哈佛神經權威醫師描述瀕死體驗：像是罹患幽閉恐懼症

黯黑的地底世界

眼前一片黑暗，是那種看得見的黑—就像被埋在泥漿中，但還是能看到眼前的東西。或者用髒掉的果凍來形容會更貼切—有點透明，但又有些朦朧模糊，身處其中令人有種窒息感，像是罹患幽閉恐懼症的感覺。

置身當下的我雖有意識，卻不帶記憶或個性，就像在夢中，可以感覺到周遭發生的事情，可是摸不清自己究竟是誰、是什麼角色。 聲音也一樣—遠方傳來帶有節奏的重擊聲，距離雖遠，音量卻強而有力，聲聲都足以穿透人心。像是心跳聲嗎？有點類似，但那聲音更深沉、更機械化—像金屬碰撞的聲音，像是在地底下有個鐵匠巨人，在遠方的某處打鐵；其力道之大，足以使撞擊聲穿透世界，抑或穿透泥漿，穿透你當下所在之處。

我沒有身體—至少我感覺不到。我單純就是⋯⋯在那裡，在一處傳來有規律性撞擊聲的黑暗之中。那當下的感覺與環境，我應該可以用﹁原始﹂來形容。但在事情發生的過程中，我的腦子裡並沒有這個字。事實上，那時候的我，根本就無法用任何字來形容。我在此所用的形容詞彙，都是在我回到這個世界之後，以文字記錄回憶的過程中所想出的文字。在那個世界裡，語言、情緒、邏輯統統都不存在，我就像退回到生命的起點，退到一個未知的世界，而遠古時代的細菌，此刻接管了我的大腦，並且終止大腦運作。

至於我在這底下的世界待了多久？我也不清楚。當你身處在一處跟普通世界迥異、沒有時間感的地方，真的很難找到能正確描述當下情況的字眼。當事情發生之際，當我在那裡的時候，我覺得自己(不管這個「自己」究竟是誰)好像已經存在於此很久，而且還會一直待下去。

不過我也不介意，至少一開始是如此。畢竟，我知道的只有當下，所以有什麼好擔心的？沒有記憶也不錯，至少不必努力拼湊過去的經驗記憶，擔心自己是否能存活下去，而這種豁然的態度，也讓我覺得自己不會受到傷害。對那個世界的遊戲規則，我毫無頭緒，但我也不急著去了解。畢竟，有什麼好擔心的？

我無法確切描述究竟發生什麼事情，但在某個特定時刻，我察覺到周圍有東西出現。它們細微如植物的根莖，又有點像遍布在子宮的血管，而該處十分廣大而混濁。那種東西帶著暗沉的髒紅色，從上方的某處飄落下來。現在回想起來，當時的我就像深藏在地底的鼴鼠或蚯蚓，看著這些飄落的東西之外，也能清楚看見周圍盤根錯節的植物根莖。 這就是為什麼在事後回想起該處，我決定稱它為「蚯蚓之境」。我曾一度懷疑自己會有這種記憶，是因為當下有許多細菌在我的大腦中竄行。 但這種解釋方式，只要我仔細思考，就會知道不合理(我要再次強調，仔細思考已經是事後的事情了)。

因為—如果你沒有身歷其境，真的很難想像那畫面—當我身處其中，我的意識是清楚、沒有受到扭曲的。我甚至不是動物，而是某種比動物更早存在的原始生物。我只是在這片時間靜止、紅棕色的大海中，一個孤單的意識覺罷了。 我在那裡待越久，感覺就越不舒服。一開始我只是沉浸其中，覺得「自己」與周遭半恐怖半熟悉的生物毫無差別。但漸漸地，這種深沉、永恆、無邊境的沉浸感，逐漸被另一種感覺取而代之—覺得自己並非這地底生活的一部分，而是被困在此處了。

奇形怪狀的動物臉孔紛紛從淤泥堆冒出，或是低吟，或是尖叫，然後又再度消失。偶爾會聽見不明的嘶吼聲，但這種嘶吼聲有時又會轉為朦朧卻帶有節奏的曲調，音調之間雖令人感到恐懼，卻又帶著莫名的熟悉感—彷彿聽著聽著，在某個點之後，我會知道該如何接著哼唱下去。 但我沒印象自己之前有過類似經驗，在這個王國中，我的時間早已無止境地延伸下去。是數月？數年？還是永恆？不管答案為何，這毛骨悚然、令人不寒而慄的感覺，已經遠壓過如家舒適的熟悉感。

圖擷自 伊本‧亞歷山大（Eben Alexander, M.D.）臉書 隨著「我」的感覺越強烈—就像跟周遭陰冷潮濕的感覺有所區隔—那些從黑暗中冒出的動物臉孔就越顯醜陋與恐怖。而遠處傳來的重擊聲節奏也變得加劇尖銳，像是在地底下的苦力，做些永無止境、殘忍卻單調的工作。而我對眼前動靜的感知能力，逐漸由觸覺取代視覺，就像是大群的爬蟲類動物從我身邊爬過，三不五時還會用那濕滑或帶刺的外皮磨蹭著我的身體。

接著我聞到一股味道：有點像排泄物，有點像血腥味，又有點像嘔吐味。換句話說，那是一種生物的味道，一種死亡的生物，沒有生命的生物。隨著這種認知越來越強烈，我開始緊張了。不管我是誰，不管我是什麼東西，我都不屬於這裡。我得離開此處。

圖為《天堂的證明：一位哈佛神經外科權威醫生的瀕死體驗》書封。究竟出版社提供 但是我該往哪裡去？ 就在我反問自己的同時，黑暗空間上方出現了新東西：不是冰冷黑暗或死氣沉沉的東西，而是正好與這些形容詞相反的情景。就算終其一生，我也無法找到精確的詞彙，描述此刻靠近我的究竟是什麼東西，更無法以文字形容那景象有多麼美麗。但我要放手一試。

（本文出自《天堂的證明：一位哈佛神經外科權威醫生的瀕死體驗》，究竟出版社，未經同意禁止轉載。）