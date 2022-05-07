女主管愛上衝浪男從竹北殺到台東懷孕生子 轉身卻義無反顧

累積勇於簽字的本錢

大S離婚的時候，有人拍手叫好，有人覺得終於等到看好戲。人總是對於太過幸福的畫面充滿著妒意，即使是事不關己，甚至於螢幕上八竿子打不著的人，我們也會充滿著妒意的想說憑什麼？於是開始懷著看你們好多久的念頭，期待預言成真。姑且不論這對姐妹花在大家心裡是怎樣搖擺或怎樣令人喜歡跟厭惡，我覺得螢光幕前的她們都不會是真實的她們。

我想分享的個人想法可能跟大家不太一樣，我不看好戲，也不幸災樂禍，畢竟每個人的幸福自己知道即可，不用去「羨慕、忌妒、恨」別人的生活。對於這對夫妻的分手，我想分享的看法是，終於有人示範把離婚這檔事，平淡的當成只是人生的一種回歸，沒有任何螢光幕前的哭哭鬧鬧、謾罵詛咒，讓離婚像是宣布另外一部新戲開拍或發表一首新歌的媒體文。

婚姻就是人生的一個過程，結婚就跟你搬到新家居住一樣，兩人相處是否和諧，就好比居住的舒服度。住得舒服，那我們就繼續待下去，覺得住起來冬寒夏燥、冷風颼颼、陰濕不乾爽，那當然早早搬遷對彼此都好，省得身子骨搞壞了，老來不得善終。

大S有一句話說得很好：「我不是不愛你了，我只是知道在未來的日子裡我不會更愛你。」我喜歡她把離婚這檔事，很正向的攤在陽光下、公眾面前，平淡的處理它。不哭天搶地、謾罵，非要你死我活。擷自大S IG

離婚不是世界末日，它就只是回歸單身，回歸青春年少最美的歲月，所以，轉身請一定要優雅。 大S有一句話說得很好：「我不是不愛你了，我只是知道在未來的日子裡我不會更愛你。」我喜歡她把離婚這檔事，很正向的攤在陽光下、公眾面前，平淡的處理它。不哭天搶地、謾罵，非要你死我活。

退一萬步來想，今天如果他是一個渣，妳不是更應該慶幸，離婚能夠讓你遠離渣男嗎？所有的精神虐待、肉體虐待都得以解脫，回歸妳單身時的平靜美好。如果他是個良人，還有值得讚許之處，那我們不是更應該要好聚好散，給彼此留下最美好的回憶嗎？

這世界閒人太多，總喜歡心繫「莫忘世上苦人多」。自己婚姻一團糟搞到離婚的名嘴，卻喜歡告訴大家婚姻有多美好，動不動出書就是要教大家「如何經營美好婚姻生活十八招」。一堆在婚姻裡載浮載沉的左右鄰居、親戚的三姑六婆又總喜歡說著「勸合不勸離」。於是很多人在世俗的眼光下，把離婚當成人生的一個汙點，覺得再怎麼苦撐，為了面子也要在人前好看的撐下去。

即使嘴角掛血、眼眶黑輪都要面子皮，否則怎麼對娘家父母交代，怎麼對得起自己的小孩？甚至於有些女人總覺得離婚就是世界末日，自己瞬間變成二手貨，苦惱離婚後的餘生會矮人一截。

親愛的，人生是妳的，妳無須對誰負責，妳只要好好對自己交代。 離婚就是，覺得不適合、不愛了，所以雙方無法再共同生活相處，不在一個屋簷下，沒有法律上的牽絆，沒有相對的義務跟權利要去承擔。也許是退回到朋友的位子，或者是以後不再聯絡的友人，那是一種放過自己的方式。（當然有人為了購買夫婿的法拍房產，兩離三結的，這個超過我腦容量可以思考，不包含在內。）

我覺得大S是一個非常知道自己想要什麼的人，在那個保守的年代勇敢愛上韓星，後來又愛上年紀比自己小的男藝人，甚至離婚後又重回舊愛懷抱、果斷再婚，把自己的人生活成一齣偶像劇，義無反顧向前。 有人說這是因為大S有錢、有能力，所以當然能夠有底氣。這就是我一直在勸女孩的，請儲備勇敢說「不」的能力跟勇氣。

女人不管是單身、未婚、已婚、離婚，都要保有賺錢的能力、養自己的本事。即使是在家帶小孩，我都覺得妳應該要跟老公談談有給薪的全職主婦。 妳應該要從單身時就培養賺錢的能力，那會讓妳在遇到一個有趣的窮光蛋的時候，敢放膽去愛；那會讓妳在遇到一個迷人富翁的時候，不會顯得渺小抬不起頭。

男孩一直就是個浪子，不給承諾，也不願穩定下來。女孩為了追求瞬間的美好，義無反顧的出發了，而她也是真的有本事為了美好而追求。此為示意圖，與當事者無關。圖片來源：Ingimage

曾經在我的朋友圈裡有個女孩，她到海邊學衝浪，愛上了一個衝浪男孩。大家都知道，衝浪的男人是抓不住的，他就像一道不知何時衝進港灣的浪。但陽光下海灘邊妳看著一副黝黑、精實的胴體在浪裡穿進滑出，能不迷人、不賞心悅目嗎？

女孩受過良好的教育，在台北有一份不錯的工作還是高階主管。竹北的望族後代，加上澳洲留學的背景，讓她擁有良好的謀生能力。為了追愛，她勇敢的跟著男孩流浪到台東。

男孩一直就是個浪子，不給承諾，也不願穩定下來。女孩為了追求瞬間的美好，義無反顧的出發了，而她也是真的有本事為了美好而追求。女孩在台東從事國際網拍生意，不需要男孩的任何資源，自己就可以在經濟上充滿餘裕，畢竟海灘男孩窮得只有海浪。

不久後，女孩懷孕了，台東住了幾年後，兒子要上小學了，於是她又自己一個人離開男孩與海浪，帶著孩子搬回台北上班。

某次碰面吃飯，我讚嘆她的勇敢，也佩服她有能力好好追求自己想要的事物。我問她，當時的心情是什麼？ 她說：「老娘就是有能力決定我想要的東西，在最美好的時候，追求最想要的東西。然後在不想要的時候，帶著美好的事物跟回憶離開。」

很簡短的一句話，但並不是每個女孩都有勇氣去做這樣的決定，我並不鼓勵這樣的義無反顧，但我覺得每個女人都應該儲備自己的能力，在妳需要義無反顧去追求的時候，可以有這樣的本事與後盾。

「保持最好的自己、有能力的自己。」有自信、有能力會讓妳在婚姻生活裡，即使是最膚淺的物質上都可以充滿餘裕。看到一雙漂亮女鞋、美麗童裝，不需要懦懦的等待老公同意；看到一個美麗的餐盤、一根想要的湯匙，不用再等待男人點頭。當妳遇到撐不下去、心靈不夠契合、肉體不夠滿足、老二不夠大，想要離婚的念頭升起時，可以勇敢的說：「你就是他媽的給老娘簽名。」

圖為《妳可以乖，但不能不懂男人的壞》書封，圓神出版社提供 ＃人生是妳的，妳無須對誰負責，妳只要好好對自己交代。 ＃妳應該要有賺錢的能力，那會讓妳在遇到一個有趣的窮光蛋的時候，敢放膽去愛；那會讓妳在遇到一個迷人富翁的時候，不會顯得渺小抬不起頭。

（本文出自《妳可以乖，但不能不懂男人的壞》，圓神出版社出版，未經同意禁止轉載。）