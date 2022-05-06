不甘心老家被騙走...國中學姐拜託代班 她當上酒店小姐

父親為人作保，結果人跑了

某天，討債的人忽然出現。我還在酒店工作的時候，目標是「存到一億圓」。總之存錢就像是我的興趣，我住在租金六萬五的小套房裡，每天自己煮飯，每月三十萬左右的薪水有二十萬存起來。在店裡要穿的洋裝也只買一萬左右的便宜貨，幾乎不太花錢。剛開始做這門生意時我也沒改變自己的生活，心想著若賺五十萬就可以存四十萬；賺一百萬的話應該能存個八十萬吧。交通方面不是搭地鐵就是騎腳踏車，很小氣對吧？

大家覺得我為何如此想要存錢呢？雖然錢很重要，但我不認為錢就是一切，也不是因為抱持要買什麼特定東西那類目標所以存錢的。但是，非得存錢不可！我一直都有這種念頭。

小川愛莉在酒店生涯時，為了省錢，騎腳踏車上班。圓神出版社提供

會變得對錢如此執著，原因之一是我小時候發生的事情。

當我還是小學生……應該是九歲或十歲時，某天我回到家裡，爸媽正在吵架。他們平常感情很好的呀，不知道是怎麼了？結果母親告訴我：「你爸跑去當人家的什麼保證人，之後我們家就得背負債款了啊。」小孩子根本聽不懂什麼是保證人，只記得好像是很嚴重的事情。

似乎是我常去對方家裡玩的一位叔叔拜託爸爸當保證人，結果爸爸就蓋了章。後來那位叔叔逃之夭夭，全家人都消失得無影無蹤。好像是因為討債的人來我家，這件事情才曝了光。我不知道金額是多少，但老家房子好像也在抵押範圍內。

我是獨生女，與爸媽和奶奶共四個人住在一起。因為發生了這件事情，父親得從自己的薪水抽一部分出來還債，我們的生活因此變得非常簡樸，總覺得家裡也開始變得破破爛爛。有時候討債的還會打電話來，真的很可怕。幸好奶奶是非常開朗的人，至少這一點讓我略感安慰。

老家因為抵債而消失

開始工作後沒多久，母親打電話給我，才知道我們的老家快要沒有了，聽到時真是嚇了一跳。雖然有負債，但我一直以為我們家有在還錢啊。我想應該是因為借款金額太高的關係，大概是幾千萬。父親雖然有從薪水裡扣錢還款，但本金壓根就沒有減少，最後只好放棄房子了。

爸媽和奶奶搬到租來的房子裡。必須放棄房子這件事情，讓我非常不甘心。我的家人明明什麼壞事都沒做，卻因為被騙而連房子也被拿走，我實在無法接受。

我現在也還在尋找那個丟下債款就逃走的親戚，想問問他到底為什麼要做這種事情。

開始在酒店工作

就在那個時候，我知道了酒店這種場所。

有一天，在酒店工作的國中學姊表示「我想休息，拜託妳代我上班一天」而我無法拒絕。我一點也不覺得打那種工是開心的，簡言之，就是毫無理由一直笑咪咪的想辦法撐到下班。但也就在那時候，我明白了酒店小姐只要願意工作，就能賺大錢。

這讓我想起了十六歲時，曾在路上遇到一位挖角的人搭訕：「妳十八歲之後要跟我連絡喔。」於是，我便試著連絡了對方。

編按：Enrike（小川愛莉）

1987年11月2日生，岐阜縣出生。

18到32歲的十四年之間，在名古屋當公關小姐。一開始時薪只有1500日圓，駝著背、感覺不甚開朗，但以真誠與努力的態度，從客戶、工作人員、身邊接觸的人身上，習得寶貴的教誨並認真實踐，最終成為最高時薪26萬日圓，年收入達到3億日圓以上的日本第一女公關。

圖為《日本第一女公關的人際溝通術》書封，圓神出版社提供 2019年11月，在名古屋錦地區的高級酒店「Art's café」舉辦盛大的退休宴會，四天就賺進5億日圓，留下傳說般的業績紀錄。現在將據點轉移至東京，成為公司經營者，在各方面都很活躍。

（本文出自《日本第一女公關的人際溝通術》，圓神出版社出版，未經同意禁止轉載。）