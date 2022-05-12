日本第一女公關：不會傳訊給不會再來店的客人

請客人來店光顧的基本技巧 會再次光顧的機率

幾乎所有公關小姐都會詢問初次光顧的客人聯絡方式，不過我從失敗中學習，不再詢問那些應該不會再來店裡的人的聯絡方式。

如果對方有可能會再次光顧，那麼我就會詢問，這大概是所有客人的兩成左右。而且就算交換了聯絡方式，實際上會再次光顧的大概也只有一半。以整體來看，很可能會再次光顧成為常客的客人，大概只有一成左右。這實在是不怎麼高的比例，但如果不能度過這一關成為常客，就無法提升業績。

因此我不會傳完全相同的訊息給所有客人，而會根據對方的類型、傳訊息的時間等等，做一些細微的語句調整。這是我十四年公關小姐人生當中學習到的獨門方法，因為已經退休了，所以才能告訴大家。這畢竟是我自己的方式，但多少有能夠應用之處，大家就參考看看吧。

道謝訊息

剛交換聯絡方式的客人，第二天要傳道謝訊息給對方，這是基本中的基本，不過最好根據對方是「囂張型」「難纏型」「隨和型」來修正傳訊息的時間和文字內容。

所有人的共通點，就是傳兩人在店裡拍的合照或者喝酒的照片，也能避免自己忘掉對方，將照片當成筆記非常好用。

囂張型

這種類型的客人，最重要的就是快速以及回應，道謝訊息傳得越快越好。如果晚上十點送他離開的話，訊息簡短也沒關係，我會在十點十分左右就傳給對方。內容大概是「今天真是謝謝您！我好開心，您不要喝太多囉。」就可以了。通常對方不會回訊息，但這沒有關係，總之要快點傳給對方。

難纏型

這種類型的客人，通常我會在第二天的上午傳訊息。這是由於這種人當中有許多人，會以小姐是否早起來判斷我們是否具備專業意識。他們認為工作情況良好的公關小姐會早起，若睡到中午過後就表示工作狀況不好。

姑且不論這是否為事實，實際上有許多習慣來喝酒的客人都是這麼說，我也曾聽酒吧的媽媽桑這麼說過。據說早上八點到十一點左右算合格，下午三點到四點左右還行，晚上六點以後就不及格了。聽過這種說法之後，我就會留心，最晚也要在中午前把道謝的訊息傳出去。

訊息內容書除了固定的招呼語和道謝之外，像是前一晚有談到高爾夫或棒球，要把這些話題也放進去，並且以敬語寫較長的文章。還有，難纏的客人通常不會自己說想要拍照，但是把前一天晚上拍的照片也附上的話，通常都會很開心。

隨和型

這種客人就不太在意這些事情，只要不過於失禮，可以寫得比較隨和、不用敬語也行。寫個「昨天好開心！謝啦」的簡短訊息也可以，不過我會把喝的酒和那個人相關的事情寫進去，而非只是固定招呼語而已，傳的時間就算是傍晚也沒什麼關係。

促請對方光顧的簡訊

囂張型

最好不要聯絡太多次。

理由是如果他心情不好，就可能覺得「要去的時候自然會去」而感到厭煩，請等待他主動來。不過囂張型的客人也大多都只會來一次，但若對方肯定還會再次光顧的話，絕對要傳道謝訊息。就算沒有回覆也務必每次都傳，甚至有人的LINE訊息視窗裡一整排都是我傳出的「謝謝」，但他還是成為我的常客了，因此這樣做沒有問題。也有些人雖然不會回覆LINE的訊息，卻會在IG的照片下留言給我。如果無論如何都想聯絡上對方，也可以換個聯絡方式。

難纏型

絕對不可以直接傳行銷的訊息。

傳的時間也要多注意，若對方沒有回訊息，那麼至少也要一個月後才能再傳。內容盡量避免只傳個什麼「最近天氣真熱呢」這種無關緊要的事情，要把上次聊天的內容放進去，最好不要太過簡短。舉例來說，如果我在業績不好的時候曾與對方商量，就寫「之後雖然稍有進展，但仍然不太好呢，下次再多教教我吧」等等，試著提起對方的興趣。最好不要寫「要再過來店裡喔」這種擺明是行銷語言的文字，會造成反效果。

隨和型

拚了命地想拉對方來店裡不OK，不過可以直接寫出行銷的語句。如果前一次對方是出差時來的，詢問對方：「下次什麼時候會來呢？」如對方有所回應，甚至可以問：「那天大概幾點到？」當下決定預約時間，如果對方沒有回應，也可以稍微催一下問道：「後來決定如何了？」

另外若是前一次光顧時，店中沒有他喜歡的酒，也可以說：「下次您來的時候，一定會準備某某酒的。」如果對方來點了客酒，就非常有可能會變成常客。

圖為《日本第一女公關的人際溝通術》書封，圓神出版社提供 如果對方來了好幾次，與其每次都傳行銷簡訊過去，還不如經常以「最近好嗎？」這種簡短訊息不斷連絡近況，藉著聊天讓對方想下次再來光顧。這種類型的人一定會回訊息，因此不需要特地寫得非常長。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

（本文出自《日本第一女公關的人際溝通術》，圓神出版社出版，未經同意禁止轉載。）