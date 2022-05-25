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總是害怕「不夠」？不斷買或撿 強迫累積物品原來生病了

寶瓶文化／ 文．莊博安（諮商心理師）
Denny看到路上的寶特瓶也會撿，人行道垃圾桶中，若有較乾淨的也會撿。Denny也想過這些行為有點狼狽，但很快地，覺得反正能多賺一點是一點。此為示意圖，與事件無關。圖片來源：Ingimage
Denny看到路上的寶特瓶也會撿，人行道垃圾桶中，若有較乾淨的也會撿。Denny也想過這些行為有點狼狽，但很快地，覺得反正能多賺一點是一點。此為示意圖，與事件無關。圖片來源：Ingimage

儲物症

Denny只要聽到有人要丟東西，就會跑去撿回家。兩三年來，Denny家中的三房一廳堆滿雜物，東西多到沒有地方走路。

總擔心錢不夠用

Denny是一位即將邁入四十歲的爸爸，他新婚剛滿兩年，小孩快滿一歲。看起來幸福美滿的生活，但在他心底卻一直有份不安：擔心錢不夠用。事實上，他在科技公司擔任工程師，是老闆看重的員工，也有機會從小主管被提拔成大主管。而老婆也是科技公司的助理，兩人都年薪百萬。但對Denny來說，他有房貸、車貸、尿布錢要付，更慌張的是，媽媽去年才因癌症住院，治療和進補的費用昂貴。雖然不是付不起，但Denny總會擔心，若想生第二個小孩，或是媽媽病情惡化，或是快九十歲的爸爸也生重病，那麼，自己的經濟狀況是否會垮掉？

於是，Denny決定從生活節儉做起。除了多省點日常花用，只要喝完寶特瓶，Denny就會收集起來拿去賣，這也是Denny爸爸會做的習慣。漸漸地，Denny看到路上的寶特瓶也會撿，人行道垃圾桶中，若有較乾淨的也會撿。Denny也想過這些行為有點狼狽，但很快地，覺得反正能多賺一點是一點。

漸漸地，Denny不只撿回收物。當聽到叔叔在搬家，會丟掉一大批衣物和日用品時，Denny覺得這些東西以後都用得到，所以拿回了十幾件厚重衣物、幾十個鍋碗瓢盆，以及數百瓶身體用和物品用的保養品、保健藥錠、清潔劑。Denny的老婆一看到這麼多東西，嘴巴張大著，說不出話來。但Denny一一解釋用途與使用時機，老婆一時也難以反駁。

而這個情況尚未結束，Denny只要聽到有人要丟東西，就會跑去撿回家。兩三年來，Denny家中的三房一廳堆滿雜物。床上約有三十幾條棉被，衣櫥有幾千支衣架，但幾萬件衣服多到掛不完，走廊上是成箱、快過期的雜糧、飲料，廚房被各式廚具占滿，客廳則是滿滿的五金百貨。這些東西多到沒有地方走路，就連門口都是要拿去回收的一袋袋寶特瓶和一捆捆廢紙。

儲物症個案 大多缺乏病識感

「我並不覺得困擾，是我老婆叫我來的。」Denny第一次進來諮商時這麼說。Denny的表情哀愁，像是背負幾千萬的負債。「她覺得我太杞人憂天，根本到了神經病的地步，但我只是想儲備多一點東西，以防有一天真的要用到。」「你會覺得東西太多嗎？」

我好奇他的主觀想法，因為儲物症個案大多缺乏病識感，就算把房子塞滿，沒地方住，也認為正常。在這種情況下，心理諮商就會變得更困難。

「嗯……是有一點奇怪啦，但不這麼做，又會不放心。心想著如果有一天不夠，怎麼辦。」Denny的眼神飄離我的視線，似乎說完後感到愧疚。「我就是比較未雨綢繆，會先想很多的人。我也沒辦法。想到了，就是覺得要準備多一點。」

在後續的談話中，我了解到Denny說的「不夠」，更像是一種末日感。

在Denny的想像中，所有的積蓄會很快就花光，然後被嫌棄他的主管開除，最後會流落街頭乞討。

但這些顯然和現在的狀況完全不符。雖然Denny的腦袋也知道不合邏輯，但情緒上，光是想到就會很慌張，所以他也不讓自己去想，繼續儲存物資就對了。

儲物症患者的伴侶最痛苦

我們的諮商其實只進行了兩次，Denny就以財務狀況為理由停止了。

不過換成Denny的老婆前來進行長期的諮商，因為在這類型的個案中，本人通常會因為談到的狀況太羞恥，或是不想要面對情緒的襲來，寧願以同樣的方法過活，也不要處理現況。但相反地，共同生活的親友通常比較困擾，也會跟著一起焦慮或暴怒。所以會想在諮商中了解如何調適，以及如何和對方進行溝通。

儲物症患者總是害怕「不夠」，因此強迫性的累積自認為所需要的物品。

累積的數量通常沒有上限，但並非他覺得足夠，而是他很快發現有更需要的東西，所以將心力放在收集其他物品上。焦慮在這裡扮演的角色，被外在真實合理化了。

對Denny來說，他真的有金錢上的負擔，只是這個負擔逐漸在心裡擴大，慢慢變成被「若我不繼續儲存物資就會餓死」的災難化思考所占據，而這項思考反覆在心中醞釀。

當有重大的事情發生時，像是媽媽住院需要一大筆錢，就讓他覺得這個思考真的有可能發生。這時的焦慮具有壓倒性力量，讓他強迫性的不斷儲備。

圖為《慢性焦慮──焦慮，是過往未曾處理的生命創傷》書封，寶瓶出版社提供
圖為《慢性焦慮──焦慮，是過往未曾處理的生命創傷》書封，寶瓶出版社提供
焦慮並不可怕，被現實驗證後的焦慮，才真正讓人瘋狂。

（本文出自《慢性焦慮──焦慮，是過往未曾處理的生命創傷》，寶瓶出版社出版，未經同意禁止轉載。）

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