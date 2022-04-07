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「愛上數學」的機會到處都是 方便與停止思考只有一紙之隔

遠流出版社 / 文．今木智隆
我在便利商店看到一位約五歲男孩的媽媽，遞給了男孩一張電子支付卡，告訴他：「選你喜歡的零食，嗶一下就可以囉。」這種購物方式實在是非常可惜。此為示意圖，圖片來源：Ingimage
我在便利商店看到一位約五歲男孩的媽媽，遞給了男孩一張電子支付卡，告訴他：「選你喜歡的零食，嗶一下就可以囉。」這種購物方式實在是非常可惜。此為示意圖，圖片來源：Ingimage

讓孩子「愛上數學」的機會，到處都是！

「給我去唸書！」這是讓孩子們最不想唸書的一句話。如果可以，希望您能避免在日常生活中使用這句話，並設計一些方法，讓您的孩子有機會自然地練習數學。

前幾天，我在便利商店看到一位約五歲男孩的媽媽，遞給了男孩一張電子支付卡，告訴他：「選你喜歡的零食，嗶一下就可以囉。」

這種購物方式實在是非常可惜。像這樣的情況，應該給您的孩子現金，跟他說：「買你喜歡的零食吧，但不要超過這個金額喔。」這樣的話，孩子就會開始拼命計算，思考怎麼買到「值最高（也就是儘可能買到最多自己想吃的）」的糖果。我小的時候，曾在學校遠足時被「買300日圓以內的零食」燃起熱情。到底要怎麼用300日圓買到最讓自己滿足的零食呢？像這種時候，孩子往往都會腦力全開。

不要因為講求「方便」而讓孩子失去「自我」

在未來，當刷卡或手機支付變得司空見慣時，人們對金錢的感覺也會變得薄弱。在數學這科中，金錢和「位數」的概念密切相關。簡而言之，使用金錢可以幫助孩子在位數的概念上不卡關。

此外，如果未來演變成都不使用現金，大家對付錢這件事也會失去痛感。有可能會買東西買個沒完，或是用循環信用的方式購買不符收入的東西，也不痛不癢，對金錢的感覺變得徹底麻痺。

「方便」與「停止思考」只有一紙之隔。如果你全都採用信用卡或自動扣款支付，就不會知道自己到底用了多少錢，或是還有多少錢可以用。

對金錢感覺遲鈍的人，陷入詐欺騙局的風險會變高。不幸的是，這世界上不會只有好人，有很多人會試圖用數字上的花言巧語來行騙江湖。如果平時經常接觸數字，就會在這種時候感覺到「有可疑之處」。這種感覺只能透過處理數字來磨練。

家庭是最好的學習場所

時間計算的單元比起在學校學，更適合在家裡學。

「再1小時15分鐘你就該進被子囉。就是再75分鐘喔。」

「21點前一定要去睡覺喔。就是9點前喔」

只要有意識地談論關於時鐘的話題，孩子就能除漸累積時間計算的基本知識。在以10進位推展的數學課程中，如果突然冒出60進位，孩子會感到很困惑。如果能在家自然教，孩子就能輕鬆了解更多時鐘的知識。

您還可以讓孩子從自己的興趣中學習數學的知識。

我對大數字的感覺，是從太空書籍中自然而然獲得的。閱讀太空書籍或圖鑑的時候，地球到月亮的距離是38萬公里、到太陽的距離是1億4960萬公里……這些大數字會自然而然地映入眼簾。

因為這是跟自己最喜歡的太空有關，所以這些數字自然會留在腦海裡。跟在課堂上不情不願地記下的東西相比，吸收能力截然不同。

有個平時會跟爸媽一起跑馬拉松的男孩，很高興自己在單位的小考中第一次拿到的100分。因為平日跑馬拉松時，爸媽會和他對話：「再跑500公尺，就跑2公里了唷！」這樣能夠讓身體記住公尺和公里的感覺。不只是用頭腦，還透過自己的經驗來記住，會比起在書桌前學習更有效率。

圖為《教出孩子理工腦》書封，遠流出版提供
圖為《教出孩子理工腦》書封，遠流出版提供
與其逼著孩子學數學，不如想想在日常生活中、孩子喜歡的東西中，有什麼東西可以用來提升孩子的「數感」，建議您不妨考慮看看。

（本文出自《教出孩子理工腦》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）

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