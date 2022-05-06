社群時代的「過度連結」現象：學著不干涉別人生活 做好自己該做的事

【在這個過度連結的時代】

這是一個「過度連結」的時代。

耗損心神的社群網路、大量資訊，以及人際關係。

其中，有多少是我們真正需要的？

「點我！點我！」

在這類訊息不斷向人招手的今日，我想跟各位提議一種新生活運動─離線練習。

絕非要你「與世隔絕」。

而是希望：「你所連結的，都是真正重要的人、重要的事。」

【不要干涉別人的日常生活】

只要我們活著一天，必然會碰到阻礙工作、家庭、人際關係的一些事。

一方面，我們希望別人不要干涉我們的事，但另一方面，換作別人的事，我們卻管不了自己不去介入。

「那個人GG 了！」、「這個人現在很慘哪。」當人們議論這些八卦時，並沒意識到這種行為是在「插嘴」，甚至「插手」別人的事了。

幾年前，我不過是不玩SNS 而已，竟被當成「失蹤人口」，真不可思議。 碰到我的人、聯繫我的人，每個都問：「妳最近怎麼了？」

我之前整天都掛在網路上，難怪親朋好友會有如此反應，但這種反應碰多了，我開始厭煩。

「別人知道我的動向是理所當然的」、「我知道別人的動向也是理所當然的」，這不是很荒謬嗎？

人與人的「界限」，在SNS的助攻下，逐漸模糊。

為什麼我們如此在意別人的事呢？

回顧我自己，有段時間我也會對親朋好友的日常及問題「插嘴」、「插手」。

只要對方碰上困難，我不會坐視不管，一定聽其訴苦，給予忠告。這讓我很有成就感，覺得自己簡直是英雄。

如果有人對別人的事坐視不管，我會認為那人太過冷漠；對於不加入聊八卦的人，我也會認為那是個自我中心的人。

如今想想，那樣的我，是多麼傲慢啊！

但我變了。如今的我認為，放手是一種信任的表現。

能夠在自己與他人之間畫清界限的人，才能幫助對方成長獨立。

其實，通常我們能做的，也就是相信對方有勇氣、有能力去解決問題而已。

“管人家的事，對自己有個好處。 那就是，「可以逃避自己真正應該去做的事」。”

別人為某事發愁，你在伸手幫助之前，先深呼吸一下。

當我們眼睛盯著別人的問題時，就可迴避自己的問題。

而且，出手去管的話，還能讓自己處於「正在做事」的狀態。

放手吧，不要干涉別人的日常生活。

在意別人的時候，就是你該在意自己的時候。

“不要過度關注別人的日常生活，專心做好自己該做的事吧。”