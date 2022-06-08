排隊要敬老尊賢？強迫別人原諒十大金句這4字最引怒火

你也有被「強迫原諒」的經驗嗎？

當我們在面對他人犯錯時，總會聽到「人情留一線，日後好相見」這句俗語，除了是希望對方可以汲取這次的教訓，下次不會再鑄下同樣的錯誤以外，加上「見面三分情」，每個人都不希望和親友鬧成僵局，避免驀然回首時感到後悔莫及。

隨著年齡逐漸增長，你一定或多或少都曾發生被別人「強迫原諒」的情況，不論是「人非聖賢無能無過」、「我是為你好」的套路模式都讓人備感壓力，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，帶你一窺究竟「強迫別人原諒的10大金句」，一起來看看你遇過哪些狀況吧！



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No.10 人要敬老尊賢

平常扶老太太過馬路、坐捷運讓位給爺爺奶奶還不夠，就連平常買東西要排隊結帳時也會被插隊、說要「敬老尊賢」！日前有女網友上網發文，透露在超商排隊等結帳時竟然被阿婆插隊，女網友立即出聲制止，卻被阿婆喝斥「現在的年輕人都那麼不懂得敬老尊賢嗎？我趕時間」，頓時讓在場民眾傻眼，網友看完也紛紛搖頭直呼「這是倚老賣老吧」。

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No.9 喝醉酒不記得了

和朋友出去玩小酌幾杯能增加情誼，不過若是喝到酩酊大醉甚至不省人事可就真的不妙了！除了身旁的朋友要負責替你善後，社會新聞也曾浮出不少酒後駕車的危險行徑，輕者可能及時被人阻止，重者甚至還會傷及無辜，就算事後酒醒才說「自己喝醉酒不記得」，試圖想強迫別人原諒也為時已晚了～一定要切記「喝酒不開車，開車不喝酒」守則，才能快快樂樂出門，平平安安回家。



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No.8 我有精神疾病

每個人都有自己的難言之隱，不論是外在身體還是內在心理的疾病，大家都能給予尊重和包容，但假如被拿來當作自己犯錯的藉口，也會讓多數人無法接受！去（2021）年9月震驚社會的屏東超商挖眼案，施暴的楊姓嫌犯就曾告知警方本身有精神疾病，也讓PTT鄉民看不下去狂刷留言「不是有病就是可教化」、「精神疾病要就醫，不是減刑」。

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No.7 可教化

我們在電視新聞上看到駭人聽聞的社會案件，被害人與被害人家屬都會希望法官能夠從重量刑，不過法院也會針對犯人的犯案動機、手段等細節進行評估考量，最後還會根據犯人所做的心理鑑定、精神鑑定判斷是否有教化之可能性，也讓「可教化」成為網友熱議「被迫原諒」的代名詞，讓網友痛批「可教化應是指可讓上帝教化」、「可教化的代表沒病、不可教化的代表有病」。



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No.6 放下，是放過你自己

當你在面對家人、朋友犯錯或是公司同事對你產生誤解時，腦海中肯定都會閃過好幾次自己該如何與對方據理力爭的畫面，不過實際和當事人見面以後又會心軟選擇寬恕對方，心中也跟著默默萌生「放下就是放過自己」的聲音，導致內心仍然存在疙瘩。雖然適時選擇體諒不是一件壞事，不過也要和對方說清楚自己在意的地方，才不會讓「學會放下」成為每次別人犯錯時強迫你原諒的理由喔！



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No.5 幹嘛大驚小怪

若是發生一些意料之外的狀況導致你被嚇得魂不附體時，有些人卻會很鎮定的告訴你「幹嘛大驚小怪」，肯定會讓你頓時匪夷所思、滿頭問號。像是近期劉耕宏和妻子王婉霏在家裡跳「毽子操」，卻突然被一群白蟻竄入直播現場，讓王婉霏頓時嚇得花容失色，但是住在中國廣西、廣東地區的人卻早已習以為常、見怪不怪，直言兩人「大驚小怪」、「這沒什麼吧」、「白蟻也能上熱搜？傻眼」。

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No.4 時空背景不同

隨著年代的推演，不只生活水準提升，3C產品的普及也幫助民眾可以即時獲得最新資訊，近年疫情相對嚴峻，也讓新名詞「時空背景不同」成為熱議話題，甚至在PTT八卦版和Dcard等社群論壇上屢次被網友拿來形容政治話題，對此有人就認為「時空背景這句話是不是萬解，任何時事看起來都可以完美的套用進去」，也掀起多數人共鳴「沒有時空背景解不了的難題」、「酒駕時空背景也不同」。



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No.3 不是故意的

當我們做錯事情時，下意識會說出的第一句話會是什麼呢？除了向對方誠摯的道歉，不少人都會脫口而出「我不是故意的」，試圖讓聽到這句話的人也會因為你是不小心的就默默原諒了！可愛的圖文插畫家Lu'也分享身邊總是會有朋友在肚子很餓的時候到餐廳瘋狂點菜，結果事後發現吃太飽要其他人幫忙一起收拾殘局，最後還會很無辜的說「就看起來都很好吃，我也不是故意浪費食物的」，讓週遭友人不原諒也不行啊～

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No.2 大家要共體時艱

在全球飽受COVID-19病毒肆虐之際，為了圍堵疫情政府也推行相關防疫政策，台灣有許多傳統產業跟著面臨急需轉型的危機，特別是在三級警戒無法內用之際，不少餐飲業者選擇暫停營業或是加入外送服務，隨著營收減少，老闆也紛紛向員工喊話希望能「共體時艱」，面對接連裁員及減薪情形，YouTuber路卡斯碎碎念更是在頻道中怒言「吃虧就是被佔便宜」、「能者過勞」，要老闆「別再跟員工說共體時艱了」。

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No.1 將心比心

如果你不希望這件事情發生在自己身上，就應該設身處地為對方著想！「換位思考」的模式不僅侷限於疫情和職場，在我們的感情和生活中都會三不五時聽到別人希望我們發揮同理心。每個人在犯下過錯時都會希望能獲得原諒，不過俗話也常說「及所不欲，勿施於人」，在取得他人體諒之前，不妨先試著思考自己有沒有先設身處地為對方著想，不要一心只想取得對方寬容，而忘記其實你也應該要「將心比心」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年05月30日至2022年05月29日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『被迫原諒』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」