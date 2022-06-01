百無聊賴時婚外情能輕易愉悅？他們性愛成癮的原因曝光

性愛成癮帶來自我毀滅？

看到「性愛成癮」四個字，有沒有讓你臉紅心跳，突然覺得害臊，全身都熱了起來，或者深深覺得不可思議呢？在各種成癮行為當中，酒精成癮、食物成癮、網路成癮、購物成癮……是相對常見，更仔細來說，是比較能夠公開討論的議題。然而，關起房門的性愛成癮（sexual addiction）症，其實並不罕見，也並非只在外國電影出現。而是它往往與花心捆綁在一起，或者呈現出來的，就是反覆劈腿／出軌／外遇。

性愛讓人獲得控制感及減輕焦躁、憂慮等情緒

性愛成癮，意思是對於性愛極度渴望，受到性深深迷惑而難以自拔，而有衝動或強迫的性行為，無視於可能帶來對於家庭、人際關係、工作、事業、財務、法律等層面的各種影響，乃至於嚴重損害。

許多人對於性愛的理解，就是抒發欲望的管道。然而，性愛的功能遠遠不只如此。透過性愛，它可以讓男人感覺自己重新獲得控制感、權威感。換言之，感覺自己更像個男人。同時，它也讓人逃避面對生活中當前的日常瑣事及壓力事件，從而減輕焦躁、憂慮及不安的情緒。

性愛成癮患者付出的諸多代價

美國心理學家卡恩斯（Kearns）的研究指出，性愛成癮症就如同酒鬼無法停止喝酒，有性愛成癮的人，也無法停止這種自毀式的性行為。但為什麼性愛成癮症會帶來自我毀滅呢？

你一定記得，當年轟動一時，全球皆知的醜聞，主角正是美國前總統柯林頓。他位高權重，妻子更是希拉蕊，可以想見他的地位之高，名聲之響亮，誰不知道許多人及全球媒體都在盯梢。一般人都能聯想到他的言行舉措，動輒身敗名裂，然而柯林頓卻無法不在白宮內偷情。

那些想當然耳的「潔身自愛」、「愛惜羽毛」的箴言，那些你我皆知的「牽一髮動全身」、「動輒得咎」的道理，用在成癮症的患者身上，都彷彿沒用。他們都知道，只是做不到；平時的理智、道德及同理心都拋諸九霄雲外，內心深處的欲望，下腹部的騷動拉著他的身體跑。

尤其，你可以繼續推想，若性愛成癮症的人已經結婚，那麼他們性愛成癮的問題，可能會導致他們出軌，也就是婚外情。不只會破壞婚姻、重創親密關係，連帶地也會影響到工作、事業及職涯發展，財務狀況也是。

他們需要的花費及開銷變多，用來約會、送禮及另築愛巢，這部分是他們心甘情願的，然而這是在東窗事發之前。等到事跡敗露，偷情曝光，時常見到的後果，就是相互指控，官司纏身，傾家蕩產，還有身敗名裂，再也回不去往日的美好。

婚外情迴避內心空虛等生命議題

這與心理防衛機制的關聯是什麼呢？關於出軌當事者，婚外情的可能心理原因及發展脈絡，相當複雜，其中常見的心理，就是想要透過婚外情，來填補內心的空虛，得到新鮮與刺激；還有長年婚姻關係中，當伴侶越來越像朋友與家人，他內心深處仍渴望著被仰望、被當成偶像崇拜的心情，就成了他熱切想要追逐的激情。

換言之，透過心理防衛機制，就能直接阻擋掉內心空虛的課題，也不用承認自己想要被崇拜、渴望被戀慕的心理。然而，當真正的心理需求被壓抑及無視時，能夠沒事嗎？不，被壓抑及無視的感受，會另外找個出口。當他們無法透過其他正常的管道，因社會成就來獲得滿足，來實現自我價值感；生命感到空虛、停滯而百無聊賴時，婚外情是最好打發時間，也是輕易就能感到愉悅的方式。

為什麼呢？想要獲得社會成就，需要高度耕耘及努力，你必須付出大量的時間及心力，能夠耐心等待，可能需要許多人的通力合作，還有無可避免的，也就是成功之前的諸多壓力，那是一條相當了不起，卻不好走的路。

然而，發展婚外情乃至於性愛成癮，只要另「一個人」配合就可以。或者，再多幾個。如果他性愛成癮的對象有好幾位，同時出軌的對象有好幾人。

這也是最近很夯的反諷名詞「時間管理大師」。用來比喻大多數的人光是一段親密關係，一個婚姻與家庭就經營到分身乏術，需要尋求親密關係書籍和婚姻諮商，來幫助自己及伴侶度過婚姻危機；然而卻有人可以劈腿，同步發展多段親密關係，無論是婚外情，還是地下情，而且正宮還渾然不知，直到被踢爆。尤其，有些人是利用上班時間去偷情，也就是假公濟私，因此「時間管理大師」是徹徹底底地反諷，絕非讚美之詞。

「理想化」及「否認」的交織

但為什麼明明知道有風險，卻無法遏制衝動，無視風險去滿足性愛交織的欲求？上班時間就在辦公室，再前往飯店或對方家中共赴雲雨？當然，有些人是心存僥倖，

認為這件事除了天知、地知，只有你知、我知。也就是東窗事發的可能性為「零」，這裡也能看見心理防衛機制「理想化」及「否認」的運作。

所謂「理想化」就是指一個人有不切實際的期待，以為自己的婚外情布局完美，無懈可擊。還有，他的性愛成癮問題沒人知悉。當然還有「否認」，拒絕承認讓自己感到不舒服的明顯事實，例如性愛成癮等問題，藉此來捍衛自尊。

圖為《心理防衛》書封，寶瓶出版社提供 蟄伏在他們內心深處，更需要去看見的空洞；驅策他們性愛成癮，那些透過心理防衛機制而躲避掉的真正課題及感受，可能是人生意義的缺乏，可能是婚姻當中的寂寞，還有很多……唯有穿越心理防衛，才能夠看見自己卡關及深陷成癮行為的癥結點。

（本文出自《心理防衛》，寶瓶出版社出版，未經同意禁止轉載。）