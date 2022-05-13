改「鮭魚」是旺你還是害你？從「鮭魚」學姓名學

前一陣子非常火的「鮭魚之亂」為例子，這是一個什麼樣的事情呢？就是有一家著名的壽司店，說只要有鮭魚這個名字的話，那就可以免費吃鮭魚，那時很多人都在討論改鮭魚這個名字，對於姓名學的影響到底是什麼？姓名學到底是一個什麼樣的東西？改名字真的可以改變命運嗎？我們常說「一命二運三風水，四積陰德五讀書」，怎麼裡面好像沒有改名？其實名字這東西對命運的影響，的確是存在的，因為我看了很多案例，改名字之後命運確實有所不同，不過變好變壞這件事就是因人而異。

那姓名學的邏輯到底是怎麼成立的呢？簡單來說，其實我們人類對一件事情的認知，很大一部分是基於名字，舉例來說，你看到一個方形的盒子，你說它是垃圾桶，就會裝垃圾；你說它是裝水的，這個盒子就會拿來裝水；你說它是裝珠寶的，那就是一個珠寶盒。所以事實上，同一個物體在不同名字底下的時候，我們對於它的認知和用途就會完全不一樣。而姓名學就是代表這個名字背後的能量，不同的名字能量不同，會導致大家對他的認知和使用方式不同，進而影響他的命運。

假設簡老師我改名了，下面我們就來分析一下「簡鮭魚」這個名字吧！

筆劃派姓名學分析「簡鮭魚」看起來很不吉利

首先用最常見的筆劃派姓名學分析，我們看到這是一個很凶的名字，因為他的天地人外總五格裡面有四格非常之凶，所以這個名字看起來的確是很不吉利。

生肖派姓名學分析「簡鮭魚」三十歲後扶搖直上

那我們再來看生肖派，做法會是怎麼樣呢？生肖派的做法，就是依照生肖作為判斷，簡老師我屬兔，兔跟鮭魚兩個字好不好，首先兔喜歡有田，所以你看鮭的左邊有一個田，不錯；再來兔五行是木，所以鮭字裡面有火也還可以，但是鮭裡有兩個土，木剋土，不太合，第二個字跟感情有關，所以在感情上，明面上就會比較辛苦，但暗面上還是不錯的。所以表面上沒什麼桃花，但私底下還不錯。

再來看一下事業，要看第三個字，魚，有田有火，對兔不錯，所以事業上看起來能有很好的發展，錢也能夠賺到。接下來還可以延伸，第二個字比較有瑕疵，因此這個人的胸口跟心肺系統會不太好，同時在他二十歲到三十歲的時候，運勢也不是很好，而三十歲以後運勢才會扶搖直上，然後一路到六十歲都是不錯的。分析就先到這邊，以上兩種技術，是我們主流比較常見的技術。

所以改名成鮭魚，這個事情對命運有沒有負面的影響呢？其實還是因人而異，例如我們剛剛講的筆劃，如果你的姓氏剛好跟鮭魚兩個字能搓出非常好的筆劃，那你去改成鮭魚，運氣就會變好喔！

同時，你生肖跟鮭魚兩個字也非常合的話，那也有很高的概率，你改完名字之後，身體還會變健康，運氣也會變順。

還常常有人問我，到底姓名學哪一派比較準呢？其實姓名學的矛盾是很常見的，為什麼會這樣呢，因為沒有完美的人，所以沒有完美的名字，例如我們都叫吳宗憲，吳宗憲的筆劃都是一樣？為什麼沒有那麼多個憲哥？

於是這個生肖姓名學的流派就會說，因為生肖不同，所以不一樣，但生肖派看完了，就有人會說，可是為什麼只要看生肖，不用看月份跟日？所以就有流派把生辰八字都拿進來，這些不同的流派，其實本身都有他的準度，因此你也很難說到底哪一個是準，哪一個是不準，我們只能從中取交集點來看，哪些是不錯的，那我們就用這個名字，不過，這裡面又有一個非常難的事情，就是這名字，你還要看得喜歡。

所以很多時候，我個人是不太幫一般客人取名字的，原因就是在於，這個挑名字的過程太煩了，可能給了一個好的名字，可是他不喜歡這個字，所以選來選去之後，他們可能就選次好的，或是相對沒有那麼好的名字。因此，我覺得姓名學這件事情其實最麻煩的地方，倒不是說哪一個技術比較好，而是最後這個名字，你喜不喜歡，畢竟你還是要被叫的。

相對於改名，最有效果是在出生取名字的時候，因為生小孩的時候，你幫小孩取這個名字，其實就代表你對他的一種期待，而父母對他的期待，也就反射了這個父母的性格背景、價值觀和認知等等，因此這個名字的效力是最強的。簡單來說，就是我們如果從一個新的名字去回推，命運不一定會這麼準，但從他最早的那個名字回推，一定是會相對準的。原因就是那個名子跟他的家庭背景和整個過去有很大的關聯，因此在幫小孩取名字的時候，真的是要慎重。

那姓名學這個技術到底能準到什麼程度呢？其實我看過的姓名學技術絕大部分都能夠算到你一個大運的時間點。也就是說大概幾歲到幾歲之間的運氣是不錯的，更厲害一點的姓名學，可以算到流年，就是你今年怎麼樣？明年怎麼樣？運氣每一年都有所不同，分別是在什麼事情上的好和壞。

而最厲害的，是在都還沒有拿到生辰八字的情況下，他就可以看到你幾月分的運氣，這是非常厲害的。因為資料很少，如果他再加上了你出生的月分，他就可以達到非常精準的準度，所以姓名學本身在我眼中還是一個相對厲害的技術。

圖為《簡少年現代生活算命書》書封，時報出版社提供。 然後改名也真的是有意義的，所以如果同學你真的非常不順，或是身體健康上有一些問題，真的也可以嘗試去改名，只是說你可能要先做點功課，這樣跟老師討論的過程，才比較知道自己改這個名字會有什麼好？什麼不好？

（本文出自《簡少年現代生活算命書》，時報出版社出版，未經同意禁止轉載。）