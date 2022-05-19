辦公室、大家庭這些情緒易燃區 你被煽動了？弄清楚說話人的動機

「我真是因禍得福，如果沒有離開這裡，我還不知道別家公司福利這麼好。」、「薪水這麼低，工作量又重，老闆簡直把員工當成奴隸使喚。」、「你能力這麼好，大材小用為公司賣命，居然還要當受氣包。」、「今年景氣這麼壞，業績獎金少得可憐，如果你不去幫我們爭取加班費，過年大概要喝西北風了。」、「你的表達能力最好，又最有領導能力，只有你有資格為我們爭取加班費，我們全家都靠你了。」

上面這些話語聽過或說過嗎？如果有的話，就代表有人可能正在「煽動人心」，不妨深入了解對方背後的心理動機是什麼，以免自己做出「被誤導」的決定。

自己的情緒曾經被別人煽動過嗎？如果有的話，就需要自我覺察一下：在什麼狀況，對方用了什麼語言煽動自己的情緒？林萃芬說，一般而言在人多嘴雜、利益糾結的地方，例如辦公室、大家庭，往往是情緒的易燃區，有心人士輕輕一煽，情緒就像野火燎原一發不可收拾。還有當我們情緒脆弱的時候，也很容易被人煽動。舉個例子來說，深陷「職業倦怠」的瓶頸時，那種感覺，就像生病的時候，需要周遭人的關心與鼓勵，這個時候如果有人趁機煽動自己不滿的情緒，無形中就可能會受到對方影響，而對實際狀況做出錯誤的判斷。

煽動別人不滿的情緒

我遇過不少離職的員工，會趁著回舊公司看老同事的機會，煽動別人的工作情緒。他們最常使用的煽動說詞：「慶幸自己脫離苦海，同情別人仍陷於水深火熱之中。」煽動目的就是要挑起別人對公司不滿的情緒。

碰過一個性格較為衝動的同事，跟老闆大吵一架後憤而離職。原本大家都以為愛面子的他，再也不會跟同事聯絡了，不料他找到新工作後，卻常常打電話回公司報佳音：「我真是因禍得福，如果沒有離開這裡，我還不知道別家公司福利這麼好，上班不用趕打卡，又有下午茶可以喝，工作只有以前的四分之一，輕鬆得要命，我們公司還有缺人，你要不要考慮過來？」

有這麼照顧員工的公司當然要過去，在他的鼓勵下，一些同事便毫不猶豫地遞出了辭呈，去到新公司之後才發現跟這位同仁描述的狀況差異很大。

冷靜想想，何以這位同仁離開公司後還要積極回舊公司報佳音？答案可能不是為了別人的前途著想，而是為了要報復前老闆：當初你為難我，現在我也要讓你難看。如果不了解對方背後的動機，就有可能變成對方復仇的棋子，萬一工作環境沒有他形容得那麼好，就莫名其妙地砸掉飯碗。

煽動別人委屈的情緒

除了離職員工會煽動同事的工作情緒外，彼此有利害關係的人，更會趁同事工作倦怠的時候，在一旁用力地煽風點火，希望能激起對方辭職的念頭，這樣就少了一個升遷的競爭對手。在網路行銷公司工作的朋友，雖然很熱愛工作，但每當遇到創作瓶頸，內心深處還是會陷入掙扎：「自己究竟有沒有天分從事這個工作？」有個同事察覺到她的心情跌入谷底，便關心地跑來鼓勵她：「你的學經歷背景這麼好，留在這裡實在太委屈了，若是到外面的世界去闖一闖，前途一定不可限量。

這番話深深打動朋友的心，她一直覺得自己缺乏冒險犯難的勇氣，為了突破工作瓶頸，開創更遠大的未來，朋友決定鼓起勇氣去跟主管辭職。可是，就在她辭職獲准，準備另謀高就時，這位鼓勵她出去闖蕩江湖的同事，馬上來接收她所有的工作資源，前後態度改變之大，讓她很難相信是同一個人。

如果想要弄清楚，對方到底是在關心自己？亦是在剷除異己？檢驗的方法很簡單，假使對方是真的關心你，會幫助你找出倦勤的原因，協助你渡過難關；而不是一味地鼓勵你離職。所以，倘若有人不斷勸你離職，最好思考一下，自己倦勤的原因是什麼？現在的工作瓶頸是什麼？自保之道是，尚未弄清所有的狀況前，先別太快下決定，多給自己一點時間，找出問題的癥結，再做出適合自己的生涯決定。

煽動別人上戰場

煽動心的方法很多，有些人會誘之以利，有些人會動之以情，也有些人會灌對方迷湯。至於煽動者會採取哪一種方法，會視被煽動對象的個性而定了。林萃芬舉例，若你是一個富有正義感的人，那麼對你誘之以利，可能無法打動你；想激起你的正義感，最好對你動之以情：「今年景氣這麼壞，業績獎金少得可憐，如果你不去幫我們爭取加班費，過年大概要喝西北風了。」

要是真情告白不能煽動你去「為大家爭取福利」，那就換個方式用灌迷湯的說詞：「你的表達能力最好，又最有領導能力，只有你有資格為我們爭取加班費，我們全家都靠你了。」看到一雙雙殷殷期盼的眼神，很難不被煽動，心甘情願的犧牲小我、完成大我，可見煽動的力量有多強。

「煽動人心」背後的心理動機

上面這三種「煽動人心」的狀況，背後各有不同的心理動機，一種是透過「煽動人心」壯大自己的聲勢，當人們處於極度焦慮或非常憤怒的時候，會試圖對外尋求支持，為了營造有利自己的情勢，有些人會用言語煽動別人的情緒，希望大家都跟他站在同一陣線。

一種是藉著「煽動人心」減少競爭的對手，利用別人脆弱無助的時候，煽動別人不滿的情緒，讓對方自動離開，來降低對方的威脅感。

一種是運用「煽動人心」來為自己謀取福利，這樣煽動者無須冒任何得罪上位者的風險，就能享受爭取來的好處。

圖為《從說話洞察人心》書封，時報出版社提供 通常容易被別人「煽動」情緒的人，個性多半較為「衝動」。所以，做決定前，務必要多方查證，冷靜下來思考，洞察一下對方的動機，以免自己成為有心人士運用的「工具」，還不清楚發生了什麼事情。

（本文出自《從說話洞察人心》，時報出版社出版，未經同意禁止轉載。）