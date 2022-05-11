日本第一女公關：像公司或者住家附近的女人 客人不會想花錢

為了營業額而打造出的面貌 找到適合自己的武器

營業額高的小姐，大致上區分為三種。

一種是傲慢美女、非常以自我為中心的命令女王型。懦弱又是被虐狂的男性，遇到這種人就很想花錢。真的有公關小姐會說：「我覺得三十萬以下根本不能叫做香檳」「你只能花這點錢的話，就不要指名我」這種話。這種小姐雖然因為架式而可能遭人厭惡，但接受的人就是很愛。

另一種是非常可愛、像洋娃娃一樣的天真無邪公主型。這種型的女孩會以可愛的語氣說：「我可以點黑桃發信機嗎？♡」然後直接點了總價超過六十萬，能晉升VIP室的高級香檳「黑桃A」粉紅、綠、黃金三瓶組。或者是「人家想要愛馬仕的柏金包～♡」。畢竟是公主，拿到幾百萬、幾千萬的禮物，也只要用滿臉笑容說：「謝謝你～♡」就是給客人的嘉獎了。

最後則是無法靠容貌一決勝負，乍看之下很普通的一般型。這種類型的人，就只能靠拚了命地努力，順帶一提，我就是這類型的。為了要讓客人覺得錢花得值得，只能讓他們看見自己拚命努力的樣子，讓他們願意支持我。但若沉默著，他們是不會花錢的，因此得要有個能夠運用的「某種東西」。

舉例來說，原先非常內向懦弱的女孩就算拚了命演女王的角色，也還是會讓人覺得過於勉強、哪裡不對勁。首先要正確辨別出自己屬於哪種類型，然後使用適合自己的武器。

以我來說，十八歲的時候我連敬語都說得丟三落四。反省過後裝得像小貓咪一樣乖巧，但這樣實在沒有任何特色，因此營業額始終無法提升。活用本色轉變為有些俏皮的人之後，反而大受歡迎，而且我也不用勉強自己，輕鬆許多。

就算勉強打造出一個角色演出，也會很辛苦，還會不小心洩了底。基本上來說，我認為不要過於害羞、盡量暴露自己的缺點比較好。畢竟男性沒有完美主義者，與其讓他們完全無法開自己的玩笑，還不如留些讓他們可以說嘴的事情，還比較受歡迎。最重要的是不要勉強自己表現成別人，應該要找到適合自己的角色。

配合客人改變角色

找到自己的武器以後，對所有客人都用同一套也不太對。

我雖然保持自我，但也會在各種小地方算計一下，依據客人稍微有些變動。舉例來說，如果感覺是不太容易應付的客人，初次見面的時候就不能像對那些很熟的老客人一樣說著：「您好！我是Enrike。」若是感覺比較高傲的人，那麼就要好好的敬禮說：「初次見面您好，我是Enrike，還請您多多指教。」

基本上我是走活力十足、沒有戴面具的風格，但也會好好觀察對方，配合那個人會覺得比較開心的態度。另外，在我內心也有個非常基本的規則，就是不可以把客人當笨蛋耍。比方說，毫無顧忌像參加職棒慶祝會那樣，把香檳潑到身穿高級西裝來店裡的客人身上，以我的風格來說這就是絕對不會做的事情。

另外，出現在客人面前的時候，必須留心要有著清純大小姐般的穿著和髮型。我在YouTube的影片中也有沒化妝的時候，但如果是在工作，一定會好好把髮型做好、化妝之後穿上洋裝。我原先就有點駝背，國中時代還曾經被叫「螞蟻」，因此一直非常留心。只要挺直背脊、姿態就會變得比較美。

圖為《日本第一女公關的人際溝通術》書封，圓神出版社提供 公關小姐，是一種把身為女人的自己當成商品的職業，所以必須要有對方願意花錢來見上一面的價值才行。如果是像公司裡或者住家附近的女人，對方是不會想花錢的。就算我滿口名古屋腔、擺出奇怪表情，這些應該也都是我有所堅持的部分。

（本文出自《日本第一女公關的人際溝通術》，圓神出版社出版，未經同意禁止轉載。）