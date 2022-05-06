快篩狂驗就怕自己染疫？疫情恐慌急救包：5步驟讓自己緩下來

當不確定感來的時候，試著把目光看向自己

時間好像又回到去年五月，當時許多人都很恐慌。每一陣子大家都會去搶不一樣的東西，前些時候是口罩、有時候是衛生紙、最近是快篩。比較誇張的是，有人會自己狂驗，深怕自己會染疫。如果今天不是covid19呢？而是感冒？你還會這麼做嗎？不會，因為感冒之後的後果，你可以很確定。有確定，會讓你很安心。

我提供五個步驟，跟著這做，或許進度會緩慢，或許下一次，又要搶東西時，你可以比較冷靜。

做點什麼

受疫情以饗，許多人少出門，在家追劇。記者鄭惠仁／攝影

每當你焦慮時，就做點什麼雜事。讓腦袋瓜放飛。就像是Beatles的經典歌曲「Let it be」, 就讓它在那邊吧。讓焦慮在你的腦海裡，小小一個區域，你不用去干涉它、你也不要去驅趕它，就讓它在那裡。而你，身為你自己的主人，讓自己去做些事情。聽歌，如果你很焦慮的話；聽你喜歡的歌曲、歌手，最好跟著一起唱；唱著唱著，你就會忘記。再來是運動，我們在上個章節的急救包也有提到，如果是突然而來，你可以做激烈一點的運動，但在這裡，我希望你可以做些緩和的運動、要動腦的，譬如瑜珈需要記姿勢、拳擊也要動動腦，或是和朋友聊聊影視的八卦、最新的劇集、心得。

若是煩心，去家附近的公園走走，看看路人在幹麼、看看下棋的老人們、練氣功的人、在兒童器材區的家長們和小孩、剛放學的學生等等。整理你上次出遊的照片，刪掉一些、回顧一些；整理換季的衣服、太短太長太過時、很少穿？或是進行一場「斷捨離」，把不用、少用的東西都清一清。一邊清東西，讓空間變得乾淨，也讓腦袋空一空。這方法看起來是逃避，但在建立更好的策略前，這個方法，可以避免一再地餵養分給焦慮大怪獸。

學點什麼

就是找件小事情來做，讓你的心思可以從焦慮的執著裡逃出來。例如彈鋼琴。此為示意圖，圖片來源：Ingimage

第二步，就是找件小事情來做，讓你的心思可以從焦慮的執著裡逃出來。找個你有興趣的小嗜好，譬如插花、多肉植物、泡茶、編織、纏繞畫、鋼筆字、書法、魔術方塊、棋藝、鋼琴、烏克麗麗等等。從第一階段的逃避，到第二階段的專心。

專心下來有個好處，每當你焦慮來的時候，你都知道要幹麼，不會陷入，我不知道我現在要做什麼，但是我現在很慌很亂。你會有個明確的目標可以躲藏，就像是焦慮空襲來時，你有個明確的避難防空洞，你可以躲在防空洞裡面，等著焦慮的轟炸機飛過去。 把買快篩棒的錢、排隊買的時間，不如買本塗鴉本，把時間花在上面。

習慣變動

第三步，不要因為焦慮而手足無措。我們生活總是會有變動，很多東西要處理、很多事情我們要去面對，譬如covid-19的疫情，讓我們的生活有很大的變動。我們能做的有限，就是做自己可以做事情，從最小小的點開始做起 譬如做好個人的衛生習慣、洗手；開始學一些廚藝、開始習慣遠距辦公。這時候的你，不需要做出什麼計畫。 你腦海裡，一定有些小小的，你覺得自己可以做的。

像是減肥，最好的時機點就是每一餐、每一刻。每一餐少吃一點，每一刻多動一點。 有很多人會問我，聽說靜坐有幫助，我要怎麼開始？現在啊，現在坐著，好好地數數你的呼吸、調整自己的意念。 要成為禪師很難很難，但是要靜下來，只要幾分鐘而已。當你焦慮某件事的時候，坐在枯等或是煩惱一點也不會改變現況。與其擔心這擔心那，不如動起來吧。不要覺得自己一個人力量小，改變不了什麼；或是覺得自己只能做個幾分鐘，改變不了什麼。也許你的想法都是對的，我們改變不了什麼，但別忘了，我們此舉的目地不是要改變事件，而是要改善「焦慮」。唯有焦慮變小了，事情才有繼續的可能性。

火箭升空

第四步，就是持續地做。很多人的思考是線性的。他們都會有A-B-C-D-E的想法，在做E之前，一定要把A到D的每個環節都用清楚。只要卡住在某個環節，就又陷入焦慮了。我曾經問過我的健身教練，如果我的教練課結束了，我要怎樣持之以恆的做呢？有沒有什麼方法？我說我是因為要上課，覺得沒有來會對教練不好意思，不然我每次出門，我也覺得很痛苦。他告訴我說，對啊，運動這件事有點反人性，會覺得痛苦、不想動是人性。但你有沒有覺得只要穿上鞋子、出門之後，開始動起來就沒事了？我點點頭。那你每次出門，就想像自己是火箭，54321，就會發射了，就像火箭往上衝，不再回頭。

上述這幾個步驟，最重要就是起頭，起頭的A開始了，後面的BCDE就不用太擔心了。唯一會絆著你的，就是你覺得要「完美」。告訴自己，有做總比沒做好，CD偶爾跳過也沒關係，直接把E接著繼續做。千萬記得持續地做，比起你反覆焦慮、覺得自己做不好、覺得自己做不到。那些「覺得」都不會讓事情有什麼進展，只有「做」這個動作，會發生改變。不要小看每個小小的行動，動起來吧！

放過完美

第五步，就是意識到自己只能掌握自己能做的。 「你只能掌握、你也只能改變你可以做的。」 練習放手。 當你操心家人、操心同事、操心外在的種種，這些都是你不能做的。 你能做的是打疫苗三劑、吃好、睡飽、多運動，注意洗手。

如果有生病，先了解什麼狀況是要去醫院，什麼是只要在家觀察就好。 這些相關的知識，就是你可以確定的東西。 剩下的，病毒要怎麼演變，多少人會染疫，都不是我們能做的。 反覆快篩不能改變什麼，但會讓你氣力耗盡。

不要讓自己在人生的每個階段都要耗盡全力。 日子像是馬拉松，我們需要持續鍛練，但不要在某個區間耗盡全力。盡可能的保全自己的體力和毅力。焦 慮起來，就會讓你過度耗損，磨光你在延長又延長賽中的能量。我們可以擔心前方的路是否崎曲難行，我們可以中途換換鞋子、補充能量，但是不要因為焦慮而體力耗盡。我們無法幫別的選手跑、更不可能背著他們。 這是心態上的改變，短短的五個階段，可能順序每個人都不一樣，試著把目光看自己，而不是看外界的人、外界的選手。

天氣好壞、別人跑得比我好、比較快，這都不是你可以掌握的。 你，就是你。你可以練習、可以換裝備，讓自己更好更平心靜氣，是你唯一能做的。

圖表提供：析心事務所

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