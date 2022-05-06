辦公室背後櫃上有它招小人 若背靠窗工作會很辛苦

以前比較傳統的算命常常聽到有人說，你命中小人很多，或是犯小人，所以要來防小人，甚至還有戴尾戒防小人的觀念。不過到底什麼樣的人是小人呢？在辦公室什麼樣的人是小人呢？

背後有靠，才有靠山防小人

防小人要有靠山，最好要背靠牆，小人會少一點，此為示意圖，圖片來源：Ingimage

怎樣防小人，首先防小人要有靠山，你夠強小人就不會靠近你，因為小人也是有機會成本概念的，怎樣是有靠山，就是你最好要背靠牆，小人會少一點，再來更好的是，左邊或右邊靠牆、左手或右手靠牆，那這樣子你貴人會比較多，小人自然會少一點。如果你的背後是個櫃子，上面放了很多玩偶，那也會代表小人很多，所以記得要把這些玩偶收乾淨，也會讓小人減少一些。

怎樣辦公室算是一個好的風水位置？就如同我們講的背後要有靠，然後旁邊要有靠，你仔細去看背後是窗戶的老闆工作都很辛苦，做得非常不穩，背後絕對不能是個窗戶，再來眼前的風景越開闊，看得越遠，可以避免你一直覺得眼前很近，看東西看得很窄，會導致你想事情想得不夠遠，想得不夠透徹，就容易出事。

防小人三寶：鹽燈、葫蘆、鮮花

再來辦公室裡面很多人講說要擺一些小東西，可以開運招財，所以我們會建議大家淨化磁場，在桌上擺鹽燈是一個比較好的做法，讓你的磁場變好，第二是可以擺一個木葫蘆，也有淨化磁場效果，但是不要嚇到同事，所以這個東西可以擺在座位底下，或者是比較小一點，不要太大，葫蘆一定要有開口，原因是有開口，才能把煞氣給吸進去，所以木葫蘆或是銅葫蘆都有類似的效果，大家可以自己考量再買。

如果你是希望人緣變好，那你可以在辦公室的桌上擺一些新鮮且定期換的花朵，這樣就可以讓你自己人緣變好，避免一直都沒有桃花，或是沒有好人緣。

辦公室往窗外看得很遠，發展上煩惱很遠的事

假設你面試時看到的辦公室，如果你發現這辦公室的窗看得很遠，就代表這個辦公室，在煩惱很遠的事，如果你發現這個辦公室的窗很近，對面就是大樓，代表他們煩惱的事情會比較近。所以如果你想要做的工作，是希望長時間獲得栽培，並且長線的發展，建議你找辦公室看遠一點的公司，他們比較對年輕人和新鮮人有儲備的想法，原因是他們公司有長遠的規劃。

辦公室往窗外看很接近對面大樓，發展上煩惱比較近期的事

圖為《簡少年現代生活算命書》書封，時報出版社提供。 但如果你希望今天馬上上戰場，每天能做很多事情，不是慢慢學習的話，那建議你找的公司，辦公室往外看不要看太遠，但也不能說是貼著對面的，因為看遠的公司一般節奏是比較緩慢的，如果你對於工作沒有想得那麼遠，比較希望能夠馬上打仗，馬上有表現分到比較多的錢，那這種公司一般來說，都愛打仗也相對不官僚，不會讓你覺得層層關卡，或是有各種政治問題，因此如果你不喜歡辦公室政治的話，就可以挑這個類型的公司。

（本文出自《簡少年現代生活算命書》，時報出版社出版，未經同意禁止轉載。）