聆聽不祥的預感真能避險！人真的有探知潛在危機的第六感

相信你的本能

雖然這項建議聽起來模糊，欠缺策略和可靠性，但同樣重要，尤其跟你的人身安全有關時。我們的本能之所以存在，就是為了避免遭到傷害。就算不知道某個人或情況為什麼讓我們有不祥的預感，我們也必須聆聽並相信本能。

我有次在某個清晨電視節目介紹防身術，私下和主持人閒聊時，對方跟我說了這個故事： 「其實，」她說：「我有次走在路上，有個男的走在我身後不遠處。我有注意到他，也不知道為什麼，他就是讓我覺得不自在。我有點想過馬路跑走，但還是沒這麼做。我告訴自己：我這是反應過度。而且好笑的是，我怕跑掉會讓他覺得我沒禮貌，畢竟他又沒對我怎樣，只是湊巧跟我走同一個方向，所以我沒理會這股預感，只是繼續往前走。

「結果事實證明，我應該聽從直覺的警告，」她說下去：「因為他抓住我，用槍指著我，搶走了我的皮夾和首飾。我很幸運，他只是拿走錢財，沒做出更惡劣的事。我常常想起那一天。從那天起，我在覺得不對勁的時候，一定、一定會相信本能。」

很不幸的，這位主持人的遭遇其實相當常見。

我在為特勤局調查案子時，見過太多受害者做出了類似的選擇，拒絕聆聽直覺提出的警告。剛剛提到的主持人選擇讓自己感到不自在，而不是冒犯一個陌生人。她徒勞地試著將自己的感受合理化，結果對腦海中的「有事情不對勁」的警告充耳不聞。

很多人都會這麼做，但科學研究其實指出，人真的有探知潛在危機的第六感。二○一四年，海軍研究辦公室進行了一項為期四年、耗資三百八十五萬美元的研究計畫，探討士兵如何運用直覺或意會的方式來避開災難。這項研究探討了在伊拉克戰爭中，有些士兵憑直覺就發現了土製炸彈，或尚未進行明確分析前，就對某個新狀況採取了謹慎以對的態度。依據這項研究的結果，美國國防部設計了訓練活動，來協助陸戰隊士兵強化這種預感能力。

就算我們不完全了解這種直覺是從哪來，軍方和科學界也認定這項能力是無可爭論的事實。

在我的人生和執法生涯中，我的本能曾多次挽救過我，助我避開壞人和壞事，引導我接近好人和好事。我知道我的洞察力是為了幫助我，保護我的安全。我平時深夜去公園跑步時，如果總覺得周圍不太對勁，就會直接打道回府。我受過嚴格的防身訓練，但這並不表示我天下無敵，我也沒興趣讓自己置身險境。我相信內在發展出來的「心靈情報員」，它讓我知道，在某個情況下能做出的最聰明決定，就是離開可疑的環境。

人的潛意識能偵測到許多微妙警訊，就算我們的意識還來不及予以評估或理解。回想一下你的人生，你曾遇到某人，對他們產生強烈的反感，你從那一刻就覺得事情不對勁。也許那人並沒做出你能指責的言行，但出於某種說不出口的理由，就是讓你深感不安。

你有多少次像那個新聞主持人那樣，對這種感覺充耳不聞？我猜，你每次拒絕聆聽直覺，之後都會感到後悔。這是因為你的本能大部分的時候是對的，就算你在邏輯上沒辦法解釋。

我非常贊成以禮待人，但事關你的個人安危時，別擔心你會冒犯誰。「禮儀和禮貌」跟「降低風險和弱點」完全無關。別讓禮貌妨礙你的天賦。現在就開始聆聽你心中那股力量，讓你的本能在生活中引導你。

想磨練直覺力，你可以先從小事做起。注意你在人群當中的感受和情緒。誰吸引你？誰令你反感？你的本能希望你怎麼做？不管你注意到什麼樣的感受，無論好壞，都請相信自己。接受「第六感」這份特別的禮物，聆聽它正在對你說的話。

圖為《真正無懼的身心防彈術》書封。方智出版社提供

編按

作者介紹：伊芙‧波普拉斯（Evy Poumpouras）

美國特勤局前特務，接受過測謊和人類行為科學等相關專業訓練，後成為電視媒體名人，經常出現在NBC、MSNBC、CNN和HLN，探討主題涵蓋國家安全、執法、自我保護、行為分析，以及如何無畏地活在當下。還曾上過《間諜遊戲》真人實境秀。

擁有多項學位，包含美國加州阿格西大學法庭心理學碩士、哥倫比亞大學新聞學碩士，精通希臘語、西班牙語、義大利語和法語。她也因為911事件中的英勇救人行為，獲頒美國公共安全官員最高榮譽的英勇勳章（Medal of Valor），成為史上獲此殊榮的5位女性之一。亦長期參與保衛前總統歐巴馬、小布希、柯林頓、老布希及其家人的細部規劃工作。她也是紐約大學兼職教授，開設刑事和犯罪學課程，還曾登上TED演講，並受邀至多家國際企業演講或開工作坊。想了解更多資訊，請參考作者網站。

（本文出自《真正無懼的身心防彈術》，方智出版社，未經同意禁止轉載。）