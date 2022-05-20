獨處時開始焦慮？該調整生活比例 重新檢視自己

重新成為一個人

我們從未被教導過，不順利的人生該如何進行。我們會聽到「你要加油」、「你要考好成績」、「你要成功」。我們不知道如何過著不完美的人生，因為社會總是充斥著「如何完美」的規則與範例。

只有朝著痛苦前進，才可能穿越痛苦

我們的社會文化中，著重於外在的轉變，較少提及內在的豐足與匱乏。這是一個相當根本性的原因，造成我們焦慮來臨時，第一個想法是分心或壓抑。每當我們想要逃避痛苦與掌控自我時，常會用那些自認最為快樂的方式，例如購物、酗酒、性愛、大吃大喝。但請記得，要回來面對這個痛苦。終究，我們需要朝著痛苦前進，而不是逃避它。唯有如此，才可能穿越痛苦。

我們總在感到焦慮時，想要快點擺脫焦慮。但那時，我們還不知道引發焦慮的原因是什麼，就急著撲滅它，因為實在太痛苦了。我們總假裝自己堅強。

心智是極為精密的檢測儀。所有的人都是敏感脆弱的，差別只在於你如何與你的心智共處。有些人選擇不去感受，有些人想讓自我麻痺，有些人反過來被感受所苦。人的生活中，不斷在毀滅與重建。當重建的量比毀滅的量多一點點的時候，就叫做長大。

我們常被教導不該傷心太久

生活是不斷失去與獲得的過程。我們對於「獲得」感到開心，但卻很少將「失去」拿出來討論，甚至常被教導不該傷心太久。

但這讓傷心的人產生自我懷疑與慚愧。認為是自己有問題，才會和別人不一樣，而且產生負面情緒。例如假日結束、天空由明轉暗、綠葉黃了，這些最微小的時刻，都會勾起我們對於生命本身的有限感，讓我們想到疾病或死亡的逼近，這是十分正常的感受，只是我們有沒有注意到，並且提供給這些感受足夠的時間與空間，靜默哀悼。

我們更容易注意到的時刻，例如父母老去，自己的體能衰退，轉換到不熟悉的工作，這些時刻都會引發不同的情緒感受，也許是傷心、失望、愧疚等等，但是在我們的文化中，說出這些事情，大多被幾句話帶過，甚至我們自己也覺得沒什麼好細究的，喝杯酒或看看影片就過去了。

但是，這些情緒都還在那裡。你知道，你心底肯定知道，只是你願不願意去看看它們，抑或是又塞進那個快要滿出來的衣櫃。

只有真實感受內在的悲傷，悲傷才能被放下

當和別人不一樣，感受到其他人沒注意到的感受，又無從訴說時，經常是悲傷與焦慮的萌發點。

《焦慮是禮物》書中寫道：「人們會投入古老的儀式，來讓自己跨過代表里程碑及轉化的那道脆弱的門檻；在那些時刻，不同世界之間的帷幕更是透薄，讓我們更能意識到時間、改變、失去與死亡的流轉。感受性強的兒童與成人，能夠察覺到我們站在這些起點以及面對整個生命的門檻時，有多脆弱。倘若沒有健康的拴繩來確立牢固的基礎，心靈將漫無目的地漂浮，我們則轉而朝向強迫意念及強迫行為，藉著它們來緊緊掌握，並創造出控制的幻覺。」

失去儀式，也在沒有鼓勵支持下，我們被迫在毫無準備時就得面對不同的人生階段，那是令一個生命體多麼驚慌失措的事情。面對悲傷，有別以往我們做了很多逃避悲傷或是排除悲傷的行為，什麼也不做或許是一個你從未試過的方法，就是去感受內在的悲傷。唯有真實的感受了，它才可能被放下。

我們從未被教導過如何悲傷

我們忘記了如何哀悼，漸漸失去哀悼的本能。多數時候，我們不願讓自己停下來，因為害怕一停下來，就是永無止境的悲傷。那時的脆弱感會壓倒理性，壓倒心靈中每一個都是好不容易才建立起來的城牆。

我們從未被教導過如何悲傷，甚至在文化中抱持相反的觀點：悲傷是不好的。所以如果你正在悲傷，也可能默默認定自己的行為不恰當，而悲傷久了，也就認定「自己」是個糟糕的人。

一個感到悲傷的人，卻不允許自己悲傷，這才是最令人難過的。或許才是憂鬱與焦慮的主因。也或許這是為什麼情緒敏感的人喜歡夜晚。相較於白晝，夜晚是沉澱的。透過外在的黑，讓你進入內心的陰暗，能夠悄悄卸下面具與防備。「存在」是一種靜謐的、緩慢的、柔軟的感受。

生命原本就帶有失落的本質，但我們無法接受，於是心智用更強烈的方式讓我們了解，而社會則是再把它推出門外，認定那是疾病的錯，而非心靈的苦。療癒的關鍵，是讓我們停留在悲傷中，來到心靈脆弱之地，允許自己處在悲傷與脆弱的狀態。許多人不敢讓自己進駐心靈，深怕一踏進去，整個人就塌陷了。但是啊，會不會當需要塌陷時，本該要讓自己塌陷，否則強建起的高樓，也只是立基在鬆軟的基底，那麼地震一來，它將以無法逃生的方式，難以救回。

我們習慣用幻想，取代可能面臨痛苦的事實

我們很習慣用幾個簡單的幻想，取代可能面臨痛苦的事實。例如：「如果我搬出去住，就不會被媽媽情緒勒索。」「如果我變得有錢，就不會一天到晚煩惱了。」「如果有個完美的伴侶，就不會整天被感情困擾。」

我們從未被教導過，不順利的人生該如何進行。我們會聽到「你要加油」、「你要考好成績」、「你要成功」。我們不知道如何過著不完美的人生，因為社會總是充斥著「如何完美」的規則與範例。而離開社會規範的人，就被社會看作是一個丟臉的人、不成功的人。但真實的人生本來就不完美，這是許多人無法接受的事情，所以持續地和下一代人說著：你要賺大錢、考公職、買房子、挑到好的另一半──以為這樣就能彌補不完美。

我們不需要完美，我們只需要完整。

將新的經驗整合進自己的人格

重新成為一個人，意味著在轉化的過程中，我們能夠讓原本的執念放手，將新的經驗整合進自己的人格。但這勢必會度過一段顛簸不穩的撞牆期，少則數週，多則數年。

每個人與每個階段的體悟都不同，需要整合的經驗，也有所差異。但這不代表是好是壞，就只是不同。

成為自己意味著，你必須先放棄原先花了幾十年建立的自我，這是一件極為不易的事。因為它讓你通過世俗的考驗，像是聽話、努力賺錢，或至少不被討厭。這個自我顯然被社會化過頭了，因為回到與自身相處時，出現許多不適應的症狀，焦慮、煩躁、憂鬱，並漸漸地慢性化。但反過來說，也是因為有這些症狀，它們像是一種指引，告訴你該調整生活模式的比例分配了，讓你有一個機會重新檢視自己。

焦慮在告訴你什麼？

若要減緩焦慮，重點在於你是否願意聆聽。當我們看待焦慮的態度有所不同，從原本極力排斥改為對它好奇。有了好奇，我們才會踏上了解焦慮之路，發現藏在潛意識中的寶藏。

（本文出自《慢性焦慮──焦慮，是過往未曾處理的生命創傷》，寶瓶出版社出版，未經同意禁止轉載。）