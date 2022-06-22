不敢拒絕的人不等於好人 因為你一直在「忍耐」

為什麼我不敢拒絕別人的要求？

因為你不是以「自己」，而是以「他人」為中心思考。

在職場上，面對同事、上司、下屬之間的關係，你是不是也常一邊在心裡埋怨：「這些人每次都把不想做的工作丟給我！」一邊心不甘情不願地把事情做完？或是在工作的時候，帶著「被強迫做事」的心情邊做邊罵：「他每次都叫我幫他做自己分內的工作！」

表面上聽從對方的要求，但你已經在心裡責備對方缺乏常識：「多少也該站在別人的立場想想看吧……」甚至生氣地想：「這人臉皮怎麼這麼厚啊！明明大家都受不了他，他怎麼還有辦法遲鈍到沒發現？」有時候你下定決心：「這一次我一定要好好跟他講清楚！」結果一面對當事人，原本的氣勢就不知道跑哪去了，最後只好垂頭喪氣縮回自己的角落生悶氣。

這樣的我們，在家庭當中又如何呢？由於父母、伴侶、孩子是身邊距離最近的人，我們往往把職場上累積的怨氣發洩到家人身上，用「以牙還牙」的方式還擊家人情緒化的發言，情緒一上頭就吵起來，固執己見不肯退讓。

理智上，我們都明白保持冷靜、好好說話有多重要。可是面對連珠砲般的語言攻勢，我們還是常常反射性地大吼：「你很煩耶！」

除了不敢拒絕別人之外，也有人不敢、或是不願意拜託別人幫忙。這些人會說：「和別人合作需要顧慮太多事情了，還是一個人比較輕鬆。」、「我自己來比較快，也比較有效率。」可是，只要我們還生活在人類社會當中，是不可能完全不依靠別人幫忙的。既然如此，我們為什麼會這麼想呢？

說不定是因為，我們不擅長應付人際關係的基礎，也就是「拜託別人幫忙、接受別人的請託」這件事；又或者是面對他人的要求無法「拒絕」，在人際關係上過得非常辛苦。

敏銳的你或許已經注意到了，「不敢拒絕」和「不敢拜託別人幫忙」其實是一體兩面。我們後面會解釋這是為什麼。

你是不是常常把「你應該～」、「我應該～」掛在心上？

仔細回想起來，該怎麼「拒絕別人、拜託別人、答應幫別人的忙」是很多人煩惱的來源，我們在這方面比想像中更加笨拙。

比方說，我們會下意識認為：

‧小孩子應該聽父母的話。

‧妻子應該聽丈夫的話。

‧下屬和後輩應該聽自己的話。

即使覺得「我並不這麼想」，冷靜回想起來，往往也會發現我們下意識表現出了「對方應該服從自己」的態度或舉止。尤其是在家庭當中，有些人認為做家事和照顧小孩是「妻子的義務」。即使丈夫認為自己並不這麼想，然而積極負擔家事、照顧小孩的丈夫現在仍屬於少數，現實中這類工作多半還是落到了妻子身上。

在現代社會中，雙薪家庭已經理所當然，然而也有妻子由於主要負擔經濟的是丈夫，即使家事和育兒的負擔太過沉重也努力忍耐。可是，只要妻子一說：「我打工之後還要做家事、帶小孩很累。」丈夫也會回：「我上班也很累啊。」

在職場上也一樣，身為上司或前輩的時候，我們容易覺得輩分較輕的人：「就是應該默默遵從我的指示。」面對同事也常常覺得：「做事就不能再細心一點嗎，就算我不說，也應該主動發現這時候需要幫忙吧。」

沒辦法好好拒絕，是因為你一直在「忍耐」

那麼，為什麼我們會這樣想呢？

一言以蔽之，這是因為我們所有人都在彼此「忍耐」。辛苦忍耐的人無法接受別人跟自己不一樣，看到有人活得我行我素，一定很想讓他跟自己一樣忍耐。當自己忍得這麼努力，看到別人偷懶，當然無法接受了。職場上的煩惱之所以引發各種問題，這種「忍耐」是主要原因之一。

‧必須做自己不想做的事。

‧相反的，不能做自己想做的事。

‧無法自由表達自己的想法。

‧不敢拒絕別人的請求，或是不敢拜託別人幫忙。

就像這樣，我們打從一開始就在忍耐。換句話說，我們一直壓抑著自己的感受、需求和願望。可是，忍耐無法滿足自己的心，因此越忍耐我們越容易這樣想：「只有我非得這樣忍耐不可，這個社會就是這樣，越認真的人越吃虧。」、「當個老實人，到最後只會吃虧而已。」、「還是狡詐的人最吃香。」

這些想法容易加深憤怒、憎恨、嫉妒等負面情緒，然而就連認為自己吃虧的時候，我們還是一直壓抑自己：「不可以說出自己的想法，不可以拒絕別人。」這樣忍耐下去，負面情緒當然會越來越嚴重。如果我們繼續壓抑這樣的情緒，內心的憤怒不斷累積，最終會累積到不找地方發洩就無法維持自我的程度。

圖為《拒絕吧，沒什麼好怕！》書封，皇冠出版提供 到了最後，這些大量的負面情緒會為了尋找出口而失控，導致人們對素未謀面的人誹謗中傷、群起圍攻，或是營造出「你為什麼跟別人不一樣」的從眾壓力，這也可以說是現代的一種社會現象了。而之所以引發這些現象，其實都是因為我們心裡一直逼迫自己「不可以說」、「不可以拒絕」所導致的。

（本文出自《拒絕吧，沒什麼好怕！》，皇冠出版，未經同意禁止轉載。）