一志願後，大家其實都是各校菁英了，那這樣到底誰要當最後一名呢? 英文這科目，程度好的或提早學很多的，比比皆是，所以別以為自己考A++已經很強，進入高中難度不一樣 的之後，才會發現跟別人的差距。

像老師曾經教過自己的學生裡，就有高一之前，就已經通過 英文中高級的北一與建中學生，但仍是戰戰兢兢的每周充實，會寫英文作文給我批改與討論，這兩位都曾經考過全校 前10，但也從沒鬆懈驕傲過；也有已經10次延平校排1的學生，上課總是超專注不已，筆記確實詳細註記，不因內容難易而有所不耐煩；當然也有公立高中後段學生或各個社區高中，三年累積後，逆轉國中劣勢的許多好榜樣，像是中崙高中升高三的吳O涵，當初國中會考英文B++，但每次上課極度專注做筆記，中間下課或放學，一有問題就趕緊抓住我討論問清楚。

所以不管是前言裡提到的全國榜首，這些考上台大電機跟醫科的學長姊，當初國中多強，會考是否考好，我這三年從他們身上觀察到的，超學霸精神，真的就是持續努力，越挫越勇，找老師不斷討論與解決盲點，精進自己。

所以不管妳自己這次會考結果如何？上了好的或壞的學校，請務必繼續調整步伐，展開新的人生階段！所以如何繼續維持優勢下去，這暑假絕對不容小覷的。

4. 樂極生悲:

雖然是老生常談，但每年總是聽到考生暑假玩得過high，車禍溺水一堆意外，真的都大有人在，還有人因為嚴重受傷而休學的，因此別以為那些都是新聞，自己不會那麼倒楣，尤其夏天戲水，真的不可不慎。

5. 選填志願(特殊資優班):

別以為考好就能隨便填，或者考好填第一志願就對，建北說真的，不是每個學生(包括家長)都適合，前幾志願光環既是榮耀也是壓力，如果抗壓性不夠，或成績得失心過重的學生與家長，說真的，可能需要考慮再三的；至於特殊班級，數理資優與人文資優等等，更是要多考慮屬性與提早準備。

何況畢竟大家都進入前三志願後，要再繼續維持當初國中的學霸地位，已經絕非易事，目前我自己班上就有個從中正國中畢業的校排1 (總共考過12次校排1)學生Danny, 當年也風光考入植物園高中，而且還就讀數資班，不過第一次段考出來，大約排名全校100左右，雖然不算差，但的確也令他有點驚覺，不能只是繼續用天分與努力，還必須有更多的方法調整才能榮耀再現，這學生的確也真的是調整夠快，極為認真，二段就來到校排2，最後考上台大醫科，但我必須說，並非每個學生都能有此能耐調整如此驚人速度的。

6. 充實自己:

國中表現好，到了高中絕對又是另一個全新階段，比方進入第一志願後，大家其實都是各校菁英了，那這樣到底誰當最後一名呢?所以如何繼續維持優勢下去，這個暑假絕對不容小覷的。

6. 選社團:

高中各社團的活動是非常多采多姿的，也能學習到許多課業外的能力與知識，但如果沒弄清自己真正的興趣，只是看到哪個正妹或帥哥就跟著去參加，那也只是眼睛吃一下ice cream，浪費自己培養第二專長的寶貴時間阿。不過同時也要注意衡量是否自己真的有辦法把社團與高中的課業兼顧，不行的話，等到大學再積極參與社團，也是一種選擇的。記得去學校報到時，好好花點時間深入了解各社團的介紹，或者臉書以及版上都有許多熱心的學長姐以及師長，都會熱心介紹的，花點時間做功課，為妳的人生負責。

7. 新課綱學習歷程的學群與自然組或社會組:

務必趁這一年好好弄清楚自己未來想念的大學科系與適合的組別，而這也是新課綱學習歷程的精神之一，如果等到下學期再來想，往往也是一知半解的，很容易誤判，到時高二又轉組，也只是折騰自己又耗時而已。

8. 未來升大學時的出國進修:

眼光要放遠，你未來大學的就讀選擇，不一定非得台政清交，也可以是美國哈佛、英國劍橋、日本早稻田、德國慕尼黑、香港大學等，但是你 “提早” 準備好了嗎? 去年班裡就有建中學生一來，就打定主意告訴我，他高二想到英國念書，所以持續每周精進英文，跟我討論作文，也特別。

準備雅思IELTS的英國系統語言檢定，雖然去年疫情稍微打亂國外步調，但今年如願已經到英國就讀，而如果家裡沒有足夠的經濟條件，那更要提早預備，爭取全額獎學金<前提: 你在校要夠優秀! 英文要夠好!>

9. 補習班選擇:

補不補習，沒有對錯，只有好壞，先緊後鬆，掌握主科。

For成績不滿意的考生們:

上述許多建議，大致也都是適用的，考好要繼續認真才不會浪費國中三年的努力，但畢竟要考大學，不是只看國中實力，高中三年有沒有繼續努力突破，更是關鍵。

至於考不好更要超認真高中三年，畢竟不管是制度問題或是自己的失常等等的，都無法改變太多現況問題，目前能做的就是慢慢調整自己的心態去適應，不要把一直時間花在後悔抱怨與沮喪當中，那樣只會讓自己陷入越來越不利的惡性循環。而充實自己更是刻不容緩的。

記取教訓，永遠都有下一次的考試等著你，而這個考試，不會只是讀書的紙筆測驗，還有許許多多的人生課題需要修行，愛情、友情、親情、無法預料的意外插曲比比皆是，所以別只是因為一次的失足，就從此垂頭喪氣。

三年後的高中生活，你想成為怎樣的自己，由你決定！