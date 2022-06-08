「別人的答案」 網路找到的解答未必是正解

隨著價值觀的多樣化，我們的生活方式也出現了多樣化。有一百個人，就會有一百種生活方式。如今，這已經成為理所當然的事，但在不久之前的時代，我們的生活方式還無法這麼多樣化。

比方說，女性在二十歲之後，幾乎都會結婚、生子。一旦結了婚，辭職走進家庭成為當時理所當然的事。即使女性想要持續工作，周圍的氛圍也不支持女性的這種想法。現在的年輕人可能很難想像那種情況。

在那個年代，社會推崇單一化的生活方式，生活在社會上的人也認為和其他人一樣的生活方式比較好。如今，這種單一化的想法已經消失了。在當今的時代，每個人認為人生屬於自己，當然要按照自己喜歡的方式安排自己的人生。許多人即使不進入公司這個組織，也可以自己創業，自己成立一家公司。而且現在換工作也很自由，換了好幾家公司也不足為奇，更不需要勉強自己結婚。

目前的時代有許多不同的選項，所以可以按照自己的方式去度過人生。現在的社會的確很自由，但其實這種自由，也帶來了新的煩惱。那就是「不知道自己該做什麼」、「不知道自己適合做什麼」的煩惱。

很少人能夠對於自己的工作和生活方式，明確了解這就是自己該走的路。大部分的人不知道自己適合什麼，也無法明確了解自己該走哪一條路。

以前的人感到徬徨時，都會向他人求助。如果身邊有自己尊敬的人，就會虛心請教；如果有適合自己的地方，就會親自去了解，或是尋找能夠帶給自己良性刺激的人，也會和很多人交流意見。總之，會靠自己的雙眼、雙腳，去摸索和探尋。

但是，現代生活中有網路。

網路上，有些人的生活方式很吸引人，有的人工作看起來很愉快，有的人看起來日進斗金。看到這些人的生活，就會產生自己也想要像他們一樣的想法。得知有人只是把自己的日常生活寫在部落格上就收入滿滿，就希望自己也可以過這種生活。一旦有了這種想法，就會陷入只要模仿對方，就可以成功的錯覺，以為只要做同樣的事，自己也可以從事快樂的工作，對輕易找到的「答案」動心。

圖為《你真的可以好好一個人》書封，皇冠出版社提供 但是，那並不是「你的答案」，而是「別人的答案」。沒有用自己的雙眼確認，沒有透過自己的身體感受的事，都只是幻影而已。即使追尋幻影，也永遠都追不到。

（本文出自《你真的可以好好一個人》，皇冠出版社出版，未經同意禁止轉載。）