這些事...真的沒有那麼重要 女人卻用青春去付款

在別人的人生裡，妳沒有那麼重要

前兩天看到車友羅哥在臉書上買了兩輛新車，忽然讓我有點小小的感慨。大約一個月前，羅哥臉書的一則動態讓車友圈的大家動了起來，從內文得知大嫂病危，他聲淚俱下的拜託大家，幫他在加護病房的老婆祈禱。她因為癌症，走到生命的尾端了，羅哥希望大家的祝禱和念力，可以讓老婆無痛無掛的走完人生的最後旅程。

通常臉書上出現類似這樣的訊息，大家總是熱烈反應、分享，短短幾個小時裡，已經集氣上千個讚。我們當然知道，這樣的形式就是給活著的人多些安慰而已。在臉書發文的第三天，嫂子已在羅哥的感謝po文中平靜的離開了。

羅哥是中南部非常大咖的魚販，會相熟是因為車聚的關係，曾經拜訪過羅哥家幾次，就是那種傳統透天厝，沒有任何豪宅氣息。但是院子裡面停的車子價值三百五十萬以上的大概不只十輛。

嫂子是那種傳統南部相夫教子的老婆，聽說羅哥是接了岳父的市場攤，老婆專心照顧家裡，讓羅哥去衝，他也擅長業務，四十歲不到已經是頗具規模的中盤商，兩人也已經賺夠一輩子的財富，正是可以享受精采人生的時刻。沒想到造化弄人，夫妻倆育有兩個女兒，分別是國二、小六。

上次拜訪時，嫂子已經驗出有癌症，持續在化療中。晚餐聊天的時候，她一直拜託我們這票兄弟，有一天她走了，請大家多來幫幫她老公，多照顧她老公，深怕她老公傷心到無法承受，要我們多約他出去跑車。

她說一直以來，老公跟孩子的生活起居都靠她張羅，她唯一放心不下的就是，她走了，眼看這個家就會崩潰了。羅哥每天半夜就要出門處理批發的事情，她擔心自己走了，老公沒有人照顧、飲食不正常。也擔心老公一大早就出門，小孩上學沒有人處理。

她說老公連吃飯的碗放在哪裡都不知道。她說小孩每天早上都是她把制服燙好折好放好在床頭，再開車載她們上學。她擔心自己走了，孩子怎麼上學？會不會服裝儀容不整，像沒娘的小孩？沒人提醒她們做功課，會不會影響學業？

我想這大概是所有媽媽們的宿命吧！從來沒把自己的需要列入人生清單，一生都為了老公小孩活。但最終，她還是得帶著所有的不放心與不捨離開了。

看著羅哥臉書上的新車照片，我忍不住打了通電話，想關心一下他的近況。我本來還擔心接起電話得先安慰一番，沒想到羅哥在電話那一頭的聲音聽起來出乎意料的充滿元氣。我因為擔心觸動羅哥的傷心處，想關心又不好直接問，想不到羅哥竟然先開口問我要不要去環島。

羅哥告訴我，他最近正忙著籌備環島的事情。我淡淡問了一句，那你的批發生意怎麼辦？羅哥告訴我，老婆走後他就把公司的事情交給下面的人去打理了。請了幫傭，孩子們也都由校車接送。他已經迅速走出悲傷跟家裡的混亂，工作跟生活都漸漸恢復常軌。

我很開心羅哥迅速找回生活節奏，沒有因為老婆離開而一蹶不振。心裡有一點點放下大石的鬆，但卻又有一種酸酸的說不上來的感覺。一直到掛上電話，晚餐時才悟出心裡的酸是什麼。

如果大嫂可以看見今天的情況，她會覺得開心還是難過？會開心的肯定老公迅速恢復往日生活，家裡長輩也有人照顧，並且重新拾起興趣，投入最愛的車子裡。還是會忽然心酸的發現，其實這麼多年以來，她做的事情都是別人可以做到的，講得更殘忍的是，她這麼多年來做的事情都可以被取代，甚至花錢就能處理的，而她卻用青春去付款。

某一年她因為擔心孩子沒人接送考試而放棄參加大學同學會；某一次她因為公婆要健康檢查而沒有出席閨蜜京都旅行。其他像是公司要算帳，員工不支援，老公便要她幫忙，許許多多別人可以做的事情，一堆並非非她不可的雜事，做了別人還覺得理所當然的事情。很多因為她是家庭主婦，大家理所當然的以為她沒事希望她幫忙的屁事。甚至因為把所有家裡成員的事都排在前面，而自己一延再延的身體健康檢查。

