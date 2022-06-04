人際關係也有CP值？他的「閒人出租」生活曝光

上班族時期的我，曾經開始思考關於「切換上下班模式」和「工作生活平衡」的議題。當時周遭有不少人認為「多結交些好配合、好相處的朋友，把生活過的更充實」，在某種意義上是合理的想法，可是一想到自己也得加入這個體制，我就覺得痛苦。大家懷著想找「好配合的對象」跟「方便的朋友」的共識，但這份意圖也讓友情蒙上了童年時期所沒有的爾虞我詐。此外，我也無法融入其中，所以到頭來，同事完全不會私下約我出去。

同期進公司的同梯同事，也是相當麻煩的存在。由於是「同梯次」的關係，感情好像非得更好不可，半強迫性的參加各式同梯飲酒會。跟同年進公司的人發展出特殊的情誼，對於這點我一直很難適應。

儘管我對別人要求我扮演不同用途的朋友感到壓力很大，但我目前卻在「閒人出租」的服務中，扮演委託人需要的角色。這並不是自我矛盾。在此先澄清一點，對於先前提過的陪伴類委託，我絲毫不覺得討厭，反而感到樂在其中。因為委託者是真心誠意地來委託我。

反之，當我脫下「閒人出租」的身分，有人私下拜託我：「獨自不方便進去某間店，希望你陪我一起去。」我不禁會疑惑地想：「為什麼要找我？」難免懷疑對方另有目的或別有心機，但是委託「閒人出租」的人並不會如此。我明白委託人是單純為了達到目的，把我當成工具人，不帶任何情緒的使喚我，所以我很放心。

希望你陪我去二郎荻窪拉麵店吃拉麵。理由是我從未去過二郎系拉麵店，不曉得加免費配料時熟客才懂的暗語，加上隻身一人去殺氣騰騰的排隊名店內吃拉麵，不免讓人感到提心吊膽。

我接下某個委託：「希望陪同去二郎拉麵店。」由於我半年前曾接過「當排隊時的聊天對象」的委託而去過那間店一次，非常了解初次造訪那種提心吊膽的感覺，所以承接了這份委託。我記得在閒人出租活動的首日，也有陪同去拉麵店的委託，在閒人出租剛好滿半年的今天，吃到了拉麵，令人感慨萬千。

接著，我想進一步探討：為什麼大家無法約朋友去獨自不方便進去的店呢？雖然我在前面做出的結論是大家缺乏這種用途的朋友，但不想欠人情債，應該也佔了很大的因素。

在西國分寺經營「KURUMED COFFEE」影山知明先生，曾出了一本《快慢之間：從咖啡到客人都不耍手段的經濟學》（大和書房，暫譯），書中提到了「贈與論」：平白無故接受他人贈與的受贈方，會加倍回贈對方。雖然這種禮尚往來的循環很容易建立，但遇到雙方付出價值相當，亦即清算後發現互不相欠時，關係就很難延續下去。

各位不覺得這也可以套用在友誼上嗎？

我認為不斷延續的友誼，是建立在雙方細算後發現「付出和虧欠」尚未了結的緣故。例如B始終在跟A訴說自身煩惱和抱怨，那B對A就有了「虧欠」。B為了償還（透過付出）對A的這份「虧欠」，回報的程度必須多過原本的虧欠程度。另一方面，對A來說，他收到了超過自己「付出」程度的回報時，只好再度對B「付出」來彌補其中的差距。但是，此刻的A也會比過去付出的更多……雙方就像這樣，透過「得到太多必須償還」的禮尚往來，達到維繫友誼的效果。

影山先生在書中將「自己得到較多」的感覺稱為「健康的負債感」，並表示這種感覺會讓雙方維繫長久的關係。

這句話相當耐人尋味。但我的情況是，在特定社交圈中存在的「健康的負債感」，會帶來很大的壓力。所以對我來說，這種情況反而有害身心健康。我會興起提供「閒人出租」服務的念頭，正是因為我自認什麼都辦不到，所以面對朋友的付出，我會不曉得該如何回報才好，加上精神上的虧欠，無法像金錢一樣數值化，付出方的估算也會跟虧欠方有所誤差。有句古代諺語是「恩將仇報」，但施恩的一方，有時也是秉持著「挾恩圖報」的意圖吧。

就算付出方和虧欠方的估算程度奇蹟性的吻合，但面臨回報程度必須高於虧欠程度的時候，又會出現難度。若換成是我，我深信就算自己想回報別人的付出，也肯定遠遠不及兩不相欠的程度。儘管想趕快清償，但「健康的欠債感」卻逐漸膨脹，隨之而來的不適感也越演越烈，最終讓「健康的欠債感」轉變為純粹的歉疚。

在當今世代（雖然用世代一詞有點誇張）有不少人對於懷抱「健康的負債感」而禮尚往來的行徑感到麻煩吧。提倡省去賀年卡、過年送禮、三節問候等流於形式的禮節，廢除虛禮的提議就是其一。我無意對熱衷送禮的人說三道四，卻也親眼看過有人對於要花費許多心力來維繫關係而鬱悶不已。正因如此，少了付出和虧欠，甚至交通費和餐飲費等實際花費都能節省的「閒人出租」，才會產生市場需求。

雖然這是個人淺見，我認為讓人際關係無遠弗屆、難以跟過去相提並論的社群平臺，跟這份市場需求的崛起有關。換作以前，收發訊息僅限於彼此見面且一對一的人際關係，所以顧慮其中的「付出跟虧欠」就沒問題。到了現在，社群平臺讓人際關係「付出跟虧欠」的資訊明確浮上檯面，也有可能會不斷擴散開來。

接下來要談點沉重的話題。聽說交友軟體之所以會盛行，是因為很多人怕在自己的交友圈內物色對象，不僅擔心會很快曝光，所有行動也會被摸得一清二楚。因此那些人是為了跳脫交友圈，尋找不相干的陌生約會對象，才會使用交友軟體。

圖為《閒人出租》書封，采實文化提供 同理可證，面對必須欠人情才能做的事情，選擇跟自己的社交圈無關，素昧平生的「閒人出租」才是上策，不是嗎？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

（本文出自《閒人出租》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。）