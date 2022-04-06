就算一次花很長時間唸書 也很難真的學會

我所提供的教材因為是使用平板，能時常詳細記錄孩子學習的過程。

這不只能追蹤「哪個孩子能夠答對哪種問題，又會答錯哪種問題」，還能詳細記錄「解開一道題目要花上多久的時間」「幾點開始學習，到幾點結束」等等。因此即使不用面對面，也能提供孩子個別的詳細指導與學習上的建議。

我在試圖用這些數據捕捉學習的習慣時，從中發現了有趣的傾向。以下將根據這些記錄談談關於學習習慣的話題。

遺憾的是，即使是在同個時期花相同時間學習的孩子，在提升學科能力的程度上仍有落差。

明明已經花很多時間唸書，成績卻沒有進步的孩子；和只要有花時間念書，成績就會變好的孩子，差異到底在哪裡呢？

其中一個答案就是「學習的時間長度跟次數」。

我們從孩子的學習數據，對照了「一次花長時間學習的長時間型（合擊型）」與「花好幾次短時間學習的短時間型（分進型）」的差異，發現後者（花好幾次短時間學習）的成績有較明顯的進步。

短時間型和長時間型的孩子，實際上的學習進度（學習速度）落差有10％之多。這也就是說，短時間型的學習，要比長時間型的學習更有效率。

如果要討論為何短時間型的學習效率更佳，目前雖然還沒有進一步的驗證，但恐怕跟專注力的持續時間有關。在開始唸書的幾十分鐘內，要持續維持專注是很困難的。對國小學生來說更是如此。

此外，在總學習時數相同的情況下，如果是進行長時間學習的話，與上一次的學習之間自然就會有空白。

例如一個每個禮拜花三次20分鐘時間唸書的孩子，與只有每個禮拜天唸60分鐘書的孩子，總學習時數是相同的。

但與前者每兩到三天就會學習一次比起來，後者每七天才會學習一次。兩段學習時間之間足足空下了160〜170個小時。如果相隔那麼久，原本已經理解的內容，也容易變成模糊的記憶，就有可能不小心忘記公式等等。

這樣一來，孩子還得花很多時間回想跟確認，導致學習效率低落。

「不要和上次學習相隔太久」，正是提升學習效率的秘訣

短時間型學習的效率較佳這件事，我們也可以從以下的數據看出。

由數據可明顯看出：不是只在平日學習，也會在週六或週日學習的組別，比起沒有這樣做的組別，學習速度平均提升了15％之多。即使總學習時數相同，在週末也會學習的孩子，能有更好的學習效率。

我們可以說，比起平日，週末更容易安排專注學習的時間；除此之外，能否保持學習的節奏不中斷，也有很大的影響。

因此，比起「一次讓孩子唸很久的書」，不如「每天讓孩子唸一點書」，這樣才更有助於提升學科能力。

小心！碎片化學習的陷阱

看完前述的說明之後，您可能會認為：

「這樣的話，比起花一段時間唸書，是不是在一天之內利用零碎時間學習，成績才會比較好？」

此圖表是根據學習份量相同的孩子，每次學習時間的長短進行分類比較。「每次的學習時間較為平均的孩子」與「每次的學習時間不到10分鐘的孩子」，在每個月花20〜50小時學習的區間，成績（學習速度）有甚大的差距。後者的學習速度明顯會變得比較慢。

也就是說，即使「每天花時間分進學習」，如果一次不到10分鐘的話，學習效果其實是非常低的。還請確保孩子每次的學習時間，至少要有20分鐘左右。

綜合以上的資訊，就能得知：最能提升學科能力的學習法，就是將週末六或日也包含在內，規劃每次20分鐘以上的學習時間，分進並持續地學習。對家長而言，必要的事情就是協助孩子維持學習的節奏。

圖為《教出孩子理工腦》書封，遠流出版提供 正確學習方式：讓成績能夠變好的學習習慣，就是每週學習「5～6次」，每次「超過20分鐘」。

（本文出自《教出孩子理工腦》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）