在許多家庭裡，女性很容易自然而然把所有事情扛在身上，或者被扛在肩上，想要透過更多的付出，得到地位跟情感上的認同。但大叔覺得這樣盲目的忽略自己，只會讓自己進入一個忙碌的黃臉婆循環。

很多覺得這個世界或是這個家沒有她就毀滅崩潰的女人啊！妳們真的把自己想得太偉大了，地球要炸裂，人類要滅亡，妳們是沒辦法幫上忙的。常常希望透過不斷付出、無怨無悔、傻傻付出，去得到一點點認同。大叔要告訴妳，妳可以付出、可以去做，那都是因為有愛！但千萬不要忘了最重要的是先愛自己。妳才是這世界上最獨一無二的，要把自己擺在最重要的位置再去付出。

妳可以透過向外求援，把雜事處理完，讓才能跟愛發揮在更關鍵的地方。大叔很喜歡媽媽常說的兩句話：「錢給伊，郎抹代誌。」「錢死，卡好郎死。」當妳活得夠精采，才能得到另一半的目光跟重視。當妳活得夠耀眼，孩子也會因為妳而感到驕傲。

兩年前我的太太跟我說，想要去攻讀EMBA。那年我們擁有兩個小孩，一個七歲、一個四歲，都還是學齡前，我給老婆的答案是，生活是妳自己的，學業也是妳自己的，妳的人生妳自己決定。

我有我自己的事業，太太也有一個很穩定的主管職工作，讀不讀EMBA對我們來說，基本上不會是立即的升遷或是財富增加。但我很懂我的老婆，她就是塊念書的料，她就是因為想念而念。

我們兩個人的人生觀一樣，認為人生就是要去做很多、很多想要做的事情。她很喜歡念書、考照、拿證書。我很喜歡做沒做過的事情，衝浪、潛水、考遊艇證照、玩風箏，最近的願望是想要去考遊覽車駕照。

她的課程必須用至少一年的每個六、日去上課修滿學分，也就是說，我必須足足有一年多的時間，必須一個人在假日一打二帶小孩。老婆當初也是因為放不下小孩，猶豫著該不該跨出這一步，才來徵求我的意見。但我非常清楚，她徵求我的意見，其實是希望得到我的支持。

於是我輕描淡寫的告訴她，想當年在夜店一個晚上照顧三個女人都不怕了，照顧兩個小女童算什麼。我身邊的朋友，甚至老婆的閨蜜也都一面倒的擔心：孩子一定需要媽媽的。

我心想，兩個孩子都已經不需要吃奶，晚上睡覺也都獨立的睡在她們的房間，我實在看不出有任何需要我老婆片刻不離的理由。於是我擬定好策略，假日安排戶外活動，不然就是外縣市的過夜小旅行，或者是父女三人的露營。透過活動量大的作息，減少孩子對媽媽的依賴。當遇到工作無法分身的時候，還有外公、外婆、爺爺、奶奶、姑姑、舅舅們可以託兒。再不然只要花錢，有什麼事情、課程、保母是搞不定的？一整年才五十幾個禮拜，哪是什麼難題？

終於在一年後，我們父女三人伴隨著老婆飛往芬蘭的赫爾辛基，參加她的畢業典禮。當媽媽被授予學位的那一幕，我相信會是女兒們心目中最清晰的傑出母親的樣子，我也相信孩子會因為這樣的母親而感到驕傲，以她為榮！一直到現在，女兒們還是時不時提起去芬蘭參加媽媽畢業典禮、媽媽好美的故事。

我想說的是，每個人的生命都只有一次，即使妳是為人母，為人妻，必須照顧好妳的家庭，都千萬不要忘了自己對生命的熱情，還有心裡的夢想。如果別人能夠出手，那妳就該放手，把時間拿去完成妳生命裡真正想要追尋的夢想。

圖為《妳可以乖，但不能不懂男人的壞》書封，圓神出版社提供 #活得夠精采，才能得到另一半的目光。活得夠耀眼，孩子會因為妳而感到驕傲。

#如果別人能夠出手，妳就該放手，去完成妳生命裡真正想要追尋的夢想。

（本文出自《妳可以乖，但不能不懂男人的壞》，圓神出版社出版，未經同意禁止轉載。）