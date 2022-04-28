偏財運不只面相看這裡最準 「側面要像一個問號」

我想大家所謂的發財，應該都是想要有偏財運，不過正財跟偏財運到底要怎麼分呢？如果是正常上班的財，那就是「正財」，但如果是那種不勞而獲的，就是「偏財」。

那每天鑽研股票算是所謂的正財嗎？假如你每天都早上八點一路鑽研到晚上八點，那的確可以算是正財，但是你偶爾買一點，聽明牌才買，那這就叫做偏財。那一個人在高風險投資上會不會有巨額的獲利，一般要看哪最準呢？

後腦很圓，

其實要看的地方是「後腦杓」，為什麼這樣講呢？面相上面可以看到你祖先的狀態，一般來說，後腦跟祖上的爺爺奶奶，甚至是曾祖父之間的關聯性比較大，因為關聯性比較大，所以你買股票隨便買隨便賺，我們就稱呼這是「祖上積德」，畢竟買股票這件事，如果你沒有認真做功課，那基本上跟賭是沒有兩樣的，能夠大發，那一定是祖上積德。

祖上積德到底要怎麼看呢？就是你本身後腦很圓，側面看起來就像一個問號，但大部分人的後腦都很平，像是驚嘆號。因此如果你的後腦屬於問號型的人，那你就很適合做風險高的一些投資。

鼻子發亮，最近即將發財的象徵

如果是沒有這種後腦，那什麼時候可以做投資？這時候就跟臉上的氣色有關，投資這件事情跟「鼻翼」有關，男生的右鼻翼和女生的左鼻翼跟偏財有關，所以如果對應的部位有發亮，比起整個臉亮很多，就代表你最近很適合做偏財的投資。

同時間這鼻頭也代表財帛宮，所以如果你鼻頭很亮，那也是有機會賺錢的，只是不一定是投資，也可能是加薪。不過有一種人，他整臉看起來都超亮，那就是富貴之人，因為整臉都很亮，代表運氣極佳，做什麼賺什麼！

從面相看註定有房地產

簡少年進一步補充，投資房子跟股票是一樣的嗎？其實不太一樣，因為炒股代表的是現金跟整個財帛宮的影響，買房這件事通常跟田宅宮比較有關，那田宅看哪裡呢？我們臉上可以分成上、中、下田宅，那上田宅是在「上眼瞼」的部分，就是很多女生去整容的時候，會把上眼瞼抽掉，讓自己看起來不要上眼瞼肥肥的，但是上眼瞼越飽滿就越容易在三十歲前擁有房產，之前我遇過一個朋友就是這樣，父親是地產大亨，她一創業就有十五億的地產資金可以運用，她的上眼瞼就是非常的厚，所以如果你發現一個人上眼瞼很厚，基本上他一定有不錯的田產。

如果一路走到中年，比的是「蘋果肌」，蘋果肌大的人，顴骨越飽滿的人，他在四十五歲後，他的這個房產就越多，這就是中田宅。然後五十歲後再往下，如果你的「下巴」很寬很飽滿，那就是五十歲之後房產容易比較多，這個就叫做大田宅，因為越晚你的基業體量是越大的。

背跟一個人的福分有關

那有很多女生做醫美，變瘦了，所以就沒有房子了嗎？簡少年表示，其實不會因為醫美的時候，基本不會瘦到背，背很厚，就會很有福氣，但怎麼樣子算是厚呢？就是你拍你脖子後面，頸椎跟背接觸的地方，這一段你怎麼拍都拍不到骨頭，就代表你的背很厚，但如果你拍都沒有肉，只有骨頭，那就是背很薄。

背厚很有福，邏輯上跟我們剛剛講的祖上積德是有點像的，只是背的祖上更遠，可能已經到了曾曾祖父那一輩去了。

退而不休焦慮勞碌的面相

另外還有一個常見問題，那就是我什麼時候能退休？我什麼時候能財富自由？大家想退休，是覺得自己現在很勞碌，很累想休息。但事實上很多人的勞碌是自找的，所以我最常回答的答案就是：「你不會退休啦！」因為很多人的面相是因焦慮而工作的，只要沒有解決這個焦慮，自然很難退休。而這個焦慮勞碌的面相看哪呢？看「耳垂」最準。

如果你的耳垂很小，或幾乎沒有耳垂。老實說，你就是一個不會退休的人，就算你退也不會休，你會把你的生命力量全部奉獻於自己的興趣，或是貢獻社會，因為你就是一個「爽不動」的人，一躺就焦慮跳起來。如果你的臉屬於說這個比較尖窄的人，不是很圓潤的人，你也不會退休，原因也是焦慮，在很多事情上，不會說賺了很多錢，就想好好休息，決定要退下來。所以能不能退休，我覺得更多是心態問題，倒不是財富問題，你能不能放過你自己，然後讓你自己好好休息，這才是退休跟財富自由的一個關鍵。

獲取財富容易與否，基本上都還是跟「福德」有關。

簡少年補充，假設你的背很薄，或是沒有耳垂，其實不代表你不會成功，而是有可能你很成功，可是每天工作還是十五個小時、二十個小時，然後都沒有時間花錢。這樣也還是福薄的表現，因為沒爽到。因此我們今天討論面相上是不是會勞碌，並不代表說你不會成功，而是說，你成功之後到底會不會休息？那這就是大家可以從面相上面自己去判斷了。

那如果沒有這個命，去拜拜求神明，會有機會嗎？

神明都很慈悲的，所以都會給大家一條路，不過要跟大家講的是，你想要有求必應，到底憑什麼要給你呢？總要有個理由對吧！例如你對這世界很有貢獻？還是你做了很多善事？那如果都沒有，你不斷地破壞這個世界，你也不回饋這個社會，那你求的為什麼要給你？所以凡事還是要從平時行善積德做起。

如果你希望透過拜拜的方式求財，那我覺得你要先付出，不管是捐錢，或是說行善都是第一個關鍵，因為你所做的一切，其實都是在你的福德帳戶裡面運轉，如果你沒有積累的話，你怎麼求都是很有限的。

圖為《簡少年現代生活算命書》書封，時報出版社提供。 因此就算你有可以發財的面相，還是要常常行善積德，把這個福傳下去，如果你真的賺到了錢，一樣要捐出來幫助社會，這樣子世界才會更好，然後你也才會過得更加的順遂，達到一個善的循環。以上就是分享關於投資的面相。希望大家都能發大財！財富自由！

（本文出自《簡少年現代生活算命書》，時報出版社出版，未經同意禁止轉載。）