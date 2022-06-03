不只光之教堂...安藤忠雄三大神戶神作一次看

以安藤忠雄打造全新「童書森林 神戶」為首 來趟神戶現代建築之旅

對於喜愛建築、藝術的愛好者們，對於日本當代建築大師「安藤忠雄」絕對不陌生。因應《挑戰ー安藤忠雄展》2022年6月3日至9月13日於台北松山文創園區開展，本篇帶大家了解安藤忠雄在其建築生涯首座原創作品所在地「神戶」的三座建築作品，包含2022年3月最新落成「童書森林 神戶」、日本西部最大美術館的「兵庫縣立美術館」以及在台北展出1:1 等比例復刻的「光之教堂」，教堂三部曲的首步曲「風之教堂」。

照片提供：こども本の森 神戸 *版權：岩本順平（DOR）*

安藤忠雄曾為職業拳擊手 非建築科班出身

安藤忠雄以其獨樹一格的清水混擬土建築以及對光影的入微觀察得名，宛如光影魔法師。出身於大阪府的安藤忠雄，曾為職業拳擊手，非建築科班出身的他自學建築相關知識並四處遊歷增廣見聞，一步一腳印成為世界知名建築巨匠的傳奇生涯讓人津津樂道。既使已年過80歲，因罹癌摘除多種臟器，仍堅持著「青蘋果之心」的精神，正向地面對人生，持續將其建築理念發揚光大，如今神戶市內也有將近20棟出自其手之建築，值得一一探訪。

讓孩子們學習生命重要性，培養豐富感性和創造力的「童書森林 神戶」

照片提供：こども本の森 神戸 *版權：岩本順平（DOR）*

「童書森林 神戶」是安藤忠雄繼大阪中之島、岩手遠野後安藤忠雄為孩子們打造的第3座童書森林兒童圖書館。期許下一代勿忘阪神大地震災的復興記憶，設址於神戶東遊園地。約25,000冊(開館初期約18,000冊) 的館藏網羅與阪神大地震相關書籍、繪本、兒童文學、圖鑑、美術等，並將藏書劃分成神戶之森、自然之森、藝術之森、生物之森等共15類主題專區。期盼藉此培養未來的主人翁們對閱讀的興趣，引領下一代的孩子在這片土地上成長，擁有豐富的情感和判斷力並將神戶獨特的歷史與文化傳承於後代。

除了建設宗旨外，安藤忠雄在「童書之森 神戶」的建築設計上也投入許多巧思。其中不乏獨具安藤忠雄建築特色的沉靜灰色清水模外觀，以及步入館內映入眼簾的青蘋果雕塑。對安藤忠雄而言，青蘋果是『青春的象徵』，其靈感源自於美國詩人薩繆爾·烏爾曼（Samuel Ullman）的詩歌《青春》。他用青蘋果期許每個人永遠充滿著希望，保持如青蘋果一般青澀的初心及學習的熱忱之心。

照片提供：こども本の森 神戸 *版權：岩本順平（DOR）*

館內所見的書牆森林及閱讀桌椅等木製品，皆使用「六甲山」產木材精心製作而成。就連館內可見綿延至天花板的木製書牆也是安藤忠雄的精心安排，第6層以上透過書籍封面斗大陳列吸引孩子們的興趣，並在書牆下層擺放相同書籍，讓孩子們得以輕鬆取閱，創造孩子們與新書相遇的契機。

照片提供：こども本の森 神戸 *版權：岩本順平（DOR）*

此外，館內高聳直入天際的圓柱形休息室，也是本建築必看亮點，從圓柱頂部灑下的溫柔光線圍繞著四周，營造出如同教堂般的莊嚴氛圍。擺放的家具也獨具匠心，為了符合這個空間的氣氛，安排將「教堂椅」放置於此。何謂教堂椅呢？教堂椅是教堂中的座椅，其椅背上有放置聖經的空間。而在「童書森林 神戶」的休息室裡，教堂椅椅背則是擺放孩子們會想閱讀的書籍而不是聖經。館方會每週更新一次書籍，激發孩子們對書籍的期待及新鮮感。身處在「童書森林 神戶」，每一個角落皆可感受到設計者的用心及溫暖。

照片提供：こども本の森 神戸 *版權：岩本順平（DOR）*

因應防疫，目前「童書森林 神戶」全面採取事前線上預約制，預計參觀的朋友敬請留意官網資訊。

照片提供：こども本の森 神戸 *版權：岩本順平（DOR）*

童書森林 神戶(こども本の森 神戸)

・地址：兵庫県神戸市中央区加納町6丁目1-1

・交通方式：各路線三宮站徒步約13分鐘

・開館時間：9:30-17:00 / 休館日：每週一，逢國定假日則隔日休館

打破藝術拘謹藩籬 結合周遭地形融入風景的光影協奏曲「兵庫縣立美術館」

照片提供：神戶觀光局

身為安藤忠雄建築迷的您如果來到關西，千萬不可以錯過由安藤忠雄著手打造，座落於海邊的關西最大級美術館―「兵庫縣立美術館」。本館在1995年1月17日的阪神淡路大地震後，做為『文化復興』的象徵，於2002 年在神戶東部新城市中心「HAT 神戶」開始營運。開業後便積極以藝術為核心展開各種活動。館方期盼透過藝術的方式療癒修復普遍存在於２１世紀生活中的問題，致力於找回人們「豐盈的心靈」。

