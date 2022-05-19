居家工作不一定比較輕鬆，你必須非常自律

常聽身邊朋友說羨慕居家工作的人。相信你們周遭也有這樣的朋友。

不可否認，居家工作的確多了很多自由跟彈性。但一樣要靠很高的自制力去維持，這點我應該挺有資格說說。我在網路上發文的頻率，相信我的專欄讀者都很習慣，臉書粉專上的置頂文也介紹得十分清楚。 寫久了，有時候突然有事沒辦法寫，還會覺得有些不習慣。

這跟做股票交易有點像，對市場的熟悉度是很重要的。對於交易週期短的交易者來說，假如因為有什麼事，導致兩、三天沒交易，突然面對電腦螢幕，還真的會有些陌生感。這應該很像打籃球、打棒球，也有所謂的「球感」。這時我們往往會採取較為保守謹慎的方式，先暖個身。對於工作態度這事情，倒也不必講得太八股。

很多人一定覺得還不就混口飯吃。每個人價值觀不同，我認為不打緊，開心就好。只是，我們都知道，爬樓梯永遠比下樓梯要辛苦得多。倘若一開始的工作態度、做事態度就是馬馬虎虎，那麼，過了幾年沒有取得太大的成就，應該要視為理所當然，而不是開始眼紅別人的成就。畢竟，這結果應該不會太意外才是。 這世上有沒有不勞而獲的事？ 我相信有，只是永遠輪不到自己。 沒有任何依靠的我，從年輕到現在，還真的都是看著別人不勞而獲。但那也只是極少數的人，真的不多。

以前我也會想著： 「怎麼別人都這麼好運，我就沒有？」

比較有歲月歷練之後，才發現可能有以下幾種情況：

一、人家的背後努力你沒看見，對方說自己好運，只是客氣話而已。

二、對方可能真的好運，但依舊與我們沒啥關係。

三、對方家庭資源豐富，只是不便明說，就推說是好運。

要是有讀者問： 「萬一我就是那個地獄倒楣鬼，努力老半天，數年下來，還是沒有什麼成果，不就代表白打拚了？」 假如你要追求這種超低機率，我沒有太多意見，只能說直白的說： 「是。」 這也是挺不簡單的，一般看到的案例，至少都會比前幾年好上許多。 即便還不到財務自由的程度，那也無妨。

反倒是很多財務較為困窘的人，會這樣認為： 「我已經夠拚了，怎麼還沒發財？我一定是運氣不好，沒遇到貴人！」 但貴人出現了，真的就有用嗎？ 真正的有錢人算得可精明了，想要攀親帶故，那是絕對沒可能的事。

大家彼此尋求的是資源交換，創造更大的雙贏，而非你贏我輸、我贏你輸這種關係。 永遠不要想著去攀附別人，而是要強化自己的技能，讓別人可以「利用」。 越年輕的新鮮人，越要特別注意，別硬是裝熟。有時候，當欲望太過明顯，就很難看了。

再者，當你慢慢成長茁壯，成為一個咖的時候，就會有很多人把你當一回事。 經營你想要成為的自己，持之以恆的耕耘，有一天自然會成功。

上班族讀者一定心想： 「每天不就是這樣朝九晚五的上班？那到底怎麼樣才能發財？」

是的，你都這麼認定了，要發財確實很難，幾乎不可能。偶爾玩玩股票，賺個幾萬、幾十萬，也不算什麼發財。 但要記得，這個年代處處是機會。

假如生活還過得去，與其抱怨自己的工作環境、同事、上司、薪資待遇等等，不妨想想看，自己是否有能力轉為居家工作者。 為什麼會這麼說？ 我認為，居家工作者是界於「老闆」與「員工」之間一個很好的試金石。

不少人都是從員工就想跳級當老闆，後來虧光資金，甚至把家裡的唯一房產給敗掉，這很常見。但一般的上班族，就是受薪階級。說老實話，台灣的老闆都很精明，就算給到很高的待遇，往往也要操爆你的工時。這樣的人生好像也索然無趣。

既然這樣，除非家境真的很貧困，極需一份穩定的薪資，否則，不妨試看看先當居家工作者。一方面，因為在家中工作，不用去公司，可以省去大量的通勤時間與費用。再者，也能檢驗自己是否具備當老闆的資質。

每一個成功賺錢的老闆，一定每天都想著如何讓自己的公司茁壯。要是下個月沒訂單、沒客人，薪水要怎麼發出來？ 這些事情會讓一個人成長，思維會整個轉換，跟以前上下班打卡的心情很不一樣。

當然，當居家工作者，需要極高的自律能力。

如果在家工作，卻是早上睡過頭，下午打電動，想說工作晚上再做吧！哪知道晚上突然接到朋友的電話，說他失戀了，要你陪他喝兩杯。怎麼辦？工作進度又延後了！只能繼續拖到隔天。 常發生這種慘劇的人，工作的效率一定很低落。 這樣的話，自己也要心知肚明，沒辦法脫離當上班族的宿命。

認真回辦公室上班，腳踏實地，也是能過不錯的生活。

當老闆賺大錢，終究有很多人是失敗的，那麼，居家工作這個階段，就是很好的實驗。居家工作常讓人有個錯覺，就是很輕鬆，時間都是自己的。 以我本身的經驗來說，已經很多年來都維持極高的自律能力。

圖為《最美好、也最殘酷的翻身時代：畢德歐夫帶你掌握理財5大關鍵》書封。圓神出版社提供 每週幾次的快走、幾次的健身、幾次的書店、每天早晚的發文，以及晚上的盤前作業，到開盤前的瞬間買賣力判斷和盤後的檢討等等。 當然還包含了照顧孩子與家事，演講內容的準備等等。這些事情看起來都是小事，但累積起來，確實是很龐大的工程。「自律才能帶來自由」，請一定要記住這句。

（本文出自《最美好、也最殘酷的翻身時代：畢德歐夫帶你掌握理財5大關鍵》，圓神出版社，未經同意禁止轉載。）