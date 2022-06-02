別帶同性別回家結婚？從泰勒絲的演說到台科大畢典致詞事件

當所有人都仍沐浴在泰勒絲（Taylor Swift）在紐約大學畢業典禮致詞所帶來的巨大能量，動容於她選擇「拿起」什麼以及「放下」什麼的旅程。遠在地球另一端我們的畢業生，卻在這個本應滿載祝福的畢業週末，在台科大畢典直播，承受恐同的致詞發言。

鳳凰花季，是應屆畢業生們走出校園，奔赴世界的節季。

當所有人都仍沐浴在泰勒絲於紐約大學畢業典禮致詞所帶來的巨大能量，動容於她所言生命——是選擇「拿起」什麼以及「放下」什麼的漫長旅程。遠在地球另一端的我們，卻在這個本應滿載祝福的畢業週末，集體承受台科大校友總會理事長、振達電子董事長蔡侑霖於畢業典禮上的爆炸性發言。美聯社

過去一週，當所有人都仍沐浴在泰勒絲（Taylor Swift）於紐約大學畢業典禮致詞所帶來的巨大能量，動容於她所言生命——是選擇「拿起」什麼以及「放下」什麼的漫長旅程。而遠在地球另一端的我們，卻在這個本應滿載祝福的畢業週末，集體承受台科大校友總會理事長、振達電子董事長蔡侑霖於畢業典禮上的爆炸性發言。

2022年5月21日，蔡侑霖於台科大畢業典禮上公開表示，自己向女兒交代，「結婚的時候，不要帶一個女孩子回來」，以及如果有天兒子帶了一個「黑色的男人」回家，根本是把痛苦建立在父母身上。

先不論校方如何縱容致詞者輕易說出包含種族、性別、生命選擇等歧視性言論，事件發生後，校方也僅以推託之詞表示「多元社會，大家皆有不同想法，祝福同學擺脫框架，有獨立思考能力，自己去思辨」，顯然對缺乏尊重且偏頗言論毫無批判，更進一步消費「多元」一詞。

如此作為，幾乎等於棄台下畢業生於不顧——那裡有多少不同國籍、種族、性傾向、自我認同的學生坐在那裡，面對台上突如其來的恐同言論，作為教育機構既沒有做到事前監督，亦沒有完善事後檢討。

畢業典禮本應是祝福。做為大人，作為致詞者，本應作為點燈者，其所言所行，應被視為畢業生步入社會的第一道門——此門敞開，應是歡迎孩子們以任何樣貌，來去迎接前方道阻且長，而不是痛下恐同、種族歧視論述，對孩子們投下致命一擊。

在失望之餘，我們如何拾起韌性？

今日此文，想先拋開那些，總被這個世界過度包容的「不同想法」。來談談事件發生之後，我們如何再度鼓起勇氣，面對這個本就不夠好的世界。

讓我們還給台科大畢業生們，一個像樣的畢業演說。

首先，回應2022年畢業生所面臨的疫情現狀，引用泰勒絲於紐約大學畢業典禮所說，「不幸的，2022 年大部分畢業生的『正常大學生活』都被疫情所打亂，我所想像的『正常』大學經歷，相信也會是你們所想要的。但現實情況中，我們都了解到，生活裡不可能總是獲得你選擇清單中渴望擁有的東西。」

我們失去與父母、師長與所有同學共同參與的畢業典禮；我們失去遠赴他國畢業旅行的自由；我們求職的第一年，將面臨與過往全然不同的工作模式；我們甚至在畢業典禮當天，感受到學校的忽視、大人的偏見，與現實的不完美。

正是因為人生非常沉重，我們難免遇上意料之外的事。你對世界的任何好意，有可能在一瞬間化為泡影；即便你總是非常努力，仍然有很多時刻，你會發現，努力所得相當有限，現實承載了所有的不公平，有時會如同海浪一般，將你襲捲而去。

困難總是會發生在我們身上。但我們會康復、會從中領悟許多，這些學習也將使我們變得更有彈性，也更加強壯。

因此，致所有在事件中感到受傷、感到憤怒、感到委屈、感到挫折、感到失望的每一個人，我想世界並不完美，傷害仍無所不在；但我們不可否認，這個世界在很多時候依然友善、依然美好、依然有許多光亮，正在嘗試以不同方式點亮在你我身旁。

