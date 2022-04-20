「傳聲筒媽媽」擔心老公生氣、長輩嫌？做媽媽要找到自己聲音

你從媽媽嘴裡聽過這類的話嗎？「你最近要早點回家，你爸昨天晚上打電話找不到你，他很生氣！」、「你再多吃一點！不然每次回爺爺家，長輩都嫌我沒把你照顧好！」這些話聽起來總是令人不舒服，因為話裡面有一半在要求你做某件事，另一半則是告訴你，不是我在要求你，是其他人要求你，所以你還不能對我發脾氣。

當你聽到這些句子，你不但覺得自己被「命令」去做一件之外，你還會吸收到發言者傳遞過來的「評價」，家族議題之所以能代代相傳，某部份就是透過主要照顧者以「傳聲筒」的方式，在日常生活中不知不覺滲透進每一個人的內心世界。

傳聲筒是一種人際角色，每個人都可能在人際關係裡變成傳聲筒，但在女性成為母親這條路上，傳聲筒是一個值得關注的現象，因為這會讓女人沒辦法在母親的角色裡「做自己」。

整個社會乃至於女人本身，賦予「母親」許多責任與框架，這些壓力逼迫著成為母親的我們，如果我們沒有自我反思的習慣，只想趕快降低壓力，把心裡焦慮丟出去，我們就會變成傳聲筒媽媽，傳遞著那些從我們嘴裡說出來，但卻不是自己真正心意的話。

「吃飯的時候，我很容易失控吼小孩，因為老公不喜歡小孩邊玩邊吃，也看不慣我餵孩子吃飯，所以一起吃飯的時候他臉都很臭，我壓力超大，只好罵孩子讓他們快一點，不然爸爸就要生氣了！」小蓉這席話描述出那些長期夾在老公跟小孩之間媽媽的心聲。

為了不讓其他人對孩子生氣而變成傳聲筒的媽媽，大概都有一些共同特徵，像是害怕衝突，無法因應吵架的局面，或是把別人的情緒和家庭和諧當成自己的責任，認為「好媽媽」就是要讓大家都沒有不滿的聲音。如果教養孩子只是為了讓旁人不生氣，那麼母親心裡就沒有空間建立自己在教養孩子上的核心思想，也沒有好情緒可以陪伴孩子經歷成長的挫折。

那麼身為母親的妳，該怎麼樣減少自己不經意成為傳聲筒的機率呢？讓我們來看看大吼大叫的夾心餅媽媽小蓉，她的自我療癒過程也許可以提供我們一些靈感。

第一、 面對他人和自己的「憤怒」

逼著小蓉變成夾心餅，必須靠傳聲筒的方式，對孩子大吼大叫，以降低丈夫帶給自己的壓力，源頭是小蓉太害怕憤怒與衝突，她很不只害怕丈夫對孩子和自己的生氣，她可能也害怕自己會生氣，我們習慣否認憤怒，不喜歡憤怒帶給我們的影響，但愈壓抑反而愈容易因憤怒而失控。

憤怒是有功用的共通情緒，當我們的界限和利益被侵害，就會感到憤怒，而當獲得理解和尊重時，憤怒就會消退。

小蓉對丈夫生氣，也對孩子生氣，在療癒的過程，她觀察自己對他們的生氣，她發現自己氣老公在她需要幫助時袖手旁觀，把教養孩子當成她的事，還拿來指責他，她有時候也氣孩子為什麼不能趕快長大，為什麼特別調皮。

當小蓉了解自己的生氣，她可以嘗試跟先生溝通兩人對孩子用餐規範的看法，討論各自可以做些什麼，透過反思，小蓉也覺察到自己在面對孩子時，累積了許多委屈，但孩子就是孩子，有其成長歷程，不可能一夜長大，小蓉需要找些活動透透氣，找個同伴訴訴苦，或是好好補個眠，讓自己放鬆一下，重新充電。針對生氣的源頭，理解並處理，憤怒就會得到紓解。

第二、 用新的角度看待「衝突」

我們總是用負面角度思考「衝突」，覺得兩個人吵架絕對沒有好事，好像吵架只有毀滅性，關係無法在吵架中調整，也無法在爭執後修復，所以我們特別忌諱家人間的衝突，認為有害而無益，但事實並非如此。

一個健康的關係系統，包括家庭，都需要動態適應每一個成員的改變，我們都不是對方肚子裡的蛔蟲，透過溝通彼此的意見，才會知道對方在想什麼，他需要家人怎麼配合，又因為人的慣性是不喜變動，所以我們會排斥新意見和新改變，才導致溝通總是很激烈，最後演變成吵架！

小蓉家有個成長中學齡前孩子，既依賴又想獨立，既需要被幫助又想被肯定，複雜的成長議題常常逼得照顧者挫折滿滿，最後破口大罵，孩子沒被幫助也得不到肯定，內心滿是無助和委屈，學習和配合的意願大受干擾。

將「衝突」轉為「良性溝通」的方法，不是拒絕，不是強力壓制，而是嘗試聆聽、願意為對方的需要做調整。小蓉和丈夫討論，試著鼓勵孩子自己吃飯，減少孩子獨立進餐的困難，像是將食物弄軟剪碎、或是用適合的餐具，並在孩子做到後給予立即的肯定，父母雙方都有心理準備，知道教養策略隨時可能因孩子當天的狀況和成長階段不同而改變。

第三、 學習「不介入」他人的人際關係

變成「傳聲筒」就是介入他人的人際關係，很多媽媽做了爸爸跟孩子的傳聲筒，做了爺奶、老師、路人的傳聲筒。身為母親的你為什麼需要替這些人傳話呢？

也許擔心丈夫和孩子的親子關係，認為沒有你居中協調，他們的關係會愈加惡劣，但如果你不加思考地介入，就像傳聲筒一樣，幫他們兩個傳話，那只會惡化他們的關係，讓他們的關係定型在如此疏遠的距離。

有時候你覺得告訴孩子，長輩、師長以及大環境對他們的要求和觀感，對孩子是好事！是在幫助孩子避開危險，適應環境。但如果不經思考就傳遞訊息，你也許只是在抒發自己的壓力，然後把自己沒處理好的議題帶給孩子。

以小蓉為例，當她在餐桌上不假思索地對孩子發脾氣，說著「你看你吃那麼慢，爸爸都生氣了！」，再加上她在非語言上對丈夫的憤怒的恐懼，都可能把某種對男性的刻板印象，或是她自己的權威議題傳遞給孩子。

當我們可以消化憤怒、面對衝突、和別人的人際關係保持健康距離時，就會有更多心力能放回自己身上，「妳想要當一個怎麼樣的母親？」、「妳對每一件事的立場、態度和偏好的做法是什麼？」妳不只是一個完整需要被尊重和照顧的人，妳也有權力和能力照自己的意思做母親。母親節將近，希望每一個有母親角色的女人，都能夠放下傳聲筒，在做媽媽時找到自己聲音。

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