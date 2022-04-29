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和另一半相處「心想事成」沒那麼難！3說話技巧越愛越甜

時報出版 / 文．林萃芬 諮商心理師
如果想讓情人聽見自己的聲音，首先要營造「互相討論」的氣氛，這樣情人有事情的時候，才會主動找你討論，希望聽聽你的看法。圖片來源：Ingimage
如果想讓情人聽見自己的聲音，首先要營造「互相討論」的氣氛，這樣情人有事情的時候，才會主動找你討論，希望聽聽你的看法。圖片來源：Ingimage

如果想讓情人聽見自己的聲音，首先要營造「互相討論」的氣氛，這樣情人有事情的時候，才會主動找你討論，希望聽聽你的看法。無論話題是否感興趣，都要「積極傾聽」，表現出高度的好奇和興趣，盡可能的融入話題中，並且要適時回應，不要任意打岔或轉移話題，不然下次找情人聊天，對方也會聽得意興闌珊。

林萃芬說，有個朋友每次跟情人聊天，都聽得津津有味，而且會有各種回應，或是興奮的說：「真的，好有趣喔！」或是跟著對方的描述詢問：「然後呢？」或是了解的點頭，讓說話的人不會有唱「獨角戲」的感覺，而會想分享更多的經歷。溝通的時候想要心想事成，只要懂得對方心理，外加一些溝通技巧，就能夠「心想事成」，但記得要避免提出太過分、太不合理的要求。

技巧一、採取「選擇策略」

要讓情人聽從自己的意見，與其使用「命令口氣」，不如採用「選擇策略」，主動提供「解決方法」讓對方選擇，對方採納自己意見的成功率就會提高。

例如，要約忙碌的情人出來溝通一下，就能使用「選擇策略」，先依照實際狀況想好兩個解決方法，然後詢問對方：「我知道你最近很忙，你希望我們周末去外面餐廳聚聚？還是叫外賣回家邊吃邊聊？」

「選擇策略」要成功，訣竅是站在對方的立場設想「解決方法」，同時尊重對方的選擇權，讓對方覺得你處處為他著想，當然會開心接受你的提案。

技巧二、「腳在門檻內」效果

這是應用「印象整飾」的原理，引導別人逐步答應自己的要求。步驟是，先說服對方接受一個「小要求」，當對方「腳踏入門檻內」，之後讓對方接受「更大要求」的可能性就會提高許多。也就是說，如果從來不曾對情人提出任何要求，那不管以前對情人多好，對方都不容易接受請求。

有個朋友非常懂得運用「腳在門檻內效果」，一步一步教導情人成為家事高手。她先從最簡單的「按洗衣機操作鍵」開始教起，出門後打電話拜託情人：「抱歉，我剛才匆匆忙忙出門，忘了按『洗衣鍵』，麻煩幫我按一下。」不過是舉手之勞，情人愉快的答應幫忙；接下來她又擇日要情人：「洗完衣服後，把衣服從洗衣機裡拿出來，等回來我再晾乾。」這麼容易的工作，情人馬上欣然接受任務。後來情人更是自動自發，主動幫她晾衣服，然後越做越多，越做越順手。

「腳在門檻內」效果要好，關鍵在於「事後讚美」，即使只是一個小忙、一件小事，都要誠心誠意感謝對方，才能「增強」對方繼續做下去的動力。

技巧三、「漫天要價」效應

這是利用人們「不好意思拒絕別人」的心理，來讓對方接受請求。一般而言，當我們連續拒絕別人幾個請求之後，就會因為「不好意思」或「不忍心」再拒絕，而答應對方其中一個要求。

林萃芬說，我認識一個女性朋友，她想讓男友帶自己出國旅行，雖然明知男友不可能帶她去又貴又遠的歐洲，但她卻仍然堅持提出；被拒之後，她又再接再厲，提議到美國去玩，男友依然不肯點頭，這時她還不放棄，帶著一點失望的語氣跟男友說：「那我們去近一點的日本好了。」經不起她的再三要求，男友終於答應去京都旅行。

圖為《從說話洞察人心》書封，時報出版社提供
圖為《從說話洞察人心》書封，時報出版社提供
「漫天要價效應」要成功，一是要有耐性，慢慢提出建議，二是要情緒控制良好，當對方拒絕時，不能惱羞成怒，否則就會宣告失敗。不過，在此要提醒一下，「漫天要價效應」不能常常使用，只能用在對自己非常重要的事情上面，不然對方很容易覺得你太過貪心，反而會招致負面效果

（本文出自《從說話洞察人心》，時報出版社出版，未經同意禁止轉載。）

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