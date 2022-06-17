來不及告別...醫院通知父親於○點○○分因新冠肺炎過世

凌晨四點的哭聲

凌晨四點多，台北慈院專責病房裡，傳來痛徹心扉的嚎啕大哭，悲切哭聲驚動了護理站。

阿成（化名）接到其他醫院傳來通知，父親不敵疫病，過世了！來不及見父親最後一面，悲痛難以自己。隔著厚重的防疫門，那痛心的哭泣久久無法停止，護理站的護理師們，非常心酸，一個個紅著眼眶，淚水跟著滑落地的工作著，直到天邊亮起一陣銀白。

護理師陳怡靜鼓起勇氣，寫了長長的信Line 給病房裡的阿成大哥，讓他知道，大家聽到他的哭聲都相當心疼：「……聽到你撕心裂肺的哭聲，我們只能不知所措並無助的紅著眼眶繼續手上的事，但我們更清楚，你更無助……想哭就哭吧，但不要哭得太用力，我們怕你很喘不舒服。……可以悲傷，但要繼續堅強活下去，你的孩子已經失去爺爺了，他不能再沒有你這個父親！」

阿成也回覆，他很感動也很感謝大家的關心，他會收拾起悲傷的情緒，因為後面還有更大的責任等著他。醫護後來才得知，阿成三歲時母親病逝，一家三個孩子都靠父親父兼母職撫養長大，與父親感情甚篤。父親因為到市場買菜而染疫，他也跟著確診，父子倆被送到不同醫院治療。

讓阿成難以平復的是，八年前父親肝病惡化，他捐肝給父親進行活體移植，父親連這麼困難的肝臟移植手術都能捱過，卻抵擋不了無情的世紀病毒。

來不及告別

阿成更難承受的是，爸爸要在二十四小時內火化，他卻沒辦法送爸爸最後一程，只能等到出院後去領取骨灰。疫情的殘酷現實，讓他完全無法接受，一整天都在哭泣，哭得非常傷心。護理長賴昱伶說，「阿成大哥是個非常孝順的孩子，他應該很想打開門，衝出病房、衝到那家醫院去見爸爸最後一面，但卻沒有辦法，那種悲慟……唉！」

原本天天相見的父親，在疫病下驟逝，最後卻連送別都如此遙不可及。阿成哭著告訴護理師，「兒子問我，爺爺去哪裡了，我完全答不出來。」後來阿成在社群群組中，寫下了對父親的懷念：「這是我最沉痛、傷心的一天，凌晨接到醫院通知，『您的父親於○點○○分因新冠肺炎過世了』。我聽到這個消息，整個人都呆住了，久久不能說話，天啊！為什麼要這樣帶走我親愛的爸爸！爸爸，您一路好走，謝謝您含辛茹苦的把我們拉拔長大，您是一位偉大的父親，我們一定要把您的恩情牢牢記在心中。您這輩子真的是辛苦了……，我們會永遠懷念您，我最偉大的父親。」

這段期間，醫護只能不斷陪伴、鼓勵阿成，也額外為他送上他喜歡的麵包、餅乾、泡麵等小點心，為他打氣、加油並提醒他，老婆兒子都在等他回家。

一個陽光燦亮的日子

回想起阿成初進醫院時，劇烈頭痛、高燒到三十九點五度，呼吸很喘，醫師一看X光片，告訴他肺炎滿嚴重的，需住院隔離治療，短時間恐怕無法見到家人。當時他非常焦急，擔心著父親、老婆和孩子，而孩子只有四歲，讓他備感煎熬。他的病情甚至一度嚴重到瀕臨插管，所幸都撐了過來。

四歲兒子常在電話裡問著：「爸爸，你在哪裡？你快點回來，我好想你喔！」童言童語成了他度過喪父之慟的力量，病情也漸漸好轉，終於在住院十五天後接到出院通知！護理師特地買了他最愛吃的早餐「鐵板麵」來慶祝，看著他邊吃邊點頭的開心神情，大家都很寬慰。

就在陽光燦亮的六月天，他出院了，「謝謝你們，這些日子多虧你們的照顧！終於可以回家了！」他說，他會記得這一切！出院後，阿成仍和護理站保持聯絡，也傳來他和兒子的幸福合照，並謝謝醫護這段時間的照顧。未來，他會好好陪著兒子長大。

賴昱伶說，經過這件事後，大家更能了解，每一扇門背後都有自己的故事，同仁們也更花心思去理解並且用心陪伴每一位病人。

（本文出自《疫起面對，我願意！》，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）