不再憤怒！懂得愛自己的人 對愛不會那麼執著

自己滿足自己

原生家庭並不是導致匱乏的唯一原因。我們自己後期沒有去填補自己的匱乏，也是很重要的原因。就像是一個人很窮，到底是什麼原因導致的呢？至少有三個原因：

●原生家庭的經濟條件不好，沒有出生在富貴人家，沒有含著金湯匙長大。

●時運不濟，沒有生長在一個遍地是黃金的時代。

●自己沒有採取一些有效的措施，發展出相應的能力，靠自己的能力賺錢。

前兩者是外在原因，自身沒有辦法決定，只能認命。但第三個是內在原因，足以在某種程度上改變貧窮的狀況。

愛自己的終極答案，就是自己滿足自己。如果沒有人能給你想要的愛，那麼你就要學會自己愛自己。

無論你多麼渴望被愛、多麼需要對方，遺憾的是，對方就是在很多時候都無法滿足你的需求。無論你的理由多麼恰當、正當、充分，也很遺憾，對方很多時候還是無法按照你的要求去做。你也曾嘗試過用憤怒要求別人，但還是會失敗。只要你把自己的需求寄託在對方身上，你就不得不面臨這樣的風險：你的需求，有時候就是無法被滿足。

以憤怒向別人索討愛，終究是一種依賴。即使要到了，也是不穩定的。而自己滿足自己，才是最穩定、最可靠的途徑。

自己滿足自己，很多人聽起來會覺得特別的無力、孤獨、有壓力，覺得這太難了。也有些人會困惑：「自己滿足自己，和他人給我的滿足，是一樣的嗎？」

還真不一樣。

一個懂得愛自己的人，對別人的愛不會那麼執著。

你需要別人認同你，但你認同自己嗎？

如果你因為別人的不認同而憤怒，那麼首先我要問：你認同你自己嗎？

一位同學說：「我老公總是挑剔我，嫌我碗洗得不乾淨、地板拖得不乾淨、孩子帶得不夠好。這使我非常憤怒。你覺得不好，你來做啊！你憑什麼什麼都不做，還來挑剔我！」

這位同學對丈夫貼的標籤是「挑剔」。在她的憤怒背後，需要的愛是「認同」，她其實是需要來自丈夫的認同。

也許這是事實，先生的確不認同你，你想要的愛落空了。可是我們來反思一下：先生的認同為什麼這麼重要？經過探索後發現，這位同學首先自己也不認同自己，才會對丈夫的不認同這麼敏感。

她是一名家庭主婦，對她來說，做家事、帶孩子，是她價值感的唯一來源。她為自己不能去工作、不能賺錢、不能創造社會價值而失落。而這時先生挑剔她所做的事，無疑就是在她自我價值感本來就很低的基礎上，做出了最後的致命一擊。其實是這位同學先對自己進行了無數次的否定，讓丈夫的指責成了壓死自己價值感的最後一根稻草。這時，這位同學對自己無能的憤怒，就全部轉移到了丈夫身上。

這就很有趣了：你一方面自己嫌棄自己，一方面又期待對方不要嫌棄你。可是，即使對方不嫌棄你了，甚至稱讚你，會有用嗎？這些微弱的認同，能抵消你強大的自我嫌棄嗎？

對於這位同學來說，真正滿足認同需要的出路，並不是由不被先生挑剔來實現，而是透過自我認同，才能實現。雖然自己無法在外工作，但是做家務和帶孩子的能力與價值，並不比在外工作的丈夫低。當她能夠認同自己這部分的貢獻時，她就有自信要求丈夫停止挑剔。