安藤忠雄在設計時巧妙地將當地地形融入迷宮般複雜多樣的建築空間裡，並以細膩地手法讓館內各處在不同季節、不同時段中皆上演著奇幻且美妙的光影變化。本館為3棟彼此相連的建築，館中8個常設展示室，展出油畫、日本畫、雕刻、雕像等超過10,000 件館藏，不定期舉辦專題展覽和小型展覽，吸引世界各地的人們前往參觀。館內除了展覽空間還有咖啡廳及美術館商店等設施，戶外亦能欣賞雕刻作品及裝置藝術。

安藤忠雄所設計的第二座展示棟「Ando Gallery」於2019年5月開幕，展示安藤忠雄相關的作品資料、書籍及建築模型。3樓設置通透落地窗，往海的方向望去可見位在戶外展區「海上甲板」上，由安藤忠雄打造象徵青春的巨大青蘋果。而矗立在海邊長階梯上充滿童趣的裝置藝術「Sun Sister」是由日本當代藝術家矢延憲司所打造，少女手上的「光輝太陽」象徵對未來充滿希望，彷彿在為阪神大地震後的重建打氣。

照片提供：神戶觀光局

此外諸如開放感十足的大廳、連接展覽棟與藝廊極具特色的圓形露台，每個角落都能充分感受安藤忠雄如同魔法般的建築工法，完美地拿捏自然天光與水泥間的平衡，隨著光影的變化而呈現出多樣的樣貌。

照片提供：神戶觀光局

為讓外國觀光客更了解美術館的建築及館內的常設藝術作品，「兵庫縣立美術館」提供英文及中文簡章，並於2020年12月起提供免費聲音導覽APP，語言有日文及英文可選擇。

兵庫縣立美術館(兵庫県立美術館)

・地址：神戸市中央区脇浜海岸通1-1-1(HAT神戸内)

・交通方式：阪神電車岩屋車站徒步約8分鐘、JR灘站徒步約10分鐘

・開館時間：10:00～18:00（最後入館時間17:30）/ 休館日：每週一，逢國定假日則隔日休館

・入館費用：常設展：成人500日圓 70歲以上250日圓 大學生400日圓 高中生以下免費／專題展覽：依每期展覽費用將不同請參考官方網站

以簡樸的幾何語彙奏起教堂三部曲的第一力作「風之教堂」

照片提供：神戶觀光局

位於神戶六甲山山腰的「風之教堂」，是安藤忠雄教堂系列中最早的一棟建築作品。設立契機為現今已閉館的六甲東方飯店因想打造一座婚禮教堂而委託安藤忠雄設計，於1986年竣工，被當地人稱為「六甲教堂」。後因飯店閉館後一度荒廢，隨著「六甲MEETS ART藝術散步」舉辦，以期間限定的方式開放。並於2019年進行整頓後，目前作為場租空間，用於婚禮、展覽廳、拍攝場景對外租賃。

「風之教堂」的設計概念深受法國最美修道院之一，位於南法普羅旺斯的「塞南克修道院」影響，以極簡主義的方式，重新構築了西方教堂的樣貌。方型的建築主體上矗立著長方形的鐘樓，建築素材以簡約的清水模及霧面玻璃打造。安藤忠雄特別在主建築正面的邊緣設計了縫隙，讓光線得以灑入室內，營造出細膩的光影變化，塑造出神聖莊嚴的氛圍。

由於座落在山坡上，建築必須依照山坡的斜度做各種調整。迴廊式的入口朝著建築主體延伸，40公尺的拱頂長廊，以淡綠色的霧面玻璃與鋼製柱廊打造，長廊的開口兩端形成風洞效應，些微的聲響都會引起強烈的反應。安藤忠雄將前往禮拜堂的入口刻意設計成一個180度轉向的迂迴動線，目的是希望結合周圍自然的風景，讓教堂與自然相互融合襯托，使來訪此地的人們在移動的過程中感受自然，體會這棟建築及自然帶來的各種感受。

照片提供：神戶觀光局

推開鋼門走進教堂，廊道的盡頭是被清水模的寂靜環抱，散發莊嚴氣息的禮拜堂。方正的空間內擺著黑木色風琴，正面牆上則掛置著以RC鋼骨制成的十字架。教堂內左右虛實對比，一面為簡約素雅未多做裝飾的清水模壁面，另一面則為單面大落地窗，安藤忠雄運用十字窗框將透進室內的光線與建築互相交織形成的「影十字」，將室內營造成一個靜謐而神聖的空間。建築外可見傾斜草坪，以及安藤忠雄用來遮擋視線，以維持「風之教堂」神聖氣氛的一面矮牆。登上「風之教堂」的鐘樓，可一眼望盡大阪灣美景。環觀四周，安藤忠雄的建築巧思四處可見，隨著時間、氣候、雲動及風的變化，光影瞬間變幻的魅力在空間中流動著。

目前「風之教堂」僅在每年的「六甲MEETS ART藝術散步」會期間，做為藝術作品展場對外公開，其餘時間未對外開放。「六甲MEETS ART藝術散步」會期間可以憑藝術鑑賞護照，享優惠票價入內欣賞。今年度的會期是２０２２年的８月２７日起至２０２２年１１月２３日，如果在這段時間前來神戶，不妨來六甲山親自體會這棟承載著自由自在風的意志的「風之教堂」。

風之教堂（風の教会)

・地址：兵庫県神戸市灘区六甲山町西谷山1878-78

・交通方式：六甲纜車山上車站徒步約20分；「六甲MEETS ART藝術散步2022」期間，自六甲纜車山上站有臨時巴士運行。

「六甲MEETS ART藝術散步2022」

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