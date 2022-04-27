女孩點醒前夫離婚前最常說的一句日常 她聽完淚崩後悔

體貼卻不見外

在瑣碎的日常裡死去的情感，就像沒有定期維修疏通的管線，放任疏離與陌生感日漸累積，造成了親密感循環不良，最終堵死了一段愛情。

伴侶之間的相處，最重要的是相愛的方式與頻率合不合拍，一旦我的付出不是你要的，或者你的給予只帶來壓力，正是這段感情發出的警訊。警訊的產生需要的是兩人之間好好地溝通，想出彼此都可以接受的解決之道繼續走下去。沒有天生就合適的兩個人，磨合需要的是一起的努力而不是不耐煩的放棄。

在被稱為零負評的韓劇《我的大叔》中有一段劇情，清楚描述了大叔與妻子之間雖然相愛卻感受不到對方付出的無奈，也是許多伴侶後來離散的原因。

暗戀大叔的小女孩，因為捲入了公司的權力鬥爭被高層要求監聽大叔，這場相遇從監聽變傾聽，女孩居然成了最了解大叔的人。

他像是擁有了一切卻為了身邊的人拋棄了自我，為了符合旁人的期待放棄愛自己該有的任何努力。

在一場讓我印象深刻的對戲中，女孩質問大叔的妻子，怎麼會放下大叔這樣好的男人去搞外遇。「你知道在他跟你的對話中，哪句話他最常說，每次聽到我也覺得最溫暖嗎？」

妻子搖了搖頭說不知道。

「有沒有要買什麼回家。」一向面無表情、極度厭世的女孩，難得露出溫暖的微笑回想著。

「每當晚上他要回家之前，如果你在家他就會打電話詢問，有沒有要買什麼回家。每次聽到這句話我都覺得好溫暖。」妻子聽到女孩這樣說，先是一臉茫然，接著淚如雨下。因為一個小女孩的話，她突然清楚知道自己傷害了什麼，從此失去了什麼。

一句再平常不過的問話，卻是最親密的人之間才會有的問話。正因為太過平淡普通，很容易被認為理所當然會一直存在。有沒有要買什麼回家？我們家有缺什麼？這是大叔每天下班回家前最關心的一件事。

一段感情的失敗，兩個人都有責任，妻子要的從來不只是把家中缺的物質補齊，她要的是真正貼近的兩顆心。她不只一次抗議過，自己從來不知道大叔的心事，沒有聽過他抱怨，也不只一次希望大叔可以多花一點時間在自己的小家庭，但原生家庭複雜的牽絆是他放不下的責任。那是他的為難，沒有同樣成長背景的妻子並不願意試著理解與諒解。

兩人從來沒有大吵過，卻比經常爭執還要糟糕，兩顆無法認同與了解彼此難題的心只會越走越遠。

大叔以為自己該做的都做了，但面對妻子婚後與婆家之間的種種不適應，卻從來沒有好好面對與處理。至於原生家庭帶給他的沉重責任，公司裡無止境的鬥爭這些每天磨人的疲累心事，他選擇自己承擔，不跟另一半訴苦。他以為這樣的體貼是愛，卻不知道對妻子來說這是見外。

在愛的人面前我們都需要一點不堅強與依賴，並不需要時時開朗完美。兩人攜手要過的是一輩子的生活，不必總是懂事與退讓，適時地麻煩彼此、偶爾耍耍賴都是愛人的專屬特權。

生活瑣事的分享是種邀請，邀請對方進入自己的世界，慢慢理解你這一路走過的人生。

展現脆弱、需要依賴都是完全信任對方的表現，如果不是希望你介入我從今以後的人生，怎麼會願意讓你見到我的各種不堪呢？

在伴侶之間，「聽話」是一件很重要的事，不光是願意接受對方的關心與提醒，更是要把對方分享的心事和每天發生的平淡無奇小事都真正聽進心裡。

交往久了，激情難免淡去，取代而之的是了解與放心的感情，是這樣的細水長流帶著兩人走向一起白頭的可能。不要吝嗇表現自己的在乎、不要以為吃醋很丟臉、就算你其實沒那麼介意──但願意表現出來的這些小小舉動，卻會讓愛人感覺到被大大地需要，也正是在愛情中很重要的小心機。

圖為《愛情這種病》書封，方智出版社提供 親密感是藉由這些你願意拋開無謂的自尊去實踐的舉動，才得以延續的。請記住初初戀上時、怎麼樣都不想錯過對方的堅定，用那樣的堅定來維繫兩人之間的親密感，就能避開親密感循環不良的病症。

（本文出自《愛情這種病》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）