當你開始認同自己家庭主婦的這份工作後，先生再挑剔你做得不好，你就有自信去挑剔他：「你就賺這點錢，還好意思說我做得不好？！」這時，你也就不會那麼容易憤怒了。

你需要別人體諒你，但你體諒自己嗎？

還有位同學向我訴說她的委屈：「我為孩子、為這個家付出了很多，特別辛苦，但老公總是在玩手機、看電視，從來不體諒我，甚至還經常跟我吵架。」

我問她：

●你體諒你自己嗎？

●你每天在自我犧牲的時候，體諒到自己的辛苦了嗎？

●當你覺得辛苦的時候，是會告訴自己別做了，還是會把事情放在比自己更重要的位置上，堅持去做呢？

●你在意自己的感受嗎？你是更在意自己的感受，還是更在意事情做得怎麼樣呢？

溝通後，我發現，這位同學其實根本不懂得體諒自己。她有很多的「應該」：孩子應該照顧好、父母不應該對孩子發脾氣、地板應該保持乾淨、家人應該在家吃飯、接送孩子不應該遲到、逢年過節應該給父母親戚送禮……這些道理其實沒問題。但不是所有對的事都應該去做，而且，應該做的事也不可能全部做得完。何況，你在做這些對的事情時，體諒過不想去做的自己嗎？

這些事情，先生為什麼不做，反而在玩手機？因為他很體諒自己啊。他很快就接納了自己做這些事時的侷限，絕不勉強自己。所以丈夫無法理解她的辛苦，因為他從來不讓自己辛苦。這位同學也無法理解先生的愉悅，因為她從來不敢讓自己放棄這些「應做的事」，而優先選擇愉悅。

所以，並不是丈夫故意不體諒她的辛苦，而是無法理解她的辛苦。同時，先生體不體諒她真的不重要，重要的是，這位同學從來不曾體諒過自己。

怎樣才算體諒自己的辛苦呢？──自己的感受，比事情更重要。如此，你就不會過於介意先生是否體諒自己了。

你需要別人尊重你，但你尊重自己嗎？

一位同學說：「我媽喜歡規劃我的人生、錢財和婚姻。」他對媽媽貼的標籤是「控制」。他說：「我希望媽媽能尊重我的意見。」

我問他：「你尊重自己的意見嗎？」

其實，你不喜歡媽媽規劃你的人生，你完全可以拒絕。你自己的生活節奏也很重要，值得被尊重。別人的尊重，都是從你的堅持而來的。如果你願意重視自己的想法，沒有人能把他的想法強加於你。

我見過很多在不同的關係中需要被尊重的人，其實他們才是最輕視自己的人。每當他們的利益和想法與別人發生衝突時，他們第一個放棄的就是自己。那麼，你都這麼不尊重自己了，你怎麼能指望別人來尊重你呢？

你始終要知道：只有尊重自己的人，才能真正贏得別人的尊重。

你需要別人保護你，但你懂得保護自己嗎？

一位同學說：「在Covid-19疫情爆發時，我對相關部門的反應遲鈍感到特別憤怒。」

在這些憤怒背後，他缺失的愛是什麼？這位同學說：「某些人的工作做得不到位，導致病毒大範圍擴散，影響了我的正常生活，給我帶來很多不便，甚至有被感染的風險。」可以看到在這些憤怒的背後，他需要相關部門做好自己的事情，完成對他的照顧和保護。他需要的是被照顧和被保護。但是他人工作的失誤，是我們無法控制的。我們想要被照顧和保護，只能轉向自身，尋求自我滿足。

自己滿足自己的方式，其實就是自己保護自己：你可以在被要求居家隔離後，在有限的空間裡，盡可能地做你能做的事，根據環境做調整，讓自己的生活保持正常秩序。這樣，你的憤怒值就會降低很多。只要你願意為自己的需求負責，有足夠的能力照顧好自己，你就不太會對他人的照顧不周那麼憤怒了。

愛自己，才是不再憤怒的終極答案

如果你為別人做的某些事而感到憤怒，你只需要問自己兩個問題：

●在我對他的期待中，我有哪些獲益？我想要什麼樣的愛？

●在我希望別人為我做什麼的時候，我為自己做了嗎？我可以怎樣實現？

圖為《願你擁有憤怒的自由》書封，寶瓶出版社提供。 別人照顧你固然好，但是當別人沒有照顧你時，你可以照顧好自己嗎？你要知道的是：照顧好自己，比別人照顧你，更重要。愛自己，才是不再憤怒的終極答案。

（本文出自《願你擁有憤怒的自由》，寶瓶出版社出版，未經同意禁止轉載。）