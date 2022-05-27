「懂你60%這樣就夠了」 夫妻關係圓滿秘訣曝光

「夫妻」不是單位 而是一個人和一個人的關係

和以前相比，有很多夫妻選擇離婚，而且聽說熟年夫妻的這種傾向更加顯著。現代人認為，沒必要和不想看到的人過一輩子，所以比以前有更多的選擇，這或許也是自然發展的結果。

但是，我認為許多人對結婚產生了誤解。 是不是有人希望自己和另一半之間百分之百了解，也相信可以百分之百了解彼此？ 只要不捨棄這種想法，夫妻之間應該會爭吵不斷。必須了解到，自己和別人之間不可能百分之百了解。 這並不是灰心，也不是冷酷。因為每個人都有自我，即使父母和子女之間，也不可能百分之一百了解。

更何況我們百分之百了解自己嗎？我們對自己的某些部分也無法了解，既然連自己都無法徹底了解，當然不可能徹底了解對方。 這是很理所當然的事，但那些認為和另一半之間可以百分之百了解的人，會認為「遭到了背叛」、「和我想的不一樣」、「為什麼不了解我？」，然後責怪對方。

如果夫妻雙方都知道根本不可能百分之百了解對方，就會在平時相處時，和另一半保持適當的距離。「彼此只要能夠了解百分之六十左右就好，剩下的百分之四十不了解也沒關係。」當夫妻雙方都有這種想法，就可以無風無雨，平靜地過日子。

我認為夫妻關係圓滿的秘訣，就在於把對方當空氣。空氣隨時都存在，卻不會覺得礙眼，但是 少了空氣，就無法生存。

而且必須意識到，夫妻雙方都是「一個人」。夫妻雙方都是一個人，就代表要尊重對方的時間，不加以干涉。「夫妻」並不是一個單位，而是「一個人」和「一個人」在一起。

有一對退休的夫妻，丈夫決定六十歲後，就要搬回老家九州生活，但太太在橫濱出生，也在橫濱長大，不想去完全沒有朋友的九州生活。雖然太太想讓丈夫回老家生活，但自己並不想一起搬過去。他們夫妻在討論之後，決定讓丈夫一個人搬回九州。這對夫妻的感情很好，他們尊重彼此，所以不會強迫對方接受自己的想法，才能夠做出這樣的決定。

圖為《你真的可以好好一個人》書封，皇冠出版社提供 即使是夫妻，也不一定要住在同一個屋簷下，不一定要生活在一起。即使分開生活，只要能夠感受到對方的存在，就可以繼續當夫妻。夫妻不是「兩個人」，而是「一個人」和「一個人」在一起。夫妻雙方都記得這件事很重要。

（本文出自《你真的可以好好一個人》，皇冠出版社出版，未經同意禁止轉載。）