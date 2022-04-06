「很會教數學」的老師 造就了討厭數學的孩子

我們認為自己數學不好、討厭數學的感覺，到底是從幾歲開始的呢？

有些人可能會覺得，這取決於天生的傾向或本身的資質，但絕非如此。每個人在一開始接觸數學的時候，都不存在好惡之分。然而，隨著是否能順利解題、大人當下給予的回饋、是否能學得會……等各種要素，我們就漸漸被區分為「喜歡數學．討厭數學」「數學好．數學不好」了。

孩子是喜歡還是討厭數學，大概在國小三年級時會有明確的區隔。

圖表來自二○一○年，針對幼稚園生到國小生進行的不擅長科目．單元調查（「中學受驗情報局 聰明補習的方法」Super Web（神戶市中央區京町））。從小三到小六，最不擅長的科目一致都是數學。

只要看圖表就能明白，大約有40％的孩子都將數學視為不擅長的科目。這也代表，與其他科目相比，對數學抱持不擅長意識的孩子更多。

以數學為中心的遺憾分歧

還有一個與上述統計相關，意味深長的調查。

上方的圖表來自二○一○年的「第五屆學習指導基本調查（國小．國中版）」中，針對國小教師進行的「擅長教學的科目」一問。由上表可知，大多數的老師都覺得外語、音樂或自然等「很難教」。

另一方面，在此調查中，則有超過八成的老師覺得自己「擅長教數學」「可以說是擅長」。從前面介紹的兩個調查結果，我們可以知道：「大多數的老師都覺得自己『擅長教數學』，但是卻有很多孩子覺得自己『不擅長數學』。」

為什麼會有這樣諷刺的結果呢？在國小的教學現場，正在發生覺得自己「擅長教數學」的老師，大量教出「數學不好」的孩子的情況。如果老師真的擅長教數學，應該就不會讓孩子抱持「我數學不好」的意識才是。但實際上卻完全不是這麼一回事。

會產生這樣的分歧實際上有很嚴重的理由

這種以數學為中心、老師與孩子之間的分歧，其實比你想像的還嚴重。例如像是自然或社會，老師自己可以認知到「我不是很擅長教這科」，所以會試圖讓講課內容更容易理解，老師本身也會有所進步。

又或者是，老師會特別留意這幾科，看看孩子是否真的能理解教學內容。或許是基於這樣的影響，根據統計結果，孩子對自然、社學等科目確實比較不會有「我不擅長」的意識。

另一方面，大多數老師都認為「自己擅長教數學」。光是這樣想，老師心裡就不會產生「跟其他科目比，我要把這科教得更好」的動機。恐怕也就不會特別留意孩子是否有把數學學好了。到頭來，有很多孩子變得不擅長數學；然後這些孩子之中的大多數，就會因為數學不好，而被遠遠拋在後頭了。

這種老師與孩子之間的分歧所導致的壞影響，還不僅限於數學而已。

讓我們再看一次不擅長科目的圖表中，三年級自然與社會的部分吧。升上國小三年級後，孩子要學習的科目就會從「生活」變成「自然」與「社會」。孩子們會覺得很開心，感覺自己已經變成大哥哥大姊姊了，還可以使用放大鏡、製作昆蟲標本、出去校外教學等等，快快樂樂地學習自然和社會。

會發生問題的地方就在升上五年級之後。特別是自然這科。

升上小五、小六之後，課程就會加入「電磁作用」「鐘擺」「水溶液」「槓桿」「電流」等物理的範疇。

例如「水溶液」單元中要計算水溶液濃度、「槓桿」單元中要計算重物的重量、「電流」單元中要計算電流的強度是幾倍等等，有很多並非背誦，而是要讀取圖表、加以計算的內容。

到了這邊，對數學抱持不擅長意識的孩子，就會一口氣連其他理科都開始討厭。因為討厭數學，所以連帶討厭理科。

對於「其實不擅長教數學」的老師，家長可以做的事

如同前述，就算數學不好的孩子變得愈來愈多，老師也不會留意到。原本應該是要立刻改善數學的教學方式才是，但實際上對於「改善」與「在教學上下的工夫」，我們卻透過統計看到了令人遺憾的現實。這會在下一章節中繼續說明。

如果被「擅長教數學」的老師教過以後，孩子變得「不擅長數學」，該怎麼辦呢？

這也適用於本文到目前為止告訴您的內容。

那就是要掌握在三大重點中是什麼地方卡關，回到卡關的地方好好學習。

圖為《教出孩子理工腦》書封，遠流出版提供 正確學習方式：數學不是全都放給學校老師教就好。

（本文出自《教出孩子理工腦》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）