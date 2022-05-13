教女兒換燈泡修水電 網讚「最佳兩性平權教育！」

前幾天心血來潮，約了女兒把家裡的紗窗換一換。為了給老婆一個負責任男人的交代，也為了在女兒面前耍帥，一早開車帶女兒們往五金行跑，教她們認識紗窗的紗網長什麼樣子。

買了壓邊的膠條跟安裝用的滾輪，教女兒們換紗窗。兩個女孩時常跟著爸爸鬼混，或跟爸爸到工廠裡看同事製作家具，所以一直對於逛五金行這件事的熱情，不亞於去逛玩具反斗城挑芭比。

忙碌了一個早上，女兒們成就感十足的把家裡紗窗都給換了。身為一個女兒控爸爸，是女兒最大的粉絲，看到成品立刻急急忙忙拍照po上臉書炫耀。朋友看到紛紛留言讚美：「最佳兩性平權教育！」「果然女力更帥！」我回文：「女孩就是要有『有男人時別逞強，沒男人老娘也可搞定』的氣魄。」妳可以本事十足的背著柏金包，也可以在柏金包裡放著榔頭，完全不顯突兀。

我給女兒的身教，從來就是只要願意嘗試，妳一定可以做到。只要妳想做，誰都不能說No！於是女兒在閒聊或作文裡提到長大後的願望有過公主、工人、舞蹈家、動物園主人、垃圾車司機。看似很衝突，每一個都互相矛盾，但爸爸給的答案都是：「很好，妳可以，妳一定可以的。」

我不太喜歡大家常掛嘴上的所謂「女孩子家」，規定女孩不能這樣、不能那樣。我帶著女兒衝浪、玩SUP、潛水，一個五歲、一個三歲時，我就帶著她們去上滑雪課，鼓勵女兒赤腳奔跑，吆喝著她們去爬樹。我帶著女兒做工、刷油漆、修腳踏車，搞一些有的沒有的，不是她們真的能夠幫上什麼忙，或者一定要勝任什麼事情。只是要告訴她們，只要妳願意，沒有所謂的男女性別可以限制妳，工作也沒有什麼高尚、低下之別。

女孩，沒有男人的時候，妳可以做太多事情了。妳應該學會，有沒有男人，都不該失去自己。你可以閱讀、充實自己、去旅行、學著換燈泡、學會修水電。妳更可以獨立創業，擁有一番屬於自己的天地。

很可惜的是，很多女孩似乎只為愛而活。而且通常這個愛，是非常狹隘的愛，是一種給老娘愛情，否則我就死給你看的愛。有些女孩，一旦遇見某個人，都還搞不清男人底細，就一副非你不嫁的投入，分分秒秒都必須黏在一起的愛戀，彷彿沒有了這個人，妳就喪失了所有生活能力。

過於自我的愛，常常會讓人想要逃離，尤其是在感情還沒有那麼深入了解的時候，全心全意的付出，有時候適得其反的造成分手的主因。而當男人離開了，妳的整個世界全被帶往崩毀的路上，然後下段感情就更沒有安全感。在這樣的惡性循環下，每一次談感情就只想要抓得更緊，然後又一再的失去。

我一直很欣賞一位賣歐美老物的古董商好友。剛開始認識她的時候，她正跟男友在五分埔做服飾批發，累積了一大桶金。五分埔開始走下坡的後期，她開始抱怨男友好吃懶做，無法撐起彼此之間的世界。嚴格說起來，五分埔的事業是她自己打下來的天下，女孩家裡的環境一直是不錯的，學成歸國沒多久就投入了服飾批發的創業。最後她受不了男友的軟爛，抱怨過幾回後，迅速果斷的分手了。

結束了服飾生意，她迅速飛往國外，進口幾個貨櫃的古董家飾、家具，她一直都有收集古董家飾、家具的喜好，這也是她一直想從事的行業。返台後立刻在八德路京華城後巷找了店面，自己買電鋸，包辦所有的室內裝潢、油漆、木作、拉電線，除了比較難獨立作業的泥作跟鐵工外發以外。

三、四年的時間，她做得有聲有色，除了販售老物件，也做起老家具的租賃，穩定後接著換到民生社區的百坪空間，一樣也是完全不假他手的獨立完成。

前兩年戀愛了，找到心目中的對先生，IG上盡是跟著老公全世界走透透、潛水、滑雪等戶外活動，老公無微不至的照顧、夫唱婦隨的小鳥依人照片。老公有自己的事業，她依然從事著自己喜歡的老家具生意。一天到晚在IG上對老公撒嬌放閃，有時卻又夾雜著她爬上店面屋頂處理防漏的照片，讓朋友們咋舌。

女孩們，有男人的時候，就是妳們好好享受女性獨有特權的撒嬌時刻，妳不必硬要強調獨立、自主、新現代的女性樣貌，我總覺得一直在強調女性獨立的人，其實內心最貧乏的就是女性獨立。如果真的對於自己的女性力量有很大的自信，其實一點都不會想在男人面前該撒嬌的時候還逞強。

有男人的時候，妳不需要因為女權而為反而反，就像前面提過的，所謂AA制。很多女權主義者強調，為什麼要讓男人請客？可是妳是否想過，有時候禮讓只是讓男人表現他的紳士，是做球給他。除非妳真的對這個男人沒有意思，否則堅持AA制，只是在告訴這個男人，妳對他沒興趣，已經築起了一道牆。

退一步來想，不說女權，我們難道沒有過跟朋友出去，A付飯錢、B付飲料費、C可能就付電影票，這不是一種很完美的社交方式嗎？

圖為《妳可以乖，但不能不懂男人的壞》書封，圓神出版社提供 女孩真正的堅強應該要放在沒有男人的時候。而有男人時也別忘了，老娘隨時可以照顧好自己，但並不表示不需要呵護。

＃妳可以本事十足的背著柏金包，也可以在柏金包裡放著榔頭。

＃老娘隨時可以照顧好自己，但並不表示不需要呵護。

（本文出自《妳可以乖，但不能不懂男人的壞》，圓神出版社出版，未經同意禁止轉載。）