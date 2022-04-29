一個人吃飯喝酒解放啊！獨活女子守則：忠於自己的慾望

單身女子的生活可以很狂！自己搭熱氣球、去遊樂園、租豪華轎車！日劇《獨活女子的守則》：不是獨自活著，而是獨自享受生活！

你會不會有時下班後，什麼話也不想再說，只想一個人找家餐廳靜靜吃飯、放空，但旁邊一桌桌情侶、朋友的熱鬧聲，顯得你孤僻寂寞，只好拿出手機轉移注意力，或是快快吃完遁回家裡？

又或者看到了某項課程或活動很心動，卻因為找不到同行的友人，就打消了念頭，怕一個人去陌生場合，會尷尬收場？

「五月女惠，總是獨自一人去喜歡的地方，獨自做喜歡的事，享受獨處的時光。」

日劇《獨活女子的守則》主角五月女惠沒有怕自己一個人，她年近四十，熱衷於「獨活」，不是獨自活著，而是「單獨一人進行的活動」。

她不是自己一人吃飯看電影這麼簡單，她獨自搭熱氣球、去遊樂園、逛水族館、攀岩、戶外烤肉、住情侶摩鐵，還穿晚禮服租豪華轎車，來一趟東京夜遊。

你以為獨自一人什麼都不能做，她全部做給你看。每一集只有20分鐘，就像在看vlog，瞧瞧她又去了哪裡玩，拓寬我們對「獨活」的想像，獨自一人，好像真的沒什麼奇怪，還很好玩。

不是因為排斥他人才進行獨活，是因為爽才獨活的

獨活不是團體生活的對立面，不是因為不喜歡與他人互動、排斥他人，只是在這個太擁擠的城市，我們偶爾需要空間呼吸，讓某個空格只屬於自己，不必在乎舉止話語得不得宜。

五月女獨自到高級壽司店，一口氣點了十個海膽壽司，沒有同行友人的眼光要擔心，她細細品嚐著海膽的甘甜，她就是要這麼任性，狂吃最喜歡的一種口味。在天文館欣賞星光投影，亢奮地想要再來一場，拿起錢包就往售票口衝，不需要取得誰的同意。

「不是因為排斥他人才進行獨活，是因為爽才獨活的！」

每個人其實都有各自的腳步，我們誰也不必配合誰，今天我想怎麼玩，晚點回家，或是臨時想要離開，都沒有同行友伴的想法需要顧及。孤單獨身的另一面，也是自由輕盈。

一個人吃飯喝酒，有什麼好丟臉的呢？

圖片｜《獨活女子的守則》劇照

「其實我以前也非常在意別人的眼光。」五月女並不是一生下來，就很能一個人獨處。她在獨活的過程裡，不時上演著內心小劇場：「這些情侶會不會覺得我是怪人？」「服務生會不會認為我是沒人愛的孤身女子？」

但是她漸漸發現，根本沒有人在關注自己，大家都忙著跟同行的友伴聊天，櫃台服務員也是照常接待，根本沒有她想像中的「異樣眼光」。

一次，她在居酒屋遇見一位，第一次自己來居酒屋，而顯得侷促不安的年輕女性。她立刻上前指引：「要先把零錢放在盒子裡，如果想拍照最好先取得店家同意喔！」女子欽佩地對她說：「謝謝你，你看起來真有自信，說真的我還是滿怕自己一個人吃飯喝酒，會被他人覺得奇怪。」

五月女反問：「你記得昨天吃飯時，坐在你附近的人長什麼樣嗎？」女子搖搖頭。證明了這些想像，都是我們的腦補。

限制我們的，一直以來都不是別人，而是「自己想像出來的別人」。能夠不去在意別人的眼光，就是一件幸福的事。

每多經歷一件事，你就會變得更有自信

圖片｜《獨活女子的守則》劇照

五月女的獨活雖都一人出發，但總是會在路上，遇見能對話上一兩句的老闆、客人，或是同為獨活人士的路人。

租豪車遊東京時，她對自己一人霸佔禮車還是很難為情，問司機會不會覺得很怪？司機反而說：「陪著在車裡開趴的客人狂歡，我們會很開心。但我個人覺得，禮車的極致體驗，反而是能在舒適的空間，靜靜欣賞夜景，所以今晚我也很開心。」

她總是在這些不經意的對話裡，發現了更寬廣的世界。比如去搭熱氣球時，她才知道熱氣球是利用溫度差來進行上升，外面的空氣越冷，與熱氣球的溫差越大，越能發揮燃料效能。又或者熱氣球是隨風飛行的，不能控制方向，需要變換不同高度，來找到適合的風向。

「每多經歷一件事，就像心中的百科全書又增加了一頁，我也因此變得更有自信啊！」五月女突然明白。

在崇敬雙雙對對、成群結隊、社群至上的時代裡，「單獨」或許被貼上了許多標籤，但當你能不畏恐懼，甚至去刻意挑戰時，箇中的甜蜜滋味，就會在寂靜中慢慢長出來，成為這個世界上，只有你獨享的秘密。

就像五月女在乘著熱氣球翱翔時，發現因為她正隨風飄翔，所以感受不到風，「我們自己變成風了。」當你融進了獨活，那個「獨」就不再困擾，反而「活」的體會，將帶著你越飛越遠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文由女人迷授權，原文連結請點一個人吃飯喝酒，很解放啊！《獨活女子的守則》不必小心翼翼，獨活，就是要忠於自己慾望