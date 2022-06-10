住進高宅住宅區一週得三次660元午餐聚會 她勇退後收到意外郵件

人際關係會變複雜的重要原因之一，就是我們往往會有虛榮心。每個人的內心都或多或少會有一些虛榮心，想要讓自己看起來更出色，希望得到眾人的認同。為了滿足這種虛榮心，也可能會激發進取心，努力讓自己變得更好，所以並不一定是壞事。

但是，如果只是想要獲得他人認同，這種虛榮心就完全沒有必要，要立刻擺脫想要受到眾人羨慕，想要別人說自己很厲害，想要讓眾人對自己刮目相看的虛榮心。

有一位三十多歲的女性告訴我以下的故事。她住在所謂的高級住宅區，她家只是普通的上班族家庭，但小孩子同學的媽媽很多都是有錢人，因為因緣際會，就加入了她們。那些媽媽每個星期要聚餐三次，每次都會吃三千日圓左右(約台幣660元)的午餐。她基於虛榮心參加了幾次，但漸漸覺得很沒有意思，有一天，她鼓起勇氣婉拒了午餐會。

「妳為什麼不來參加？」當其他人問她時，她實話實說：「因為我家的經濟吃不起三千日圓(約台幣660元)的午餐。」之後，那些媽媽就沒有再邀請她參加午餐會。但是，故事還沒有結束。在她婉拒午餐會的幾天之後，一起參加午餐會的另一名成員寫了電子郵件給她，上面寫著──「其實我家的經濟也吃不起三千圓的午餐，但我不想被別人知道，所以就一直參加到現在，但我也決定不再參加了。下次要不要去便利商店外帶咖啡，然後一起去公園聊天？」

那次之後，她們就經常喝著一百圓的咖啡，一起在公園度過愉快的時光。很多人因為不必要的虛榮心，把自己逼到無路可退。

最重要的是，努力做真實的自己。即使打腫臉充胖子，也遲早會被拆穿。而且即使騙得了別人，也騙不了自己。越是欺騙自己，隱藏自己的盔甲就會越來越厚重，心理壓力也就越來越大。

做真實的自己，心情就可以很輕鬆。想笑就笑，做自己想做的事，如果提不起興致，就面帶笑容婉拒。能夠這樣心情放輕鬆的人，才是活出真實的自己。

（本文出自《你真的可以好好一個人》，皇冠出版社出版，未經同意禁止轉載。）