最顯而易見地，我們肯定還是能在那些荒謬言論發生之後，去關注世界的聲音如何改變——有多少人選擇站在你的身邊，有多少人並不懼怕世界的不完美，而有多少人即便懼怕，仍選擇勇敢反擊？

言論自由以及多元共融是一種雙向奔赴，它建立於我們彼此皆有一定平等和尊重的基礎，沒有人有資格在公開場合大放厥詞之後，以一句「我只是在釋放自己的壓力」作收。

我們要知道，一所大學畢業典禮的致詞來賓，代表的已不只是他自己，他代表著一所學校的校風與校譽，也代表著一所大學對於全體畢業生及在校生的價值期待，這也是為什麼一場畢業致詞對於歐美大學來說，相當具有象徵意義。

對此，台科大學生會在事件發生的第一時間於臉書粉專公開回應：「言論自由之基礎為平等與尊重，相關言論無法令人接受。本會認同言論自由之基礎為平等對待與相互尊重，對於畢業典禮上出現對於種族、性傾向等歧視及漠視婚姻自由價值之言論甚表遺憾，無法令人接受，更無法對於此等言論視而不見。」

面對脫序且不友善的聲音，我們仍會感到絕望、悲傷以及忿恨不平，那都是再平常不過的情緒。感受它，然後清楚地讓自己知道，那不是你一個人正在承受的事——那是所有人，包括你，包括我，包括我們，都正在集體承受的傷痕，因此即便痛苦，也不孤單，我們仍有力量來去反擊。

正如同事件發生的第一時間，台科大張宏誠老師於其開設的「性別與法律」課程粉專中所說：

「一旦我們每一個人聽到這些話，都應該馬上站出來加以反駁，這也是我在課堂一直教導並期待的，修課學生要在自己的日常生活中加以實踐。」

課程化為實戰，台科大畢業典禮教會畢業生的第一堂課，是直面世界殘敗，在感受失望與無力的同時，相信自己仍有氣力，去訴說、去追尋、去抓住這個世代相信的所有價值。

你的生命是你的，不需要拿來服務父母的恐同價值觀。

所謂生命——善戰與逃避，皆不可恥

再來，在進一步談談如何在失望之時，同時具有自我保護之盾之前，我們要對於此次事件的兩個基礎共識。

第一，面對蔡侑霖荒誕不羈的恐同、種族歧視言論，你無需被「言論自由」的框架所綑綁。因為言論自由需建立在平等且尊重的基礎上，否則多元共融議題則會淪為「多元自助餐」，失去它原本的價值和意涵。

第二，孩子並非父母資產，我們無須對不合理的情緒勒索而有罪惡感，父母本不應該將自己的喜善好惡建立在孩子們的痛苦之上，更何況性別、種族的平權與平等，本該是不宜憾動的普世價值。

在以上兩個前提之下，再次引用泰勒絲於紐約大學畢業典禮中所提及，她說：「生活之中，總會有需要為自己挺身而出的時候，也會有需要軟化、道歉的時候。有要為自己而戰的時刻，也有就該轉身逃跑的時候。有要緊緊抓住你所擁有一切的時候，也有該鬆開雙手的時候。」

即便我們非常明白，自由的前提是尊重，自由不應該讓任何一個人有機會在社會中受到貶抑或歧視，然即便如此，我們仍會在毫無防備之時，受到現實無情的衝撞。

當我們備受攻擊，當我們失去方向，我們必須了解——善戰並非絕對的勇者，而逃亡也並非懦夫，我們能夠在必要之時，以最令自己感到安全的方式，去承擔面向世界所帶來的諸多不適。

比如說：沒有能量反擊時，不輕易反擊；不願聽見時，關上視窗、遠離現場；難以承受時，崩潰地大哭一場。

下雨的窗戶旁。

「在很多關鍵時刻，你怎麼會知道正確的答案是什麼？答案是，你不會知道。而讓我再告訴你一個可怕的消息：你現在得靠自己了；另一個很酷的消息是：你現在得靠自己了。」泰勒絲如是說。

