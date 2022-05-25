孩子帶財有這回事？當爸媽後如何繼續累積財富

孩子會帶財？有這回事？

五月的第二個星期日是母親節，應該不少家庭都會慶祝這個節日。身為二寶爸，而且自詡為居家超強隊友的我，有時候都覺得這個節日應該要分我一點榮耀。即便我是父親，不是母親。

也因為帶小孩跟做家事的分頭夾擊，時間要怎麼運用，就變得十分重要，否則根本不可能達成天天寫作、與讀者互動的任務。對於家庭主婦或職業婦女的日常，那可真是話題一籮筐，講都講不完。這是一般男性上班族比較難了解的苦難，我也總是開玩笑說，最好不要懂，白髮易增長。

每次做這些家事與照顧兒子的時候，來家中走走的母親總會用流利的台語，外加嘲諷語氣跟我說：「你現在知道以前我帶你們三個有多辛苦了吧！在家都不做家事，現在當爸之後就會做了，你活該。」聽母親這麼數落，我也只能嘆氣苦笑，似乎還真的是這麼一回事。以前在家總會依賴老媽，反正兒子就是可以耍任性。

每個還沒當爸的男生，都會撂下狠話，說以後小孩要是不乖的話，就照三餐修理，看他敢不敢放肆！但陸續看了幾個當爸的男人，沒一個是這樣的。就像我總會被二寶的甜甜微笑給矇騙，輕輕打個兩下，或者罰站個三十秒，差不多就伸出雙手跟他說：「來，爸爸疼，下次不要再這樣。」

二寶也總是很快的往我這邊撲來，破涕為笑。看著他皎潔明亮的眼睛，嘴角的笑容彷彿是笑著這老爸真好騙。不過，二寶目前才滿一歲沒多久，就當作是父親的溺愛，滿兩歲之後，我一定狠狠修理。這應該是明年度的目標，反正達不到再下修。就像各家公司的財報一樣，也不一定達標。

前兩天看到一則新聞，大概是一名剛嫁作人妻的網友，述說著跟老公原本計畫先登記結婚，之後再辦婚禮。這段時間就先買房，在新北市還哪裡買了一間八百萬的新房，並努力存錢。怎知結婚之後，開始要負擔一些有的沒的，才發現根本存不到什麼錢。因此新聞主角有了很深刻的體悟，如果夫妻月收入合計沒有十萬，可別輕易結婚或生小孩。

關於生養孩子的一切開銷，有些人是說越想越害怕，不如不要想了，反正船到橋頭自然直。這問題也沒有什麼標準答案，但會有上述這樣想法、也真的挺得過去的人，通常雙方的原生家庭就都是中產階級，多多少少還可以「靠一下」。要不然，貧苦家庭要撐過去還真的不容易。「不然以前父母怎麼走過來的？也沒賺多少錢，為什麼可以生小孩？」

這算是一派滿常見的說法，但其實是時空環境差太多了。況且，以前的父母比較認命，願意犧牲自己二、三十年的「一切」去養育兒女。「一切」這兩個字包含了多少心酸，可真是一言難盡。但現代人真的不願意再這樣。又或者說，即便生了小孩，也要兼顧自己的生活品質或娛樂項目，那當然會把生兒育女想得十分困難。這麼想的人為數不少。這就是時代觀念改變造成的，倒也沒什麼。

但生小孩、為人父，到底是什麼感覺？ 這題我想到一個比較好的比喻—就像男人以前當兵的感覺。當兵前，多數男生都會想說： 「如果可以不要去當兵浪費時間就好了。」（當然，也許有些人是熱血去當兵，那另當別論。） 後來被編派到一個苦單位或無聊的單位，就這樣服完了役期，又會覺得這是一段挺特別的際遇。但要我再當一次兵，那是萬萬不可能的。可是，如果要用百萬買走腦海中這段回憶，我也不願意。

我在帶寶寶的過程中，學習到許多事情，那是經歷過才會懂的。就像許多女人是當了母親之後，才對生命有了新的一層體悟。當然，這個人生劇本勢必把生活品質壓縮了，跟兩人世界的自由自在是截然不同的。但這一切就像腦海中當兵的回憶，有苦有樂，也有許多故事可以講。 有時候想想，假如當年我跟太座沒有生孩子，現在會過著什麼樣節奏的生活，真是好奇。對於長輩常對晚輩說的一句話： 「孩子會帶財的，放心。」

其實年輕時的我相當叛逆，並不認同這種謬論。後來漸漸發現，不管自己或身旁的朋友，確實，因此過得比較好的居多，這就引起了我的高度興趣。 究竟是什麼原因造成這樣的結果？生養孩子無疑會花掉更多的錢，會讓時間越來越緊迫也是真的，那為什麼大家還可以繼續累積財富？原因有二。一是因為，大多數人並沒有真的竭盡全力，發揮自身潛能。過著還算過得去的生活，就這麼一天過一天，這樣的人非常多。但男人、女人都一樣，有了孩子，壓力也跟著來了，於是這就成了一個催化劑，讓自己變更好、變更強，賺的錢也變多了。

賺的錢變多了，但養小孩子確實很花錢，那為什麼還能累積到足夠的財富退休？（其實台灣人很多五十多歲就退休了。） 二是因為，小孩子會長大，累只是階段性的。至於養出不肖兒的另當別論。也就是說，年輕時，因為你的奮鬥而打下的江山，並不會因為孩子上大學、就業後就不見。所以財務狀況漸入佳境是比較常見的。當然，社會上還是有一些遇到壓力就放棄的人，生了孩子再棄養的也有上新聞版面，這都是可能的，但我們討論的還是大多數的常態狀況。 並不是生或不生就比較好，孩子只是催化劑，還是要看自己。

生命的長度也許是固定的，可能八十歲或九十歲左右，但我們可以讓廣度、深度變得有些不同，甚至塗上一些繽紛的色彩。

完善而強大的財務計畫，是為了讓我們不要窮忙於生活，甚至能提早退休，盡情做自己想做的事。年齡這玩意兒是這樣，越到晚年的時候，越有這樣的感覺：「你管別人做什麼，想幹嘛就快進行吧，別拖了。」

圖為《最美好、也最殘酷的翻身時代：畢德歐夫帶你掌握理財5大關鍵》書封。圓神出版社提供 生養孩子，短時間來說，確實是財務自由的一大負面因子，但大多數網路文章並沒有探討到對於自身帶來的潛力激發，以及責任感加重後的人生成長。孩子會不會帶財，這題沒有標準答案，還是取決於對家庭，你想負起多大的責任。想要給家人更好的生活，自然就會找到賺更多錢的方法。

（本文出自《最美好、也最殘酷的翻身時代：畢德歐夫帶你掌握理財5大關鍵》，圓神出版社，未經同意禁止轉載。）