生命是漫漫長路，我們不可能時刻完美，也不可能時刻感覺被善待，不可能時刻風光，不可能時刻都活得具有意義。然而所有的「低潮時刻」都應該有個共同點，那就是——千萬別總是想著「我不行了」，而是讓我們一起相信自己「正在抵達」。

「正在抵達」有其浪漫性，它代表的任何尚未完善的志業，都仍有自己的歸途。包括平權、包括永續、包括尊重、包括良善、包含自我實踐，當我們所生活的世界尚未全然地擁有這些特質，那代表的也並非全然地沮喪，而是在已經出發，然尚未抵達的路上。

讓我們期許自己，在日復一日的大人世界中保有自己

最後，拾起勇氣面對這個世界，確實是一件相當不容易的事。

每個時代皆有不同的課題，我們享有些許紅利，同時卻也相當艱辛；每個時代也皆相同的經歷，我們渴望愛與被愛，渴望豐富生命。在我們看過脫序大人的荒謬行徑之後，我們是否還能夠相信，這個世界仍有良善，改變正在發生？

不要懷疑——改變確實正在發生！

對於人性秉持善意，並不是毫無根據的情感用事，也不是過於天真。我們確實仍擁有很多，可以作為生命楷模的大人們，曾經為我們指引前方的路。

因此當我們面對思想差異、面對自我懷疑，可以一起回顧蘋果創辦人賈伯斯 2005 年於史丹佛大學的畢業演講——

「你的時間有限，所以別為了他人而活。不要被教條所限，不要活在他人的觀念裡。不要輕易讓別人的意見左右了自己內心的聲音。最重要的是，勇敢去追隨自己的心和直覺，只有自己的心和直覺知道自己的真實想法，其他一切，都是次要的。」

面對世界黑暗，滿腦子想著要拋棄良善的時刻，可以聽聽作家 George Saunders 2013 年於雪城大學的畢業演講——

「如果你願意為了善良而戰，你閃閃發光的靈魂將會超越我們個性中所存在的缺陷，你將可以越過一切阻撓，到達光明之地。」

當你對一切感到失望透頂，再提不起信心與耐力面對生命所給予的挑戰，可以聽聽美國脫口秀主持人 Conan O'Brien 2011 年於達特茅斯學院的畢業演說——

「失望在所難免。它好的一面在於透過失望，可以讓自己看得更明白，看透徹了之後，我們便可以有更堅定的信仰，和擁有真正的創造力。」

當我們持續為自己的不完美感到懊惱，悔恨於自己的不足與缺失，讓我們一起回顧泰勒絲 2022 年於紐約大學的畢業演講——「學習與『難為情』長相廝守，因為無論你多費盡心思想要避免，你還是會時不時在生命之中，找到令你後悔不已、不忍直視的痕跡。你會失言、你會誤信他人、你會過度反應、你也會來不及反應，你會傷害本不應該傷害的對象，你時常想太多，有時根本不思考，甚至自我破壞；你會否認錯誤、不去改善、感到內疚。每當這些時刻，請放任讓內疚吞噬你，讓它觸底、釋放你的痛苦，然後下次嘗試做得更好。」

致親愛的應屆畢業生們：

走出校門，面對世界，努力地，日復一日地在成人的世界裡保持清醒、理解自己、追求所愛，幾乎困難地令人難以想像。

然而，也正因為它如此困難，我們才能對於活著的每一天，充滿期待；也正因為它如此困難，我們才能偶爾賴皮、時而逃避、適時地釋放自己的情緒，然後以自己的速度，振作起來，一次又一次地發覺——這世界仍無比可愛。

生命是起伏不一的循環，我們會獲得，同時也會受傷；我們會付出所愛，同時也會獲得他人的珍愛；我們會非常成功，有時更會徹底失敗；我們常常滿腹期待，卻也時常感到挫敗。

然而在這一切起伏之中，唯一永恆不變的，是——除了你自己之外，沒人能決定你要成為什麼樣子。

愛自己、理解自己、讚賞自己、相信自己，是阻擋這世界險惡，最無堅不摧的盾牌。

本文由女人迷授權，原文連結請點不要帶同性別回家結婚？從泰勒絲的演說到台科大畢典致詞事件：給畢業生們像樣的演說